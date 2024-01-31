باكستان.. حكم جديد بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان

قبل الانتخابات التشريعية بأيام أصدر القضاء الباكستاني حكما جديدا بالسجن ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان شمل زوجته أيضا. ويقول أنصاره إن السلطات تواصل التضييق على حزبه إذ لم ُيسمح للعشرات من أعضائه بالترشح للانتخابات.

حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني/ يناير 2024) بالسجن 14 عاما في قضيةفساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة. وجاء ذلك بعد يوم منالحكم على عمران خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من شباط/فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها.

وعلق متحدث باسم حزبه "حركة إنصاف" في رسالة إلى وسائل الإعلام "يوم آخر حزين في تاريخ نظامنا القضائي المفكّك".

ولم يتضح في الوقت الحاضر ما إذا كان الحكمان تراكميَين. وجرت المحاكمتان في سجن أديلاحيث يحتجز عمران خان بعد اعتقاله في آب/أغسطس. وهو متهم في عشرات القضايا، وأعلن عدم أهليته للترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.

وأكد محامي الدفاع عن رئيس الوزراء السابق وزوجته سلمان صفدار الحكم لوكالة فرانس برس موضحا "دين عمران خان وبشرى بيبي" فيما أفادت "حركة إنصاف" أن زوجته التي لم تحضر خلال المحاكمة سلمت نفسها لاحقا إلى الشرطة.

وتزوج رئيس الوزراء السابق بيبي، مستشارته الروحية سابقا، عام 2018 قبل بضعة أشهر من تولي منصبه، وهي زوجته الثالثة.

وكان عمران خان متّهما بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقا بأسعار مرتفعة. ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها ولا يحق له الاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسميا.

وصدر الحكمان قبل حوالى عشرة أيام من انتخابات تضمنت حملتها اتهامات بالتزوير وتخللها قمع استهدف "حركة إنصاف"، الحزب الذي أسسه خان.

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم بأنها ستعقد اجتماعا غدا الخميس مع مسؤولين في الحكومة والاستخبارات بعدما قتل مرشح وأصيب عدد آخر بجروح في هجمات منفصلة تسبق الاقتراع. وقتل ريحان ذيب خان بإطلاق نار استهدف سيارته في إقليم خبر بختونخوا علما بأنه كان مرشحا كشخصية مستقلة بعدما فشل في الترشح عن حزب خان.

احتجاجات ضد اعتقال عمران خان في باكستان To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

التضييق على خان وحزبه رغم شعبيته الواسعة

ويقول محللون إن عمران خان أطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022 بعدما خسر دعم الجيش الواسع النفوذ في باكستان. وهو يتهم منذ ذلك الحين المؤسسة العسكرية بأنها خلف متاعبه مع القضاء لمنعه من العودة إلى السلطة.

وصدر حكم أمس الثلاثاء بسجنه عشر سنوات لكشفه مضمون برقية دبلوماسية من سفير باكستان لدى الولايات المتحدة اعتبرها خان دليلا على مؤامرة أمريكية ضده مدعومة من العسكريين في باكستان. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذه التأكيدات.

ولا يزال عمران خان نجم الكريكت السابق يحظى بشعبية واسعة، لكن حملته ضد المؤسسة العسكرية قوبلت بموجة قمع واسعة استهدفت مؤيديه وأنصاره. وأثار توقيفه في أيار/مايو غضب أنصاره الذين نظموا تظاهرات عنيفة، فردت السلطات بموجة بتوقيفات طالت مؤيديه وقادة حركة إنصاف.

ومع اقتراب الانتخابات بات حزبه مشلولا، إذ حُظرت تجمعاته وحُرم زعيمه من الترشح كما لم يسمح لعشرات من أعضائه بخوض الانتخابات.

وخلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الانترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.

وقال عمران خان متوجها إلى الناخبين في بيان نشر أمس الثلاثاء على حسابه على منصة إكس "عليكم الانتقام لكل ظلم من خلال التصويت في الثامن من شباط/فبراير. قولوا لهم إنكم لستم خرافا يمكن توجيهها بالعصا".

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)