باكستان: مقتل أكثر من 50 شخصا وحرج نحو 200 في هجوم على مسجد

قال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في مدينة بيشاور الباكستانية محمد عاصم خان إن 56 شخصا قتلوا وأصيب 194 آخرون بجروح في التفجير الذي أستهدف مسجدا للشيعة خلال صلاة الجمعة اليوم (الرابع من مارس/آذار 2022)، وإن من بين الجرحى 50 حالاتهم حرجة.

وقع الانفجار خلال صلاة في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالي 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا". وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

ويتبنى تنظيم "داعش" وحركة طالبان الباكستانية على وجه الخصوص الهجمات. ولطالما اعتُبرت مقاطعة خيبر بختونخوا الحدودية منطقة مضطربة في باكستان، لكنها ظلت هادئة لفترة طويلة بعد هجوم عسكري ضد جماعات إسلامية متشددة عام 2014.

وفي خريف 2020، قُتل العديد من الأشخاص وأصيب أكثر من 100 في هجوم مماثل على مدرسة لتحفيظ القرآن في بيشاور. وفي ذلك الوقت، تم الاشتباه في أن تنظيم داعش وراء الهجوم.

وتعيد الهجمات لأذهان سكان بيشاور الهجوم الوحشي الذي شنته حركة طالبان الباكستانية، والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخصا معظمهم من الأطفال، في مدرسة في بيشاور عام .2014