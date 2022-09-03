باكستان: مخاوف على الأمن الغذائي جراء الفيضانات

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تعهدت السلطات الباكستانية بدعم إقليم السند بعدما وفر مخيمات مؤقتة ومشاف ميدانية للنازحين جراء الفيضانات والتي دمرت نحو ثلث مساحة البلاد وأتت على المحاصيل الزراعية وأودت بحياة أكثر من الف ومائتي شخص حتى الآن
قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.
عندما قرر الشاب نصرة الله الهرب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، كان يأمل بالوصول إلى القارة الأوروبية. وخاض الشاب رحلة العبور من ولاية ننكرهار إلى إيران، مرورا بباكتسان، ومنها إلى تركيا بهدف العبور إلى اليونان.
أصبح مخيم كارا تيبي للنازحين في جزيرة ليسبوس اليونانية غير مناسب لبقاء اللاجئين فيه بسبب ظروف الشتاء القاسية. وجمعيات الإغاثة الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الظروف الكارثية هناك.
لا تزال الفظائع الذي عانت منها أقلية الروهينغا في ميانمار على يد العسكر في ظل حكم أونغ سان سو تشي ماثلة أمام أعين أفرادها، ولذلك فهم يتخوفون من عودة حكم العسكر إثر الانقلاب العسكري الأخير في بلدهم.
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