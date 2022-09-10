 بالصور - استكشاف أوروبا على ظهر الدراجة الهوائية | جميع المحتويات | DW | 04.10.2023

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ثقافة ومجتمع

بالصور - استكشاف أوروبا على ظهر الدراجة الهوائية

في كل أسبوع نعرفكم على أحد أشكال السفر الشائعة. هذه المرة نقدم رحلات الدراجات الهوائية في أوروبا، فشبكة المسافات البعيدة للدراجات في أوروبا "يوروفيلو" تمتد لأكثر من 70 ألف كيلومتر، عبر 17 طريقا، فرصة لعشاق الدراجات.

  • Die Küste von Sagres bei Abendlicht

    طريق المحيط الأطلسي

    طريق الدراجات الأوروبي الأول هو "يوروفيلو 1" (EV1) يبلغ طوله 8186 كلم ويربط بين أقصى شمال أوروبا وأقصى جنوبها، فهو يمتد بين الرأس الشمالي في النرويج وبين ساغريس في البرتغال (الصورة). في العصور الوسطى، انطلق البحارة من هنا في رحلات مغامرات في الأفق الرحيب. ويشاهد راكبو الدراجات على طول "يوروفيلو 1" بمحاذاة الساحل كثبانا رملية، وسواحل شديدة الانحدار وشواطئ مترامية الأطراف ومهجورة.

  • Das Schloss von Chinon im Sommer

    من الأطلسي إلى البحر الأسود

    "يوروفيلو 6" (EV6) يعبر أوروبا من الغرب إلى الشرق على طول ستة أنهار. ويمتد لمسافة 3653 كيلومترًا عبر عشر دول. ويبدأ الطريق في نانت بفرنسا، حيث يصب نهر اللوار في المحيط الأطلسي، ويأتي بعد ذلك نهر الدانوب حتى رومانيا على شاطئ البحر الأسود. المرحلة على طول نهر اللوار، في ظل وجود قصور عديدة بها، تعتبر جذابة بشكل خاص. وتم تسجيل المناظر الطبيعية هناك كتراث عالمي لليونسكو منذ عام 2000.

  • EIn Blick auf das London Eye und die Themse in London

    طريق العاصمة

    سبع دول وسبع عواصم - من أيرلندا إلى روسيا. ولا يزال إكمال هذا الطريق حلما، ولا سيما بالنسبة لـلـ 5500 كيلومترًا التي تمر عبر بولندا وبيلاروسيا وكذلك روسيا. ولكن البداية قد تمت بالفعل، أي الطريق الذي يمر من غالواي في أيرلندا عبر بريستول إلى عاصمة المملكة المتحدة لندن.

  • Die Kathedrale von Leon

    طريق الحج

    الطريق الذي يمكن قطعه سيرا على الأقدام، يمكن قطعه أيضا باستخدام الدراجة. من تروندهايم في النرويج، نتجه نحو إسبانيا ونتبع دائمًا العلامة التي تشبه الصدَفَة. هذه العلامة منذ القدم هي دليل يرشد الحجاج المسيحيين. والنقطة الهدف هي كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا، في منطقة غاليسيا بأقصى شمال غرب إسبانيا، وهي هدف الحجاج الأهم في المسيحية. وهناك ملايين الأشخاص الذين يقصدونها زائرين كل عام.

  • Der Schweizer Gotthard Pass aus der Vogelperspektive

    فيا روميا فرانشيجينا (EV5)

    قبل أكثر من 1000 عام، سافر الأسقف الكاثوليكي سيغريك الجاد، رئيس أساقفة كانتربري، إلى روما لاستلام رموز السلطة من البابا. ويمكن اتباع طريقه على امتداد طريق فيا روميا فرانشيجينا (EV5) عبر خمس دول إلى إيطاليا. إن عبور جبال الألب من بازل في سويسرا عبر ممر غوتهارد إلى إيطاليا يبهر ويتطلب جهدًا كبيرا.

  • Ein Blick auf die Rheinschleife bei Boppard

    من الراين إلى بحر الشمال

    من منبع نهر الراين في جبال سويسرا، يقود مسار الدراجات الطويل (EV15) لمسافة 1230 كيلومترًا على طول أحد أهم أنهار أوروبا. وعبر طبيعة بكر في مروج نهر الراين في الجزء العلوي من مجراه، ومن خلال وادي الراين الرومانسي مع قلاعه التاريخية، مرورًا بمواقع الصناعة في منطقة الرور في ألمانيا يصل الطريق حتى بحر الشمال في مدينة روتردام في هولندا.

