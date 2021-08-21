باكستان - المعارضة تبدأ عمليةً لعزل رئيس الوزراء عمران خان

بدأ تحالف لأحزاب المعارضة الباكستانية، عملية لعزل رئيس الوزراء عمران خان، من خلال تصويت برلماني.
وقالت ماريوم أورجانزيب، وهي متحدثة باسم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، اليوم الثلاثاء (8 مارس/آذار 2022): "قدمنا اقتراحاً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في أمانة الجمعية الوطنية (البرلمان)". فيما قال رئيس البرلمان أسد قيصر، للصحفيين: "سنتبع الدستور".
ويشار إلى أنه حسب القواعد، فإنه يجب على رئيس البرلمان عقد جلسة للمجلس في غضون 14 يوماً. وبمجرد تقديم اقتراح حجب الثقة في المجلس، يتم التصويت في غضون سبعة أيام.
من ناحية أخرى، قال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية، لوكالة الأنباء الألمانية إن "العملية ستستغرق نحو 24 يوماً". وفي حال صوّت 172 عضواً من أصل 342 عضواً في البرلمان ضد خان، سيتعين عليه أن يتنحى عن منصبه.
مظاهرات للمطالبة بالتنحي
وفي سياق متصل، احتشد آلاف من أنصار حزب المعارضة في باكستان اليوم للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء عمران خان أو مواجهة تصويت في البرلمان على الثقة، متهمين إياه بسوء إدارة الاقتصاد وانعدام الحكم الرشيد.
ويقود حملة المعارضة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تنتمي له رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت عام 2007.
وتثير الحملة إمكانية حدوث اضطرابات سياسية في الدولة المسلحة نووياً والتي غالباً ما يقرر جيشها الذي يتمتع بنفوذ كبير من يحكم.
ويرفض خان الاتهامات وتعامل مع المشاكل الاقتصادية بخفض أسعار الوقود والكهرباء، بينما يرفض الدعوات له بالتنحي ويحذر المعارضة من عواقب لم يكشف عنها إذا مضوا قدما في إجراء تصويت على الثقة.
وفاز خان في تصويت على الثقة في البرلمان العام الماضي بفارق ستة أصوات. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في باكستان بحلول عام 2023.
مقتل 5 في انفجار جنوب غرب البلاد
من ناحية أخرى، قال مسؤولون إن قنبلة استهدفت سيارة تابعة لدورية شرطية في جنوب غرب باكستان اليوم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 24 آخرين.
وقال المسؤول بالشرطة أختر راسول لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار وقع في بلدة سيبي بإقليم بلوشستان بعد دقائق من مرور قافلة تقل الرئيس عارف علوي في المنطقة.
وكان علوي في البلدة للمشاركة في فعالية ثقافية. وقال رجل شرطة أخر يدعى أكمل بالوش إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هو الهدف من الانفجار. وقال الطبيب ساروار هاشمي إنه تم نقل ما لا يقل عن خمس جثث و28 مصابا للمستشفى الرئيسي في البلدة.
ويأتي التفجير بعد أيام من قيام انتحاريين تابعين لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بقتل ما لا يقل عن 63 شخصاً في مسجد شيعي بمدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.
ع.ح./م.س. (د ب ا، رويترز)
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
تقول فنانة الرسوم التصويرية الباكستانية شيهزيل مالك: "لاتوجد هناك إجابة شافية تتناول كيفية إدارة المرأة لقضاياها الذاتية". رسمت مالك هذ الصورة التي تحمل عبارة "أوتظن أن الفستان الذي أرتديه طويل بما فيه الكفاية؟" بعد أن عانت ما عانته من المضايقات خلال تواجدها في إحدى الحدائق العامة. تقول شيهزيل: "لا يُمكن للمرأة أن تتفهم طبيعية الخوف الذي يتملكها عندما ترتاد أحد الأماكن العامة".
