 بالأزياء المحتشمة.. بيوت الموضة العالمية تسعى لاجتذاب المسلمات | عالم المنوعات | DW | 30.11.2019

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منوعات

بالأزياء المحتشمة.. بيوت الموضة العالمية تسعى لاجتذاب المسلمات

يكاد يكون عالم الأزياء النسائية بالكامل موجها نحو الغرب، فالفساتين مكشوفة والسراويل شديدة القِصر. لكن الموضة أصبحت توجه الآن اهتماما أكبر لسوق ضخمة ومهملة إلى حد ما وهي: النساء المسلمات. فهل موضة الاحتشام للمسلمات فقط؟

عرض للأزياء الاسلامية في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2016

بيوت الموضة العالمية تتجه أكثر لاهتمام بسوق الموضة الإسلامية الواعدة

بدأت المزيد والمزيد من العلامات التجارية العالمية، وبينها "شانيل" و"فيرساتشي" و"بربري" في تقديم تصميمات للنساء اللاتي لا يرغبن في إظهار أجسامهن. وتمتاز ما تسمى بـ "الأزياء المحتشمة" بالملابس والأكمام الطويلة، وكذلك تغطية العنق، إلى جانب أقمشتها غير الشفافة.

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وترتدي عارضات الأزياء المحتشمات الحجاب خلال مشاركتهن في عروض الأزياء. كما أصبحت المزيد من النساء المسلمات يظهرن على الصفحات الأولى لمجلات الموضة. ورغم هذا، تشعر مسلمات كثيرات بأنه لا يوجد أمامهن ما يكفي من خيارات عندما يتعلق الأمر بالموضة.

"المجتمع الديني الأسرع نموا بالعالم"

وبينما تقدم دور مثل "زارا" و"دكني" و"تومي هيلفيغر" مجموعات تصاميم، خاصة لشهر رمضان، فإن هؤلاء العميلات يتطلعن لمزيد من الخيارات، وقد أصبحت تلك الشركات أكثر حساسية تجاه مطالبهن.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "تومسون رويترز"، عن الاقتصاد الإسلامي، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأزياء المحتشمة إلى 326 مليار يورو (360 مليار دولار) بحلول عام 2023.

ووفقا لمركز "بيو" للأبحاث، فإن المسلمين هم المجتمع الديني الأسرع نموا في العالم. وأجرت وكالة "ODD " الإبداعية مؤخراً استطلاعا قالت فيه إن نسبة 86 بالمائة من 500 سيدة، إنهن كسيدات مسلمات يشعرن أن معظم العلامات التجارية الخاصة بالأزياء تتجاهلهن كعملاء. وقالت 93 بالمائة إنهن سيترددن بصورة أكبر على المتاجر الكبرى إذا ما عرضت مجموعات من التصاميم المحتشمة. كما اعتبرن أن إطلاق مجموعات أزياء في شهر رمضان أو الترويج للحملات الإعلانية بإظهار عارضات يرتدين الحجاب ليس أمرا كافيا.

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"الموضة العصرية للمسلمات".. مجال اختيار أوسع أمام المحجبات

موضة الاحتشام للمسلمات فقط؟

ورأت عليا خان، رئيسة المجلس الإسلامي للأزياء والتصميم، في لندن، أن العلامات التجارية الخاصة بالأزياء لا تزال على طريق التعلم فيما يتعلق بالنساء المسلمات، ولا تزال دور العرض بحاجة إلى توجيه المزيد من الاهتمام لهذه السوق. ويقدم المجلس المشورة للمصممين وأصحاب العلامات التجارية لمساعدتهم على تجنب العثرات والأخطاء المحرجة، ولضمان قيامهم بتقديم تصميمات عصرية وليس الإبقاء دائما على الخيارات التقليدية المحافظة.

وتشير خان إلى أنه لا ينبغي أن يتم ربط الموضة المحتشمة بالمسلمات فقط: فهناك معتقدات دينية أخرى، مثل اليهودية الأرثوذكسية والسيخية والهندوسية، تؤكد أيضا على الاحتشام في الملبس.

