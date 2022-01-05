بالصوت والصورة.. مشاهد مثيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا

تحظى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا باهتمام كبير من جميع أنحاء العالم، كما تتجسد عقب المباريات العديد من مشاهد الفرح الانتصار وأحياناً الحزن سواء على اللاعبين أو الجماهير. وفي هذا الصدد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو والصور الذي توثق لحظات فرح وانتصار خلال باريات كأس أمم إفريقيا.

لحظات فرح اختلطت بالدموع، عاشها حارس مرمى منتخب سيراليون، محمد كامارا، الذي ظهر في مقطع فيديو يوثق لحظة تتويجه بجائزة أحسن لاعب خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الجزائري. استطاع الحارس الشاب، البالغ من العمر22 عاماً، الصمود أمام هجمات منتخب الجزائر، بصفته واحدا من أبرز المرشحين للفوز باللقب.

كما انتشرت صور للحارس وقد ظهرت عليه الفرحة والتأثر عقب انتهاء المباراة بتعادل سلبي مع الجزائر.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو يظهر فيه معلق غينيا الاستوائية، وفق ما تم تداوله. الملفت للنظر في مقطع الفيديو هذا، هو الفرحة الهستيرية التي بدت على الرجل عقب فوز منتخب بلاده على نظيره الجزائري ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة المقامة حالية في الكاميرون.

وأعادت عدة مواقع إعلامية نشر مقطع الفيديو، الذي انتشر مثل النار في الهشيم وبدا فيه المعلق وهو في حالة هستيرية من الفرحة محاولاً ترجمة تلك الفرحة من خلال القفز فوق المقاعد واحتضان أحد الأشخاص كان واقفا بجانبه في حالة من الذهول.

يرى العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب هذه "الفرحة الهستيرية"، يعود إلى تحقيق منتخب غينيا الاستوائية الفوز على منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا، بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة يوم الأحد 16 يناير/ كانون الثاني.

تقاسم الفرحة

عندما دخل منتخب غانا إلى النسخة الثالثة والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية، كان كالعادة من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، نظراً لتاريخ غانا الكروي ونوعية لاعبيها، لكن الصدمة كانت هائلة حين قضت الوافدة الجديدة، جزر القمر، على آمالها وأقصتها. هذا الانتصار على منتخب من بين المنتخبات المرشحة للفوز، دفع لاعبي منتخب جزر القمر للاحتفال بشكل "هستيري" أيضاً بعد تسجيل أول هدف لهم في نهائيات كأس أفريقيا على الإطلاق.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً توثق تقاسم الفرحة بين الشعوب، مثلما يظهر هذا المقطع المصور للجماهير الإفريقية لحظة تسجيل المنتخب المصري لهدف الفوز خلال إحدى مباريات كأسس أمم إفريقيا.

عقب هدف سفيان بوفال للمنتخب المغربي ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2022، تقاسم لاعبو المنتخب المغربي الفرحة مع مدربهم وحيد خليلوزيتش، بشكل هستيري. فقد حاولوا عناقه جميعهم، مما أفقده التوازن وسقط جميعهم على أرضية الملعب.

إ.م/ع.ج.م