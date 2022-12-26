باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات

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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن ترحيبه بالمساعدات الدولية لبلاده التي عانت من خسائر كبيرة جراء كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد الصيف الماضي.تسببت في مقتل 1700 شخص على الأقل وتشريد ملايين الأشخاص.
تعهد مانحون بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي من فيضانات العام الماضي المدمرة، وهو ما تخطى أهداف التمويل الخارجي ومهد الطريق لنموذج جديد لجمع الأموال لمكافحة الكوارث المناخية في البلدان الفقيرة.
أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع أكثر من 50 مليار دولار وسط توقعات بأن يسجل عدد من يحتاجون المساعدات الإنسانية العام المقبل رقما قياسيا. تقارير تشير إلى أن 45 مليون شخص في 37 دولة معرضون لخطر المجاعة.
يكافح عشرات الآلاف من المزارعين للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر خصب مكتظ بالسكان ويتجه نحو البحر إلى الشمال من القاهرة. وتمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر، فكيف تصمد أمام التغير المناخي؟
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
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