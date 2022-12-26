باكستان ترحب بالمساعدات الدولية لمتضرري الفيضانات

كيف يؤثر تغير المناخ على دلتا النيل في مصر؟

يكافح عشرات الآلاف من المزارعين للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، وهي مثلث أخضر خصب مكتظ بالسكان ويتجه نحو البحر إلى الشمال من القاهرة. وتمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر، فكيف تصمد أمام التغير المناخي؟