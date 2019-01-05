بافاريا تغرق في الثلوج وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

كما تنبأت سلطات الأنواء الجوية، يتساقط الثلج في مناطق بجنوب بافاريا وشمال النمسا وبشكل مستمر، ما غطى مساحات واسعة من السهول على حافة سلسلة جبال الألب في كل من ألمانيا والنمسا. وبات سمك الجليد المتساقط حتى الآن حوالي المترين، كما توقعت الأنواء الجوية قبل أيام.
الجليد المتزايد على الأرض شكل معضلة كبيرة لحركة الطيران بمطار ميونييخ الدولي، حيث اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها من وإلى المطار البافاري، حسب ما صرحت به متحدثة باسم المطار. وأشارت المعلومات إلى أنه تم لحد الآن إلغاء أكثر من 120 رجلة جوية من وإلى مطار ميونييخ وذلك منذ مساء أمس الجمعة ولحد ظهيرة اليوم السبت (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2018).
وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في ألمانيا تحذيراً اليوم السبت من سوء الأحوال الجوية في معظم أجزاء بافاريا وولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية المجاورة مع تساقط الثلوج بكثافة. كما أشار التحذير إلى مناطق واسعة بشمال النمسا في الجانب الآخر من جبال الألب. وفي إحدى البلدات في بافاريا شوهد السكان يزيلون الجليد من فوق السيارات وأمام منازلهم بينما استمر تساقط الثلوج.
وفيما كانت حركة المرور سلسة على الطرق السريعة قرب مدينة ميونيخ، كانت التوقعات تشير إلى عرقلة المرور على الشوارع وعلى خطوط السكك الحديدية بسبب تساقط الأشجار أو أغصانها نتيجة لسمك الجليد المتراكم عليها.
ح.ع.ح/ص.ش (د.ب.أ/رويترز)
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
قمة تسوغشبيتسه
هي أعلى قمة في جبال الألب بألمانيا، يبلغ ارتفاعها 2962 مترا وتجتذب هواة التزحلق على الجليد. وقد تم تأخير افتتاح موسم هذا العام لقلة الثلوج. حاليا يوجد طريق للتزحلق، حوالي 20 كيلومترا، لهواة التزحلق على جميع المستويات.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"كرويتس إيك"
جبل كرويست إك ويبغ 1651 مترا، حيث يستمتع هواة التزحلق برحلة نزول سفح الجبل. يقع إلى جانب جبل تسوغشبيتسه في هاوسبيرغ/ غارميش ـ بارتنكيرشن.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"نيبل هورن "
في منطقة الألغوي جنوب ألمانيا هناك إمكانيات عدة للتزحلق. فهناك جبل "نيبل هورن"، 2224 مترا. وفي حال انعدام الضباب يمكن الاستمتاع ببانوراما رائعة من الدوليميت وحتى قمة المونت بلانك.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فال بيرغ" على بحيرة تيغرن
هواة التزحلق بالزلاجة يمكنهم الاستمتاع بالتزلج من على ارتفاع 1722 مترا في جبل "فال بيرغ" على بحيرة "تيغرن" ولمسافة 6.5 كلم هو طول الطريق المخصص لممارسة الرياضة.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"أربر الكبير"
أما هواة التأمل فيمكن لهم التريض وسط الثلوج كما هو الحال على جبل "جغوس أربر" أو "أربر الكبير"، على ارتفاع 1455 مترا في غابات بفاريا جنوب ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"بيلخن"
يومان يحتاجها هواة التزحلق للوصول إلى جبل "بيلخن"، (ارتفاعه 1414 مترا،) في الغابة السوداء. فالمسافة تصل إلى 100 كيلومتر. لكن الرحلة تظهر جمال ورومانسية الغابة السوداء.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"كاهلر استن"
جبل "كاهلر استن"،842 مترا، في منطقة "زاورلاند" يعد بديلا لهواة التزحلق على الجليد من شمال ألمانيا وهولندا الذين يصعب عليهم التوجه إلى منطقة جبال الألب، جنوب ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فورمبيرغ"
جبل "فورمبيرغ"، يبلغ ارتفاعه971 مترا في منطقة الهارتس يعد أكبر منطقة للتزحلق في شمال ألمانيا.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
"فيختلبيرغ"
هذه المنطقة الساحرة في شرق ألمانيا توجد على جبل "فيختل يرغ"،على ارتفاع 1214 مترا، في منطقة جبال الإرتس.
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أشهر 10 أماكن لهواة التزحلق على الجليد في ألمانيا
الإلبه
حتى في الأماكن المنخفضة، وحين يبقى الثلج على الأرض، يمكن لهواة التزلج الاستمتاع بذلك كما هو الحال أمام قصر "موريتسبورغ" على نهر الإلبه بالقرب من دريسدن.
الكاتب: اندرياس كيرهوف/ هبة الله إسماعيل