وكانت الصحفية المتخصصة في الأزياء ميشيل هنيغ، وهي أرثوذكسية يهودية، قالت في نيويورك عام 2016، إن كون النساء محتشمات لا يعني قمعهن، إنهن يردن خيارات عملية حول كيفية تغطية أجسادهن.

ص.ش/ ع.ج (د ب أ)

  • Eine Frau mit Sonnenbrille trägt ein Kleid von Bernard Chandran. ( Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    عصري ومحتشم

    يعرض متحف "دي يونغ" أزياء إسلامية معاصرة، على سبيل المثال هذا التصميم من الحرير والكريستال من إبداع المصمم الماليزي برنارد شاندران.

  • Eine Frau in muslimischer Mode posiert vor Hochhäusern in New York. (Fine Arts Museums of San Francisco)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    من جاكارتا إلى نيويورك

    تعمل ديان بيلانجي على التعريف بالموضة الإسلامية في الغرب. وتُعد صاحبة الـ 27 عاماً واحدة من المصممات القليلات فيما يخص الموضة الإسلامية، حيث تُقدم تصاميمها أيضاً على خشبات عروض الأزياء في لندن وميلانو ونيويورك.

  • Eine dunkelhäutige Frau posiert vor weißem Hintergrund in schwarzer Bomberjacke. (Sebastian Kim)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رسالة سياسية

    الإسلاموفوبيا من المواضيع التي تم التطرق إليها في معرض سان فرانسيسكو. فعلى هذه السترة (الصورة) طبع بالخط العربي الملحق الإضافي الأول للدستور الأمريكي ومن بين الأمور التي يشملها، الحرية الدينية. اللبنانية سمعان فيرنون هي صاحبة هذا التصميم.

  • Das Model Hoda Katebi hält ein Tuch mit der Aufschrift banned hoch. (Fine Arts Museums of San Francisco/Driely Carter)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    رد على ترامب

    تُسخر سيلين سمعان أزياءها مراراً وتكراراً للاحتجاج السياسي. ففي سنة 2017 قامت سيلين بتصميم بعض الأوشحة طبع عليها عبارة "محظورة"، فضلاً عن صورة ملتقطة بالقمر الصناعي للبلدان، التي حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Zwei Puppen mit sportlichen muslimischen Outfits in der Ausstellung Contemporary Muslim Fashion im De Young Museum in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    أزياء رياضية

    يهتم المعرض أيضاً بالأزياء الرياضية، حيث يقدم حجابا من العلامة التجارية المشهورة "نايكي" ولباس بوركيني خاص بالسباحة، والذي أثار جدلا وتم حظره مؤقتاً في الشواطئ الفرنسية سنة 2016.

  • Blick in die Ausstellung Contemporary Muslim Fashion in San Francisco. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    القوة الرمزية للهندسة المعمارية

    صُمم هذا المعرض من طرف مكتب الهندسة المعمارية الإيرانية الأمريكية المشهور حريري-حريري. ويرمز التصميم إلى الستر والحجاب. في ربيع عام 2019 سينتقل المعرض إلى مدينة فرانكفورت الألمانية.

  • Drei Fotos von muslimischen Modebloggerinnen nebeneinander. (DW/A. Binder)

    آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

    الشبكات الاجتماعية كمنبر للتعبير

    يُكرس عدد من المدونين ومجلات الموضة حيزاً لعالم الأزياء الإسلامي. ويحتفل "Hijabistas" (مصممون شباب يعتمدون على الحجاب في تصاميمهم) بالحجاب التقليدي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ويظهر هذا الجانب في معرض "الأزياء المسلمة المعاصرة" في سان فرانسيسكو. إعداد: أنيا بيندر/ ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

آخر صيحات الأزياء الإسلامية في معرض سان فرانسيسكو

يحتضن متحف "دي يونغ" في سان فرانسيسكو معرضا لأزياء المحجبات يمتد حتى يناير 2019. ويضم المعرض الذي سيتم تقديمه أيضا في فرانكفورت أعمالا لـ 60 مصمما من مختلف أنحاء العالم. (20.09.2018)  

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"الموضة العصرية للمسلمات".. مجال اختيار أوسع أمام المحجبات  

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