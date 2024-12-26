باكو تنطلق من فرضية صاروخ روسي أسقط طائرتها في كازاخستان

السلطات الأذريبجانية تعتقد أن الطائرة التي انطلقت من باكو نحو الشيشان، تعرضت لصاروخ روسي تسبب في سقوطها في كازاخستان، وروسيا تحذر من إطلاق فرضيات وتشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات.

أفادت تقارير إعلامية الخميس (26 كانون الأول/ ديسمبر 2024)، بأن السلطات الأذربيجانية تعتقد أن حادثة تحطّم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازخستان قضى فيها 38 شخصا ناجمة عن صاروخ روسي أرض-جوّ.

وفي فترة لاحقة من يوم الخميس، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته، بأن المؤشّرات الأولية تدفع إلى الظنّ بأن منظومة دفاعية روسية مضادة للطائرات ضربت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية.

في المقابل حذّر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف من إطلاق العنان لـ"فرضيات" بشأن الحادث قبل إنجاز السلطات الكازخستانية تحقيقها.

فرضية الهجوم

وكانت الطائرة في طريقها الأربعاء، من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في الشيشان في جنوب روسيا عندما سقطت قرب مدينة أكتاو في كازخستان.

وبعد أن قالت الخطوط الجوية الأذربيجانية في بادئ الأمر إن الطائرة حلّقت وسط سرب من الطيور قبل التراجع عن بيانها، وهو ما ذهبت إليه وكالة الطيران الروسية، متحدثة عن "أحد الأسباب" المحتملة، نقلت قناة "يورونيوز" عن مصادر في الحكومة الأذربيجانية قولها إن "شظايا مقذوف ضربت الركاب والطاقم خلال انفجاره بالقرب من الطائرة التي كانت في منتصف رحلتها".

وأشار خبراء في الجيش والطيران إلى أضرار جلية على هيكل الطائرةناجمة عن شظايا مقذوف. وأفادت "يورونيوز" أيضا نقلا عن المصادر عينها بأن الطائرة "لم يسمح لها بالهبوط في أيّ مطار روسي بالرغم من مطالبة الطيّار بإجراء هبوط اضطراري". وقد طُلب منها التوجّه إلى أكتاو عبر بحر قزوين بعيدا عن مسارها الأصلي.

من جهتها، أوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تقريرا مماثلا يستند إلى الخلاصات الأولية للتحقيق جاء فيه أن "الطائرة تعرّضت لهجوم من نظام صواريخ بانتسير"، فيما كانت تقترب من غروزني.

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وقد سجّلت ضربات أوكرانية بمسيّرات في الشيشان خلال الأسابيع الأخيرة وأبلغ عن نشاط لمسيّرات في منطقتي أوسيتيا الشمالية وإنغوشيا المجاورتين قبل وقوع الحادث.

وجاء في تقرير وكالة الأناضول أن "نظام التواصل في الطائرة شلّ بالكامل بسبب استخدام أنظمة حربية إلكترونية روسية، ما تسبّب بغياب الطائرة عن الردارات عند تحليقها في المجال الجوّي الروسي".

وكشف موقع "Flightradar24" المتخصص في تتبّع الرحلات الجوية أن الطائرة شهدت "تدخّلات ملحوظة في نظام GPS" العالمي لتحديد المواقع، مشيرا إلى أنها "توقّفت عن إرسال بيانات التموضع" لبضع دقائق.

وكانت الطائرة تنقل 62 راكبا وخمسة أفراد من طاقمها.

و.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)