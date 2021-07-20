بالبطاقات الذكية والروبوت... "الحج الرقمي" في مواجهة كورونا

استغرق المصري ابراهيم صيام سبع ساعات ليجد أطفاله الذي فقدهم في الزحام الشديد أثناء الحج قبل نحو 30 عاما، إلا أن اعتماد السعودية بطاقة ذكية تحمل بيانات الحجاج بدد مخاوفه هذه المرة.
ويستعيد صيام، والبالغ من العمر 64 عاما، خبرته السابقة المريرة قائلا: "خلال الحج في عام 1993، ضاع أبنائي مني ولم أتمكن من العثور عليهم إلا بعد سبع ساعات... أما الآن فأنا غير خائف على زوجتي ومرافقي".
أما الطبيب البيطري المصري حازم ريحان، والبالغ من العمر 43 عاما، فقد ضل طريقه خلال رحلة حج سابقة ولم يتمكن حينها من العودة لمكان إقامته بسهولة "فالمخيمات كلها تشبه بعضها"، على حد وصفه.
ويرجع سبب احساس الحجاج بمزيد من الأمان هذه المرة إلى "البطاقة الذكية"، التي يعلقها الحجاج حول رقبتهم. فقد استحدثت السعودية في موسح الحج الحالي، وهو الثاني منذ بداية جائحة كوفيد-19، بطاقات ذكية تسمح بوصول الحجاج ونقلهم دون تلامس بشري في المناطق المقدسة.
وتضم البطاقة، والمزودة برمز يمكن قراءته إلكترونيا، بيانات الحاج الأساسية والصحية ورقم تسجيله في الحج ومكان سكنه، إلى جانب اسم ورقم هاتف منظم رحلته. وحملت البطاقات ألوان الأصفر والأخضر والأحمر والأزرق، ورسمت السلطات مسارات بالألوان نفسها على الأرض لإرشاد الحجاج.
ويشارك في مناسك الحج هذا العام 60 ألف من المقيمين ممن تلقوا اللقاحات ضد فيروس كورونا، بعد أن تقدموا بطلباتهم على الحج وتسلموا الموافقات إلكترونيا.
وعند إطلاقها، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن البطاقة ستساعد في تتبع أي حاج فُقد الاتصال به، إذ يمكن للمنظمين معرفة كافة بيانات الحجاج عبر قراءة الرمز الشريطي في بطاقاتهم بماسح إلكتروني. وفي نقاط التفتيش في مكة، يصعد عناصر الأمن الى الحافلات مستخدمين ماسحات ضوئية للتأكد من بيانات الحجاج المسجلة على بطاقاتهم الذكية خلال دقائق قليلة.
وساعدت رقمنة الحج السلطات في توجيه آلاف المشاركين في المناسك التي سبق وشهدت في سنوات ماضية حوادث وتدافعات مميتة.
ويؤكد ابراهيم صيام، والقادم من الدمام في شرق المملكة الى مكة للحج، على استخدامه للبطاقة الذكية في كل التحركات حيث يقول: "نستخدمها في ركوب الحافلات ودخول المسجد الحرام، وكذلك للوصول لمخيمنا ثم إلى السرير".
ويقول حاج أخر قادم من مدينة جدة الساحلية: "قبل ذلك، كانت الأمور مختلفة تماما. كنا نضيع أو نتأخر عن الصلوات أحيانا". وأضاف: "من أول التقديم على الحج عبر الموقع الإلكتروني، مضت الأمور بسلاسة. قدّمت وقُبلت ثم دفعت وطبعت التصريح دون تلامس بشري".
كما نشرت السعودية روبوتات تقوم بتوزيع مياه زمزم على الحجاج، لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والحد من انتقال أي عدوى بالفيروس. وتوزع السلطات السعودية سنويا مئات الآلاف من قوارير مياه زمزم، والتي عادة ما يتهافت الحجاج على صنابير ومبردات مياه بئرها الواقع في الحرم المكي للحصول عليها، وهو ما كان ليشكل وسيلة لانتقال العدوى.
وللحول دون وقوع ذلك، وزعت السلطات عددا من الروبوتات باللونين الأسود والأبيض أشبه برفوف متحركة محملة بقوارير مياه زمزم قادرة على الاقتراب من الزوار الذين يلتقطون قواريهم فقط.
واحد من الروبوتات المستخدمة في موسم الحج هذا العام
وأكد وكيل وزارة الحج عمرو المداح أن إطلاق البطاقة الذكية "يؤسس لمرحلة رقمية قادمة ستكون فيها كافة التعاملات مدارة بشكل ذكي ودون تلامس". كما أشار إلى أنها ستكون أيضا بمثابة "محفظة مالية إلكترونية في المستقبل بما يغني الحجاج عن حمل أموال نقدية"، على حد تعبيره.
ومن جانبه، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة متلفزة أن نظام الحج الرقمي يهدف إلى "التقليل من الكوادر البشرية في إدارة الحشود وتنظيم الحج، لضمان سلامة الحجاج والعاملين في خدمتهم".
