 باكستان: مخاوف على الأمن الغذائي جراء الفيضانات | DW الأخبار | DW | 04.09.2022

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باكستان: مخاوف على الأمن الغذائي جراء الفيضانات

تعهدت السلطات الباكستانية بدعم إقليم السند بعدما وفر مخيمات مؤقتة ومشاف ميدانية للنازحين جراء الفيضانات والتي دمرت نحو ثلث مساحة البلاد وأتت على المحاصيل الزراعية وأودت بحياة أكثر من الف ومائتي شخص حتى الآن

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