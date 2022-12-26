 باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات | DW الأخبار | DW | 10.01.2023

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DW الأخبار

باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن ترحيبه بالمساعدات الدولية لبلاده التي عانت من خسائر كبيرة جراء كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد الصيف الماضي.تسببت في مقتل 1700 شخص على الأقل وتشريد ملايين الأشخاص.

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