ويعد الحج من أكبر التجمعات البشرية السنوية في العالم وبؤرة رئيسية محتملة لانتشار الأمراض. كما يمثل تنظيمه في العادة تحدّيا لوجستيا كبيرا حيث يتدفّق ملايين الحجاج على المواقع الدينية المزدحمة. وعلى الرغم من حملات التلقيح المستمرة منذ أشهر، يتزامن موسم الحج مع ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في مختلف أرجاء العالم،لا سيما بسبب انتشار النسخ المتحورة من الفيروس. وسجلت السعودية حتى يوم الثلاثاء أكثر من 509 آلاف إصابة بكورونا، بينها 8103 حالة وفاة بسبب الفيروس.
د.ب/ع.ج.م (أ ف ب)
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مناسك الحج في ظروف استثنائية
وصل آلاف الحجاج الموجودين في مكة المكرمة إلى مشعر منى، مع بدء مناسك الحج الفعلية التي اقتصرت هذا العام على المقيمين في السعودية الملقحين ضد كوفيد-19، في ظروف استثنائية للعام الثاني توالياً بسبب كورونا. ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم في 2019. واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
تنظيم وفود الحجاج
تم تجهيز خدمات متكاملة من تنظيم دخول الحجاج للمسجد وإجراء فحص الحرارة وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان سلامتهم. إذ تسعى السلطات السعودية لتكرار نجاح العام الفائت الذي تميز بتنظيم كبير والتزام تام بالتدابير الوقائية من الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
التروية بمنى
وأدى الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم قاموا بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يتوجهوا إلى منى في يوم التروية، ومنها إلى عرفات على بعد عشرة كيلومترات. ويذكر أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الوقوف بعرفات
اضطر الحجاج هذه العام لمراعاة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات على جبل عرفات. بينما في السنوات السابقة كان أكثر من مليوني حاج يغطون جبل الرحمة في وادي عرفات وكانوا يجلسون متجاورين تحت أشعة الشمس الحارقة وسط درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
استخدام تقنتيات جديدة بالحج
وفي خطوة جديدة، استخدمت الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى. إذ تم استحداث بطاقة الحج الذكية "شعائر"، التي تسمح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة. إلى جانب استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في غزة
يرى فلسطينيون أنه من الضروري أن يخرج الأطفال في غزة للاحتفال بعيد الأضحى رغم كل الظروف، وذلك حتى ينسوا ما أصابهم من ألم وفقدان لأحبة في الحرب. فقد تعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي شديد بعد إطلاق مقاتلين من حركتي حماس والجهاد صواريخ في العمق الإسرائيلي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
العيد في مصر
ترمز الأضحية إلى مستوى عال من الإيمان وتعود، بحسب الموروث الديني، إلى استعداد النبي ابراهيم للتضحية بنجله اسماعيل وذبحه تلبية لأمر رباني شكل اختبارا لدرجة إيمانه. وفي مصر لا يقتصر اهتمام المصريين بالخِرَاف والكِبَاش على عيد الأضحى، بل هو اهتمام قديم يعود لعصور الفراعنة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في جامع الأزهر
جامع الأزهر في القاهرة، مزدحم بالمؤمنين الذين جاؤوا لأداء صلاة العيد. رغم تشديد السلطات الصحية على التباعد فان الألتزام بها لم يكن تاما. إرتداء الكمامة أيضا ليس شاملا لكل زوار المسجد الكبير.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
حملة تطعيم في العيد بتونس
في تونس، تم خصيص فترة عيد الأضحى لتكثيف حملة التطعيم بهدف كبح انتشار جائحة كورونا، وتوزيع المرضى على المستشفيات الخاصة إثر الاكتظاظ والنقص في مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية. إذ تشهد تونس أشد موجة من الوباء منذ آذار/مارس من العام الماضي.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
الاحتفال بالعيد في باحة مسجد الإمام عبد الوهاب بالدوحة
بباحة مسجد الإمام عبد الوهاب الشهير بالدوحة، تجمع مئات المؤمنين بعد أداء صلاة العيد لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى. بعد صلاة العيد يتوجه المؤمنون ومعهم أبناؤهم الذين رافقوهم إلى المسجد، إلى منازلهم لإتمام شعائر العيد وسط فرحة الأهل.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
صلاة العيد في حديقة متحف فيلهم بوش بهانوفر شرق ألمانيا
في حديقة متحف فيلهم بوش بمدينة هانوفر في شرق ألمانيا، تجمع مئات المسلمين لأداء صلاة العيد، رجالا ونساء يرافقهم الأطفال. والتزاما بالتوصيات الصحية، تؤدى الصلاة بمسافة بين المؤمنين وارتداء الكمامة الإجباري. عدد كبير من أبناء الجاليات المسلمة هذا العام لم يسافروا إلى بلدانهم الأصلية في إجازات الصيف والعيد، وذلك بسبب الجائحة.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
مسلمات يؤدين صلاة العيد في باكستان
في جامع البشاشي التاريخي بلاهور في باكستان، تؤدي مسلمات باكستانيات صلاة عيد الأضحى، وسط اجراءات صحية وتفاوت في مدى الالتزام بها.
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للعام الثاني.. مناسك الحج وعيد الأضحى في ظل قيود كورونا
قذائف على كابول صباح العيد
شرطي مرور أفغاني يقف بالقرب من سيارة معطوبة حيث أطلقت صواريخ في كابول عاصمة أفغانستان صبيحة عيد الأضحى. وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقل بالقرب من القصر الرئاسي قبل وقت قصير من قيام الرئيس الأفغاني أشرف غني بإلقاء خطاب بمناسبة العيد. الكاتبة: ريم ضوا/م.س