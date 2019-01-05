 بافاريا تغرق في الثلوج وإلغاء عشرات الرحلات الجوية | عالم المنوعات | DW | 05.01.2019

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منوعات

بافاريا تغرق في الثلوج وإلغاء عشرات الرحلات الجوية

قالت متحدثة باسم مطار ميونيخ إن استمرار تساقط الثلج بشكل مكثف بجنوب بفاريا يدفع بشركات الطيران في المطار إلى إلغاء رحلاتها من وإلى المطار، فيما باتت مناطق واسعة من جنوب ألمانيا وشمال النمسا تحت طبقة جليد بعمق مترين.

BdT - Schnee im Bayerischen Wald (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

كما تنبأت سلطات الأنواء الجوية، يتساقط الثلج في مناطق بجنوب بافاريا وشمال النمسا وبشكل مستمر، ما غطى مساحات واسعة من السهول على حافة سلسلة جبال الألب في كل من ألمانيا والنمسا. وبات سمك الجليد المتساقط حتى الآن حوالي المترين، كما توقعت الأنواء الجوية قبل أيام.

الجليد المتزايد على الأرض شكل معضلة كبيرة لحركة الطيران بمطار ميونييخ الدولي، حيث اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها من وإلى المطار البافاري، حسب ما صرحت به متحدثة باسم المطار. وأشارت المعلومات إلى أنه تم لحد الآن إلغاء أكثر من 120 رجلة جوية من وإلى مطار ميونييخ وذلك منذ مساء أمس الجمعة ولحد ظهيرة اليوم السبت (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2018).

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في ألمانيا تحذيراً اليوم السبت من سوء الأحوال الجوية في معظم أجزاء بافاريا وولاية بادن فورتمبرغ الجنوبية المجاورة مع تساقط الثلوج بكثافة. كما أشار التحذير إلى مناطق واسعة بشمال النمسا في الجانب الآخر من جبال الألب. وفي إحدى البلدات في بافاريا شوهد السكان يزيلون الجليد من فوق السيارات وأمام منازلهم بينما استمر تساقط الثلوج.

وفيما كانت حركة المرور سلسة على الطرق السريعة قرب مدينة ميونيخ، كانت التوقعات تشير إلى عرقلة المرور على الشوارع وعلى خطوط السكك الحديدية بسبب تساقط الأشجار أو أغصانها نتيجة لسمك الجليد المتراكم عليها.

ح.ع.ح/ص.ش (د.ب.أ/رويترز)

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    جبل كرويست إك ويبغ 1651 مترا، حيث يستمتع هواة التزحلق برحلة نزول سفح الجبل. يقع إلى جانب جبل تسوغشبيتسه في هاوسبيرغ/ غارميش ـ بارتنكيرشن.

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    "فال بيرغ" على بحيرة تيغرن

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    "أربر الكبير"

    أما هواة التأمل فيمكن لهم التريض وسط الثلوج كما هو الحال على جبل "جغوس أربر" أو "أربر الكبير"، على ارتفاع 1455 مترا في غابات بفاريا جنوب ألمانيا.

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    "بيلخن"

    يومان يحتاجها هواة التزحلق للوصول إلى جبل "بيلخن"، (ارتفاعه 1414 مترا،) في الغابة السوداء. فالمسافة تصل إلى 100 كيلومتر. لكن الرحلة تظهر جمال ورومانسية الغابة السوداء.

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    "كاهلر استن"

    جبل "كاهلر استن"،842 مترا، في منطقة "زاورلاند" يعد بديلا لهواة التزحلق على الجليد من شمال ألمانيا وهولندا الذين يصعب عليهم التوجه إلى منطقة جبال الألب، جنوب ألمانيا.

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    "فورمبيرغ"

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    "فيختلبيرغ"

    هذه المنطقة الساحرة في شرق ألمانيا توجد على جبل "فيختل يرغ"،على ارتفاع 1214 مترا، في منطقة جبال الإرتس.

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    الإلبه

    حتى في الأماكن المنخفضة، وحين يبقى الثلج على الأرض، يمكن لهواة التزلج الاستمتاع بذلك كما هو الحال أمام قصر "موريتسبورغ" على نهر الإلبه بالقرب من دريسدن.

    الكاتب: اندرياس كيرهوف/ هبة الله إسماعيل


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