باكستان .. عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمسجد

مصادمات في باريس عقب "هجوم شنيع" أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد

عززت فرنسا من حماية مقرات الجالية الكردية في أعقاب هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أكراد وإصابة عدد آخر، واستنكر الرئيس الفرنسي الحادثة واصفا إياها بـ "الشنيعة"، فيما طالب الأكراد بمزيد من الحماية، واصدم بعضهم مع الشرطة.