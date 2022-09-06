باكستان: ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات

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زار الأمين العام للأمم المتحدة عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان ودعا إلى دعم مالي عالمي متزايد للبلاد في ختام زيارة استغرقت يومين واستهدفت زيادة الوعي بالكارثة.
تعاني باكستان من في فيضانات تضرر منها 33 مليون شخص وأودت بحياة 1314 على الأقل، وطالبت وزيرة باكستانية الدول الصناعية والشركات الكبرى إلى إصلاح الأضرار لكونها "المتسببة في التغيّر المناخي".
خلفت "أسوأ فيضانات في تاريخ باكستان" أكثر من 1100 قتيل و33 مليون متضرر، كما غمرت "ثلث" مساحة البلاد. وناشدت الحكومة المجتمع الدولي للمساعدة وقدرت الأضرار بأكثر من 10 مليارات دولار، وسط تسارع جهود الإغاثة الدولية.
قضى أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية في معظم أجزاء باكستان، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تعمل على تقديم دعم عاجل لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة.
أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع حزيران/ يونيو في باكستان، إلى سقوط 1061 قتيلاً على ما أظهرت حصيلة جديدة عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما ناشد الرئيس الباكستاني مجدداً العالم لمساعدة بلاده.
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