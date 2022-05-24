باكستان.. اشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان

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استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة تحذيرية، كما اعتقلت العشرات من أنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، وذلك من أجل وقف مسيرته المقررة إلى إسلام أباد للإطاحة بالحكومة الجديدة.
يواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أزمات عدة، بعضها سياسي والآخر اقتصادي، وتسعى المعارضة جاهدة لإزاحته من منصبه. لكن خان يؤكد وجود "مؤامرة غربية" للإطاحة به حتى لا تستقل بلاده بقرارها السياسي، حسب قوله.
يدلي الجزائريون اليوم بأصواتهم في انتخابات تشريعية تأمل المؤسسة الحاكمة أن تطوي صفحة عامين من الاضطرابات السياسية، في البلاد. وستكون نسبة المشاركة رهان السلطة في ظل دعوات للمقاطعة وعزوف انتخابي شعبي فاقد الثقة بالسلطات.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟
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