 باكستان .. عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمسجد | DW الأخبار | DW | 31.01.2023

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DW الأخبار

باكستان .. عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمسجد

يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد هجوم استهدف مسجدًا داخل مقر شرطة بيشاور بشمال غرب باكستان وخلف حوالى 90 قتيلا و150 جريحا. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت المدينة هجمات استهدفت بشكل أساسي قوات الأمن.

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