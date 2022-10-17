 بالدموع.. الأرجنتيني هيغواين يودع ملاعب كرة القدم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.10.2022

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رياضة

بالدموع.. الأرجنتيني هيغواين يودع ملاعب كرة القدم

بعد مسيرة حافلة في أكبر الدوريات الأوروبية، أسدل المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين الستار على مسيرته الكروية بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع إنتر ميامي الأمريكي، لينهي مشواره في الملاعب.

هيغواين متأثرًا خلال الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن اعتزاله اللعب (17.10.2022)

بعد مسيرة حافلة في أكبر الدوريات، أسدل المهاجم الأرجنتيني السابق غونزالو هيغواين الستار على مسيرته الكروية

أنهى النجم الأرجنتيني المخضرم غونزالو هيغواين مسيرته كلاعب كرة قدم، عقب هزيمة فريقه إنتر ميامي أمام حامل اللقب نيويورك سيتي (3ـ0) مساء الإثنين (17 تشرين الأول/أكتوبر 2022) في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكان هيغواين، الذي شارك في 75 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، قد أعلن في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن نيته الاعتزال. وانهمرت الدموع من عينيه لدى الخروج من أرض الملعب مع نهاية آخر مباراة في مسيرته التي لعب خلالها لأندية ريال مدريد الإسباني ونابولي ويوفنتوس الإيطاليين.

وقال هيغواين، الذي كان قد تحدث في وقت سابق عن خطط ليصبح مدربًا للصحة العقلية، في تعليقه على بكائه: "شعرت بأن أكثر عمل أحببته قد انتهى. لقد شكلت مسيرتي الاحترافية نصف حياتي، 17 عامًا ونصف العام".

هيغواين بقميص نادي ريال مدريد

هيغواين عن اعتزاله: الحلم انتهى، والآن تبدأ حياة أخرى

وأضاف: "تبادر إلى ذهني صور من مسيرتي كلها، ما عشته وما قدمته وما مررت به، وأرحل وأنا سعيد للغاية بأنني قدمت كل ما لدي حتى اليوم. وهذا هو الشيء الأكثر أهمية"، وتابع: "الحلم انتهى، والآن تبدأ حياة أخرى".

وكان هيغواين (34 عامًا) قد اعتلى منصات التتويج بالألقاب المحلية ست مرات، منها ثلاث مرات في الدوري الإسباني وثلاث مرات في الدوري الإيطالي، وقد انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي في أيلول/ سبتمبر 2020.

وترك هيغواين بصمة في النادي ولدى المدير الفني فيل نيفيل، حيث سجل 29 هدفًا خلال 67 مباراة بالدوري الأمريكي لكرة القدم. وقال نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق: "هو يرحل بالطريقة التي يجب أن يرحل بها، وذلك بالأهداف التي سجلها وبالسعادة التي لعب بها"، وأضاف: "لقد حقق توقعاتنا بالطريقة التي احتوى بها زملاءه ودعمهم. أعتقد أنه يمكنه الشعور بفخر شديد".

وخاض هيغواين ثلاث نهائيات في كأس العالم وسجل 31 هدفًا في 75 مباراة دولية وبلغ نهائي مونديال 2014 في البرازيل قبل الخسارة أمام ألمانيا.

ع.ش/ م.ع.ح (د ب أ، أ ف ب)

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