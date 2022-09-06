 باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات | DW الأخبار | DW | 11.09.2022

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باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات

زار الأمين العام للأمم المتحدة عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان ودعا إلى دعم مالي عالمي متزايد للبلاد في ختام زيارة استغرقت يومين واستهدفت زيادة الوعي بالكارثة.

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