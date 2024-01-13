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بفوز بشق الأنفس.. ليفركوزن يعزز صدارته للدوري الألماني

١٣ يناير ٢٠٢٤

أنقذ الأرجنتيني بالاسيوس فريقه ليفركوزن الساعي للقب الأول في تاريخه من فخ أوغسبورغ وقاده إلى الفوز بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع. وفرّط لايبزيغ في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتاً من شتوتغارت بسقوطه أمام فرانكفورت.

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Fußball Bundesliga | FC Augsburg - Bayer Leverkusen
رفع ليفركوزن سجلّه النظيف من الهزائم إلى 26 في مختلف المسابقات (23 فوزاً و3 تعادلات) حيث تصدر مجموعتهصورة من: Leonhard Simon/REUTERS

استهل فريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم مشواره في العام الجديد 2024 بفوز صعب أمام مضيفه أوغسبورغ بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة، اليوم السبت (13 يناير/ كانون الثاني 2024).

وانتظر ليفركوزن الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز عبر بالاسيوس محققاً فوزه الثالث توالياً والرابع عشر هذا الموسم دون أي خسارة في الدوري.

في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بالعلامة الكاملة وحقق ثلاثة انتصارات في مسابقة الكأس المحلية التي بلغ دورها ربع النهائي، حيث سيلاقي شتوتغارت في السادس من شباط/فبراير المقبل.

وعزّز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو موقعهم في الصدارة برصيد 45 نقطة وأعادوا الفارق إلى أربع نقاط بينهم وبين المطارد المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب والفائز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

ويملك النادي البافاري مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة عشرة أمام أونيون برلين سيخوضها في 24 كانون الثاني/يناير الحالي.

في المقابل بقي أوغسبورغبقي في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

وعانى باير ليفركوزن كثيراً في غياب أربعة لاعبين أساسيين هم هدافه النيجيري فيكتور بونيفايس بسبب الإصابة، والمغربي أمين عدلي والمدافع العاجي أوديلون كوسونو والبوركينابي إدمون تابسوبا بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج.

فرّط لايبزيغ في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتاً من شتوتغارت بسقوطه أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد.
فرّط لايبزيغ في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتاً من شتوتغارت بسقوطه أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد.صورة من: Lars Baron/Getty Images

 وفرّط لايبزيغ في فرصة انتزاع المركز الثالث ولو مؤقتاً من شتوتغارت بسقوطه أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف وحيد سجله أنسغار كناوف في الدقيقة السابعة.

وهي المباراة الثانية توالياً التي يفشل فيها لايبزيغ في تحقيق الفوز بعد سقوطه في فخ التعادل أمام فيردر بريمن في المرحلة الماضية.

وتجمّد رصيد لايبزيغ عند 33 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف شتوتغارت الذي يحل ضيفاً على بوروسيا مونشنغلادباخ يوم غد الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، حقق فرانكفورت فوزه الثاني توالياً والسابع هذا الموسم فشدّد الخناق على بوروسيا دورتموند بعدما لحق به الى المركز الخامس برصيد 27 نقطة لكل منهما قبل مواجهة الأخير لمضيفه دارمشتات لاحقاً.

في المقابل فرض التعادل نفسه على ثلاث مباريات أخرى، حيث اكتفى فرايبورغ بتعادل سلبي مع ضيفه يونيون برلين، بينما تعادل ماينز مع فولفسبورج بنتيجة 1/1، وكولن (كولونيا) مع هايدنهايم بنفس النتيجة.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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ليفركوزن يفوز على فرانكفورت بثلاثية ويعزّز صدارته للدوري

ليفركوزن يفوز على فرانكفورت بثلاثية ويعزّز صدارته للدوري

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