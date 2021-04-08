بالإيطالية.. تركيا ترد على وصف دراغي لأردوغان بـ"ديكتاتور"

أدان رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألتون، بشدة العبارات المسيئة التي أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جاء ذلك في تغريدة نشرها ألتون، باللغة الإيطالية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ليلة الخميس على الجمعة (التاسع من نيسان/أبريل 2021)، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكتب ألتون: "رئيس وزراء إيطاليا المعين، تجاوز حده حينما وصف الرئيس أردوغان الذي انتخبه الشعب التركي بنسبة أصوات بلغت 52% "بالديكتاتور، مضيفاً: "ندين بشدة هذا الأسلوب الذي لا وجود له في الدبلوماسية، ومن يبحث عن ديكتاتور عليه أن ينظر لتاريخ إيطاليا".

واستدعت وزارة الخارجية التركية، سفير روما لدى أنقرة ماسيمو جياني، على خلفية تصريحات دراغي.

كان دراغي أعرب عن استيائه لعدم تخصيص مقعد لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال لقائها ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع أردوغان في تركيا يوم الثلاثاء الماضي. وجلست فون دير لاين على أريكة بعيدة عن ميشال وأردوغان.

وقال دراغي إنه "مع هؤلاء الديكتاتوريين، دعونا نصفهم بما هم عليه... يجب أن يكون المرء صادقا في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره المتباينة حول المجتمع". لكنه أضاف أنه "يجب أن يكون المرء مستعدا أيضا للتعاون معهم من أجل مصلحة البلاد. التوازن الصحيح مطلوب".

ع.ح./خ.س. (د ب أ)