  • Der Marktplatz von Stralsund

    طريق بحر البلطيق

    مرة واحدة حول بحر البلطيق عبر عشر دول على مسافة 7980 كيلومترًا. البداية والنهاية هي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. على طول ساحل بحر البلطيق يمكن للشخص أن يتعرف على تاريخ الهانزا، التحالف التجاري في العصور الوسطى. وفي ألمانيا، على سبيل المثال في مدن اليونسكو ذات التراث العالمي في فيسمار وشترالزوند (الصورة) فإن الأبنية على طراز القوطيّة الطينيّة هي الأكثر شيوعًا خلال عصر الهانزا.

  • Schottlands Isle of Skye

    طريق الدراجات على بحر الشمال

    يمتد طريق الدراجات (EV12) على طول بحر الشمال عبر سبع دول. أطول مرحلة تمر عبر اسكتلندا. أحيانًا يمر الطريق على طول الأنهار وسواحل الصخور، ثم يعبر مرة أخرى عبر السهول النائية في قلب اسكتلندا الخضراء، جبال الهايلاندز. حتى عندما نمر عبر الطرق الريفية تكون حركة المرور محدودة. إنه حلم لكل سائح دراجات.

  • Venedigs Canal Grande

    طريق البحر المتوسط

    مناخ البحر الأبيض المتوسط المشمس والدافئ يصاحب مستخدمي الدراجة في هذه الجولة على طريق (EV8) الذي يمر من قادس في إسبانيا ويسير لمسافة 5888 كيلومترًا حتى قبرص. الخلجان الساحلية والشواطئ المشمسة المتلألئة تتناوب مع مدن مثيرة مثل برشلونة وموناكو والبندقية (الصورة). كما يجب استكشاف جواهر لم تُكتشف بعد مثل ساحل الجبل الأسود أو ألبانيا.

  • Tschechiens Gedenkstätte für die Opfer des Eisernen Vorhangs

    طريق الستار الحديدي

    امتد الستار الحديدي عبر أوروبا لأكثر من 7000 كيلومتر وقسم القارة إلى شرق وغرب، من بحر بارنتس إلى البحر الأسود. وتاريخ تقسيم أوروبا وكذلك تاريخ توحيدها يُعاينه راكبو الدراجات مباشرة على جوانب طريق (EV13)، حيث توجد أبراج مراقبة ونقاط حدودية ونصب تذكارية (الصورة: نصب تذكاري في ميكولوف تشيكيا) توفر معلومات واضحة حول تلك الحقبة. إعداد آنه ترميشه/ م.أ.م/ ص.ش


  • Die Küste von Sagres bei Abendlicht

    طريق المحيط الأطلسي

    طريق الدراجات الأوروبي الأول هو "يوروفيلو 1" (EV1) يبلغ طوله 8186 كلم ويربط بين أقصى شمال أوروبا وأقصى جنوبها، فهو يمتد بين الرأس الشمالي في النرويج وبين ساغريس في البرتغال (الصورة). في العصور الوسطى، انطلق البحارة من هنا في رحلات مغامرات في الأفق الرحيب. ويشاهد راكبو الدراجات على طول "يوروفيلو 1" بمحاذاة الساحل كثبانا رملية، وسواحل شديدة الانحدار وشواطئ مترامية الأطراف ومهجورة.

  • Das Schloss von Chinon im Sommer

    من الأطلسي إلى البحر الأسود

    "يوروفيلو 6" (EV6) يعبر أوروبا من الغرب إلى الشرق على طول ستة أنهار. ويمتد لمسافة 3653 كيلومترًا عبر عشر دول. ويبدأ الطريق في نانت بفرنسا، حيث يصب نهر اللوار في المحيط الأطلسي، ويأتي بعد ذلك نهر الدانوب حتى رومانيا على شاطئ البحر الأسود. المرحلة على طول نهر اللوار، في ظل وجود قصور عديدة بها، تعتبر جذابة بشكل خاص. وتم تسجيل المناظر الطبيعية هناك كتراث عالمي لليونسكو منذ عام 2000.

  • EIn Blick auf das London Eye und die Themse in London

    طريق العاصمة

    سبع دول وسبع عواصم - من أيرلندا إلى روسيا. ولا يزال إكمال هذا الطريق حلما، ولا سيما بالنسبة لـلـ 5500 كيلومترًا التي تمر عبر بولندا وبيلاروسيا وكذلك روسيا. ولكن البداية قد تمت بالفعل، أي الطريق الذي يمر من غالواي في أيرلندا عبر بريستول إلى عاصمة المملكة المتحدة لندن.

  • Die Kathedrale von Leon

    طريق الحج

    الطريق الذي يمكن قطعه سيرا على الأقدام، يمكن قطعه أيضا باستخدام الدراجة. من تروندهايم في النرويج، نتجه نحو إسبانيا ونتبع دائمًا العلامة التي تشبه الصدَفَة. هذه العلامة منذ القدم هي دليل يرشد الحجاج المسيحيين. والنقطة الهدف هي كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا، في منطقة غاليسيا بأقصى شمال غرب إسبانيا، وهي هدف الحجاج الأهم في المسيحية. وهناك ملايين الأشخاص الذين يقصدونها زائرين كل عام.

  • Der Schweizer Gotthard Pass aus der Vogelperspektive

    فيا روميا فرانشيجينا (EV5)

    قبل أكثر من 1000 عام، سافر الأسقف الكاثوليكي سيغريك الجاد، رئيس أساقفة كانتربري، إلى روما لاستلام رموز السلطة من البابا. ويمكن اتباع طريقه على امتداد طريق فيا روميا فرانشيجينا (EV5) عبر خمس دول إلى إيطاليا. إن عبور جبال الألب من بازل في سويسرا عبر ممر غوتهارد إلى إيطاليا يبهر ويتطلب جهدًا كبيرا.

  • Ein Blick auf die Rheinschleife bei Boppard

    من الراين إلى بحر الشمال

    من منبع نهر الراين في جبال سويسرا، يقود مسار الدراجات الطويل (EV15) لمسافة 1230 كيلومترًا على طول أحد أهم أنهار أوروبا. وعبر طبيعة بكر في مروج نهر الراين في الجزء العلوي من مجراه، ومن خلال وادي الراين الرومانسي مع قلاعه التاريخية، مرورًا بمواقع الصناعة في منطقة الرور في ألمانيا يصل الطريق حتى بحر الشمال في مدينة روتردام في هولندا.

  • Der Marktplatz von Stralsund

    طريق بحر البلطيق

    مرة واحدة حول بحر البلطيق عبر عشر دول على مسافة 7980 كيلومترًا. البداية والنهاية هي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. على طول ساحل بحر البلطيق يمكن للشخص أن يتعرف على تاريخ الهانزا، التحالف التجاري في العصور الوسطى. وفي ألمانيا، على سبيل المثال في مدن اليونسكو ذات التراث العالمي في فيسمار وشترالزوند (الصورة) فإن الأبنية على طراز القوطيّة الطينيّة هي الأكثر شيوعًا خلال عصر الهانزا.

  • Schottlands Isle of Skye

    طريق الدراجات على بحر الشمال

    يمتد طريق الدراجات (EV12) على طول بحر الشمال عبر سبع دول. أطول مرحلة تمر عبر اسكتلندا. أحيانًا يمر الطريق على طول الأنهار وسواحل الصخور، ثم يعبر مرة أخرى عبر السهول النائية في قلب اسكتلندا الخضراء، جبال الهايلاندز. حتى عندما نمر عبر الطرق الريفية تكون حركة المرور محدودة. إنه حلم لكل سائح دراجات.

  • Venedigs Canal Grande

    طريق البحر المتوسط

    مناخ البحر الأبيض المتوسط المشمس والدافئ يصاحب مستخدمي الدراجة في هذه الجولة على طريق (EV8) الذي يمر من قادس في إسبانيا ويسير لمسافة 5888 كيلومترًا حتى قبرص. الخلجان الساحلية والشواطئ المشمسة المتلألئة تتناوب مع مدن مثيرة مثل برشلونة وموناكو والبندقية (الصورة). كما يجب استكشاف جواهر لم تُكتشف بعد مثل ساحل الجبل الأسود أو ألبانيا.

  • Tschechiens Gedenkstätte für die Opfer des Eisernen Vorhangs

    طريق الستار الحديدي

    امتد الستار الحديدي عبر أوروبا لأكثر من 7000 كيلومتر وقسم القارة إلى شرق وغرب، من بحر بارنتس إلى البحر الأسود. وتاريخ تقسيم أوروبا وكذلك تاريخ توحيدها يُعاينه راكبو الدراجات مباشرة على جوانب طريق (EV13)، حيث توجد أبراج مراقبة ونقاط حدودية ونصب تذكارية (الصورة: نصب تذكاري في ميكولوف تشيكيا) توفر معلومات واضحة حول تلك الحقبة. إعداد آنه ترميشه/ م.أ.م/ ص.ش


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