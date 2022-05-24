 باكستان.. اشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان | DW الأخبار | DW | 26.05.2022

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باكستان.. اشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان

استخدمت الشرطة الباكستانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة تحذيرية، كما اعتقلت العشرات من أنصار رئيس الوزراء المخلوع عمران خان، وذلك من أجل وقف مسيرته المقررة إلى إسلام أباد للإطاحة بالحكومة الجديدة.

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