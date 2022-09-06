باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات

أكثر من ألف قتيل.. حصيلة كارثية للفيضانات المدمرة في باكستان

قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.