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
ترى الفنانة شيهزيل أن من الظلم أن تكون الأسباب التي تعيق حرية المرأة ترجع لحقيقة كونها إمرأة أو كونها باكستانية، وتقول في هذه الصدد: "نعيش حياتنا مرة واحدة فحسب، والحياة قصيرة جداً، والعالم جميل ولا يُمكننا أن نبقى سجناء في منازلنا. علينا أن نخرج إلى الحياة، فهناك الكثير والكثير من الأمور الساحرة التي تنتظرنا، وأنا من جهتي مُصممة على الاحتفال بيومي هذا تحت أشعة الشمس".
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
عانت شيهزيل مالك أثناء المراهقة من الشعور بعدم الارتياح من قبل صديقاتها صاحبات البشرة البيضاء اللواتي كن يلجأن لاستعمال كريم تبييض البشرة، التي أثبتت الدراسات أنه يحتوي على مواد شديدة السُمية. غير أنها بعد أن التقت في الجامعة بنساء متميزات من شتى أنحاء العالم يمثلن مختلف الأهواء والمشارب، أمست على بينة بأن للجمال أن يتجسد أمام أنظارنا بمختلف الألوان والأشكال والأحجام.
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
تقول الفنانة شيهزيل مالك بشأن التصورات التي تُمثلنا أو تلك التي نطمح إلى الوصول إليها: "لو قُدِرَ لنشأتي أن تكون برفقة نساء جريئات، متميزات، وسمراوات، لكنت قد لاحظت في وقت مُبَكِر أن إمكانياتي تتخطى ما يُعرف بالتقاليد التي تربيت عليها. إذا لم تُشاهدي أمامك نساء جريئات وناجحات، فكيف لك أن تعرفي بأن ما تطمحين به قابل للتحقيق أيضاً؟!"
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
استوحت شيهزيل هذا العمل من فتاة تقطن في الجوار كانت تحاول أن تتعلم ركوب الدراجة النارية. لُصق الرسم التصويري لهذه الفتاة على جدار. تقول شيهزيل: "كان حب الفضول يدفعني لمعرفة رودود أفعال الناس، وكانت المفاجأة عندما اختفى الرسم التصويري وتمت إزالته بالكامل من على الجدار". وتقول: "إن إزالة الرسم للفتاة من على الجدار أثار المزيد من التساؤلات التي تتعلق بتواجد المرأة في الأماكن العامة".
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
هذه اللوحة التصويرية هي واحدة من أفضل الرسومات التصويرية لدى شيهزيل وتُمثل أختها التي تصغرها سناً. الصورة ترمز إلى نبع المعرفة والكياسة والإلهام. تقول شيهزيل: "هذا الصورة هي بمثابة تكريم للنساء اللواتي يقرأن، والنساء اللواتي يضفن المزيد إلى معرفتنا، واللواتي يرشدننا إلى كيفية أن نصبحَ أفضلَ حالاً".
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
تقول شيهزيل: "رَسَمْتُ هذه اللوحة التصويرية بعد أن فرضَت فرنسا حظراً على ارتداء البوركيني، وهي الملابس التي تفضلها النساء المسلمات للسباحة. يُمكنُ لأجسامنا أن تصبح أدوات للتعبيرعن شتى أنواع المبادئ التي نعتنقها. أشعر بالرضى عندما أنظر إلى اللواتي يرتدين الحجاب وأرى في الوقت ذاته أنهن يتمتعن بإحساس قوي بذواتهن، وانفتاحهن على شتى وجهات النظر، وبأنهن قادرات على تحمل مسؤولية القرارات التي يتخذنها".
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الفنانة الباكستانية شيهزيل مالك: كسر الحواجز التي تقيد حرية المرأة!
يتضمن مشروع شيهزيل نشر الرسومات التصويرية للمراة في الأماكن العامة. كما يتضمن جانباً فنياً آخر يعتمد على التصوير الفوتوغرافي ويهدف إلى إظهار تواجد المرأة في مختلف أنحاء المدينة. في الصورة المُرفقة تبدو شيهزيل مالك أمام عدسة التصوير للترويج لمشروعها الذي تعمل على إنجازه بالتعاون مع متاجر للملابس وعارضة الأزياء إيمان سليمان. ويهتم هذا المشروع بتعزيز دور المرأة كما يهتم بالأزياء النسائية أيضاً.
الكاتب: غالية داغستاني