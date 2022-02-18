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باكستان: غضب عارم بسبب ارتفاع أسعار الوقود غير المسبوق

في باكستان، قفز سعر الوقود بنسبة 17 في المئة يوم الجمعة السابق، بعد أن خفضت الحكومة دعمها. تحاول باكستان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة بخفض الإنفاق.