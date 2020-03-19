بالصوت والفيديو: آخر أخبار كورونا

ممنوع اللمس: أين يختبئ فيروس كورونا؟

أخبار كورونا في كل مكان، وتزداد معها المخاوف من كل ما حولنا. هل الفيروس على الخضروات التي نأكلها؟ على الهاتف؟ على الحيوان الأليف؟ هل يمكننا لمس أي شيء الآن؟ أسئلة تدور في رأس الكثيرون، فبماذا يجيب العلماء؟