بالاك يدخل على خطة "أزمة" بحث بايرن ميونيخ عن مدرب

يرى الدولي الألماني السابق ميشائيل بالاك أن بايرن ميونيخ سيتخذ قريبا قرارات حاسمة بخصوص هوية المدرب القادم للفريق. فيما أشارت وسائل إعلام ألمانية أن اسم هانزي فليك مطروح بقوة على طاولة الفريق البافاري.

قلل نجم بايرن ميونيخ السابق ميشائيل بالاك من "أزمة" الفريق البافاري المُتعلقة بالبحث عن مدرب، يتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن بايرن ميونيخ في الأيام القليلة القادمة.

وحاول بايرن ميونيخ التعاقد مع أكثر من مدرب على غرار : تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رالف رانغنيك مدرب المنتخب النمساوي وغيرهم من المدربين.

بيد أن كل هؤلاء رفضوا عرض الفريق البافاري، وفضلوا البقاء مع أنديتهم، وهو ما جعل البعض يتحدث عن "أزمة" يواجهها بايرن ميونيخ للعثور على مدرب مناسب.

وقال ميشائيل بالاك (47 عاما) في تصريحات خص بها قناة "سكاي"، ونقلها موقع "شبورت" الألماني:"الصعوبة تأتي من حقيقة أن بعض الأمور أصبحت علنية. وهذا ليس ذنب بايرن ميونيخ، بل ذنب الشخصيات التي يتم التعامل معها، والتي تم التحدث إليها".

وأردف الدولي الألماني السابق:"هناك دائما مصلحة في القيام بذلك بهذه الطريقة. لذلك، يتم تداول هذا الأسماء أيضا". وأضاف:"من الطبيعي تماما أن لا يتم التوصل دائما إلى اتفاق مع المرشح الأول مباشرة. هذا الشيء طبيعي بالنسبة لكل فريق، وليس شيئا غير عادي".

ويرى بالاك أن بايرن ميونيخ سيتخذ قريبا قرارات حاسمة. وقال في هذا الصدد:"أعتقد أنهم (بايرن ميونيخ) سيجدون مدربا قريبا. وأيضا مدربا جيدا".

يشار إلى أن اسم مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق هانزي فليك، مرشح بالقوة للعودة إلى تدريب الفريق البافاري، حسب ما أوردته صحيفة "آبند تسايتونغ ميونيخ" الألمانية.