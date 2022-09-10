بالصور - استكشاف أوروبا على ظهر الدراجة الهوائية

طريق الحج

الطريق الذي يمكن قطعه سيرا على الأقدام، يمكن قطعه أيضا باستخدام الدراجة. من تروندهايم في النرويج، نتجه نحو إسبانيا ونتبع دائمًا العلامة التي تشبه الصدَفَة. هذه العلامة منذ القدم هي دليل يرشد الحجاج المسيحيين. والنقطة الهدف هي كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا، في منطقة غاليسيا بأقصى شمال غرب إسبانيا، وهي هدف الحجاج الأهم في المسيحية. وهناك ملايين الأشخاص الذين يقصدونها زائرين كل عام.