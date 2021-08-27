باكستان .. عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمسجد

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يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد هجوم استهدف مسجدًا داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان وخلف حوالى 90 قتيلا و150 جريحا. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المدينة هجمات استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن.
أسفر تفجير انتحاري في مسجد مزدحم بمدينة بيشاور الباكستانية عن مقتل 59 شخصا في حصيلة جديدة لأحدث هجوم يستهدف الشرطة بالمدينة التي لا يزال المسلحون الإسلاميون ينشطون بها. حركة طالبان الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن التفجير.
قالت النيابة العامة الفرنسية إنها قررت تمديد توقيف المشتبه به في تنفيذ هجوم على مركز ثقافي كردي وقتل وجرح عدة أشخاص. فيما طالب متحدث كردي باعتبار الهجوم "إرهابيا" وتجمع مئات الأكراد وسط باريس احتجاجا ضد الهجوم.
عززت فرنسا من حماية مقرات الجالية الكردية في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد وإصابة عدد آخر، واستنكر الرئيس الفرنسي الحادثة واصفا إياها بـ "الشنيعة"، فيما طالب الأكراد بمزيد من الحماية، واصدم بعضهم مع الشرطة.
اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، رئيس الحكومة الحالي بالتورط في محاولة اغتياله. خان الذي يتعافى في المشفى من إصابة بالرصاص في قدمه غداة محاولة اغتيال تؤكد الحكومة أنها كانت مدفوعة باعتبارات دينية.
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