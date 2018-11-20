باكو ألكاسير.. "جوكر" إسباني لأوقات الأزمات؟

لم يطل الوقت بلاعب برشلونة السابق باكو ألكاسير حتى اندمج في منظومة أسود ويستفاليا، ونجح منذ البدء بفرض اسمه بقوة في تشكيلة الفريق مقارنة بماضيه البرشلوني. وبات ألكاسير (25 عاماً) من أعمدة نجاح دورتموند في هذا الموسم من البوندسليغا بعد أن سجل تسعة أهداف في كل المسابقات حتى الآن.

لكن الهداف الإسباني لم يشارك في الكلاسيكو الألماني إلى في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، رغم أنه أدى واجبه على أكمل وجه بعد أن سجل هدف الفوز لأسود فيستفاليا في الدقيقة 73.

وتكرر الأمر مرة أخرى في مباراة دورتموند مع ماينز، إذ لم يشركه لوسيان فافر إلا في الدقيقة 64، وبعدها بدقيقتين فقط سجل القناص الإسباني هدف دورتموند الأول بعد أن تلقى تمريرة من رويس.

فلماذا لا يشرك فافر جوكره الإسباني دائماً في التشكيلة الأساسية، خصوصاً وانه سجل تسعة أهداف في سبع مباريات فقط؟ أي أن معدله التهديفي بلغ هدفاً كل 29 دقيقة.

إضافة إلى أن ذلك لا يتوافق مع رغبة الدولي الإسباني الذي كشف في تصريحات صحفية أنه لا يريد أن يجلس على مقاعد الاحتياط ويقوم بدور البديل، وكان ذلك سبب رحيله عن برشلونة، حيث بقي في ظل النجوم الكبار لفترة طويلة.

لا يمكن القول إن سبب مشاركته أساسياً في أربع مباريات فقط دون أن يكملها حتى النهاية يعود إلى نقص في مهاراته. لكن تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية يعزو سبب ذلك إلى رغبة لوسيان فافر في التعامل بعناية تامة في إشراك نجمه الشاب في التشكيلة الأساسية تدريجياً، انطلاقاً من ماضيه مع برشلونة، فخلال تواجده في قلعة الكتلان كان ألكاسير لا يُشرك في أي مباراة لأسابيع طويلة.

وبعد انتقاله إلى دورتموند بات عليه فجأة أن يخوض مباراتين في الأسبوع أحياناً، إضافة إلى المباريات بقميص منتخب بلاده إسبانيا.

وخلال فترة تواجده القصيرة في صفوف دورتموند أُصيب الإسباني الشاب بإصابتين عضليتين بسيطتين. وهنا يبقى الأمر مسألة وقت فقط حتى يتمكن من اللعب لتسعين دقيقة بشكل منتظم.

وما على ألكاسير، وهو رابع إسباني في تاريخ دورتموند، إلا الصبر قليلاً حتى ذلك الوقت، فمهارته في الهجوم السريع واختراق خطوط دفاعات الخصم وإجادته اللعب الجماعي في مركز الهجوم والأجنحة، هي بطاقة حجر مكانه في التشكيلة الأساسية.

ع.غ