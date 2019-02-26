باكستان تدعي إسقاط طائرتين هنديتين في مجالها الجوي والهند تنفي ذلك

أسقطت باكستان طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير اليوم الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2019) حسب ما أعلن متحدث عسكري قائلا إنه تم أسر طيار هندي.
وكتب المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور في تغريدة "لقد أسقط سلاح الجو طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني" مضيفا أن طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي. وقال "لقد تم اعتقال طيار هندي على الأرض من قبل العسكريين".
لكن الهند نفت إسقاط باكستان لمقاتلتين تابعتين لها. ونقلت قناة "ان دي تي في" الهندية عن مصادر القول إن باكستان لم تسقط أي مقاتلات هندية، كما أكدت على سلامة جميع الطيارين.
ويأتي هذا البيان فيما أعلنت مصادر هندية أن مقاتلات باكستانية انتهكت المجال الجوي في كشمير الهندية لكنها أرغمت على العودة أدراجها فوق خط المراقبة الذي يفصل شطري الإقليم المتنازع عليه. وقال مسؤول حكومي كبير في الشطر الهندي من كشمير لوكالة فرانس برس إن المقاتلات الباكستان عبرت لفترة وجيزة الحدود لكن سلاح الجو الهندي أرغمها على العودة.
وذكرت وكالة "برس تراست اوف انديا" أن مقاتلات باكستانية عبرت الأجواء في بونش ونوشيرا، وهما موقعان على الجانب الهندي من خط المراقبة، لكن تم إرغامها على العودة.
وقالت الوكالة إن الطائرات الباكستانية أسقطت قنابل أثناء عودتها لكن دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك قد أدى إلى وقوع أضرار أو إصابات.
وأصدرت الخارجية الباكستانية أيضا بيانا قالت فيه إن سلاح الجو "تعرض لضربات" عبر الحدود المعروفة باسم خط المراقبة اليوم الأربعاء لكن بدون إعطاء توضيحات.
وقالت إن الضربات كانت تصوب على "هدف غير عسكري" مؤكدة "لا ننوي التصعيد".
ويأتي التوغل فوق خط المراقبة في كشمير بعد يوم من شن طائرات هندية ضربة في باكستان على ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريب لمسلحين ردا على هجوم انتحاري في كشمير أوقع 40 قتيلا من القوات الهندية.
ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الوحدة الهندية
يُعتبر تمثال الوحدة الهندية من أطول التماثيل في العالم. ويصور هذا التمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل. يبلغ طول التمثال 182 متراً وأقيم في ولاية غوجارات الهندية. أثار تمثال الوحدة الهندية جدلاً بين الأوساط الهندية بشأن تكاليف البناء التي بلغت 356 مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى إقامة تمثال آخر بالقرب من مدينة مومباي سيفوق ارتفاعه ارتفاع تمثال سردار فالابهاي.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية
قد لا يتجاوز طول تمثال الحرية نصف طول تمثال ساردار فالابهاي باتيل في الهند. غير أنه يتمتع بشهرة أكبر. أفتُتِحَ تمثال الحرية في مدينة نيويورك عام 1886 ويعتبر من أشهر المعالم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدرج تمثال الحرية ضمن لائحة مواقع اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي. أقيمت تماثيل مماثلة لتمثال الحرية في شتى مدن العالم، منها مدينة طوكيو ومدينة كولمار التي تقع في منطقة الإلزاس الفرنسية.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال المسيح المُخَلِص
يُمكن للزوار أن يستمتعوا بالمناظر الخلابة لمدينة ريو دي جانيرو أثناء زيارتهم لتمثال المسيح الفادي أو المسيح المُخَلِص، الذي يبلغ طوله 30 متراً ووزنه ألف طن. نُصب التمثال فوق جبل كوركوفادو الذي يبلغ ارتفاعه 710 متراً. صمم التمثال الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي. يُشرف التمثال على حديقة تيجوكا القومية التي تُعد الأكبر من نوعها في العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
بوذا ميانمار الذهبي
كل من زار جنوب شرق آسيا وزار المعابد البوذية، لابد وأن شاهد تلك التماثيل المطلية بالذهب. يبلغ طول تمثال لايكايون سيكيا، أوعملاق ميانمار الذهبي، 116 متراً، وإذا ما أضفنا ارتفاع قاعدة التمثال، عندئذٍ سيبلغ طول التمثال 129 متراً. تم الانتهاء من بناء التمثال في عام 2008 وهو من أطول تماثيل بوذا المنتشرة في شتى أنحاء العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
إلهة الرحمة الصينية
يمكن أن يدهشك الحجم الهائل لتمثال غوانيين الذي أقيم في مقاطعة هاينان جنوب الصين. يُطل تمثال "ربة الرحمة الصينية" على ثلاث جهات، إحداها تُطل على الشاطىء، بينما تُطل بقية الجهات على بحر الصين الجنوبي. تحظى ربة الرحمة الصينية بتبجيل واحترام أتباع الديانة البوذية، ويبلغ طول التمثال 78 متراً.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال بوذا الذهبي
ظل تمثال بوذا الذهبي، الذي أقيمَ في معبد الربيع الصيني في مقاطعة هينان، هو الأطول بين أمثاله، إذ بلغ طوله 128 متراً، إلى أن انتهى بناء تمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل الذي بلغ طوله 182 متراً. الكاتب: هيلينا كاشيل/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني