باكستان - المعارضة تبدأ عمليةً لعزل رئيس الوزراء عمران خان

بدأ تحالف لأحزاب المعارضة الباكستانية، عملية لعزل رئيس الوزراء عمران خان، من خلال تصويت برلماني.

وقالت ماريوم أورجانزيب، وهي متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، اليوم الثلاثاء (8 مارس/آذار 2022): "قدمنا اقتراحاً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في أمانة الجمعية الوطنية (البرلمان)". فيما قال رئيس البرلمان أسد قيصر، للصحفيين: "سنتبع الدستور".

ويشار إلى أنه حسب القواعد، فإنه يجب على رئيس البرلمان عقد جلسة للمجلس في غضون 14 يوماً. وبمجرد تقديم اقتراح حجب الثقة في المجلس، يتم التصويت في غضون سبعة أيام.

من ناحية أخرى، قال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية، لوكالة الأنباء الألمانية إن "العملية ستستغرق نحو 24 يوماً". وفي حال صوّت 172 عضواً من أصل 342 عضواً في البرلمان ضد خان، سيتعين عليه أن يتنحى عن منصبه.

مظاهرات للمطالبة بالتنحي

وفي سياق متصل، احتشد آلاف من أنصار حزب المعارضة في باكستان اليوم للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء عمران خان أو مواجهة تصويت في البرلمان على الثقة، متهمين إياه بسوء إدارة الاقتصاد وانعدام الحكم الرشيد.

ويقود حملة المعارضة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تنتمي له رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007.

وتثير الحملة إمكانية حدوث اضطرابات سياسية في الدولة المسلحة نووياً والتي غالباً ما يقرر جيشها الذي يتمتع بنفوذ كبير من يحكم.

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ويرفض خان الاتهامات وتعامل مع المشاكل الاقتصادية بخفض أسعار الوقود والكهرباء، بينما يرفض الدعوات له بالتنحي ويحذر المعارضة من عواقب لم يكشف عنها إذا مضوا قدما في إجراء تصويت على الثقة.

وفاز خان في تصويت على الثقة في البرلمان العام الماضي بفارق ستة أصوات. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في باكستان بحلول عام 2023.

مقتل 5 في انفجار جنوب غرب البلاد

من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن قنبلة استهدفت سيارة تابعة لدورية شرطية في جنوب غرب باكستان اليوم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 24 آخرين.

وقال المسؤول بالشرطة أختر راسول لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار وقع في بلدة سيبي بإقليم بلوشستان بعد دقائق من مرور قافلة تقل الرئيس عارف علوي في المنطقة.

وكان علوي في البلدة للمشاركة في فعالية ثقافية. وقال رجل شرطة أخر يدعى أكمل بالوش إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هو الهدف من الانفجار. وقال الطبيب ساروار هاشمي إنه تم نقل ما لا يقل عن خمس جثث و28 مصابا للمستشفى الرئيسي في البلدة.

ويأتي التفجير بعد أيام من قيام انتحاريين تابعين لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً في مسجد شيعي بمدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.

ع.ح./م.س. (د ب ا، رويترز)