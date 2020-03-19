بالصوت والفيديو: آخر أخبار كورونا

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بريطانيا تعلق الدراسة في المدارس والجيش الأردني يغلق منافذ المدن. المزيد من الأخبار القصيرة في التقرير التالي:
أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟
كشفت تقارير إعلامية ألمانية النقاب عن تنافس ألماني-أمريكي بشأن شركة ألمانية تطور لقاحاً ضد فيروس كورونا، إذ تحاول إدارة ترامب إغراء العاملين بالشركة بمبالغ مالية للانتقال إلى الولايات المتحدة للحصول على اللقاح بشكل حصري.
صحيح أن فيروس كورونا يثير خوف الجميع وهلعهم، لكنه بات سبباً للإشادة بقرارات بعض الحكومات العربية وإجراءاتها في مواجهة الأزمة الحالية. كما دفع الشعور بالخطر إلى ظهور مبادرات مجتمعية مختلفة للنجاة من الفيروس الفتاك.
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