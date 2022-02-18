باكستان: غضب عارم بسبب ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق

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في باكستان، قفز سعر الوقود بنسبة 17 في المئة يوم الجمعة السابق، بعد أن خفضت الحكومة دعمها. تحاول باكستان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة بخفض الإنفاق.
تعاني تونس من ارتفاع الأسعار والتضخم وتدهور مستوى معيشة المواطنين. هذه الأزمة الاقتصادية، المتزامنة مع أزمة سياسية حادة، تهدد بإفلاس الدولة التونسية، فيما يشترط البنك الدولي تنفيذ إصلاحات قد تقود إلى "انفجار اجتماعي".
أدلى اللبنانيون بأصواتهم في انتخابات يأمل كثيرون في أن توجه ضربة للطبقة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، لكن خبراء يرون أن احتمالات حدوث تغيير كبير في البلاد ضئيلة.
شرعت تونس في نقاشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم موازنتها التي تعاني من عجز منذ عام 2011، بيد أن الصندوق يطالب ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل التونسيين وقد تشعل شرارة ثورة شعبية جديدة.
تستأنف الحكومة اللبنانية الجديدة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد توقف دام لأكثر من عام لإنهاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة، فيما بدت نبرة الخبراء أقل تفاؤلا وسط تحذيرات من أن نجاح المفاوضات ليس مضمونا.
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