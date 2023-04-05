 باسم الحب.. قفزة في عدد جرائم النصب في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 06.04.2023

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منوعات

باسم الحب.. قفزة في عدد جرائم النصب في ألمانيا

ارتفع عدد جرائم النصب في ألمانيا بنسبة 42 في المائة عن العام السابق. والسبب الرئيسي لذلك يعود إلى منصة مواعدة عبر الإنترنت تبيع عملات مقابل المال لضحاياها. فمن أين بدأت القصة؟

شكل حديث للاحتيال يزيد من دخل المحتالين وعدد ضحاياهم!

شكل حديث للاحتيال يزيد من دخل المحتالين وعدد ضحاياهم!

ارتفع عدد جرائم النصب والاحتيال بشكل كبير في ألمانيا، في حين انخفض الضرر الإجمالي الناجم عن مثل هذه الجرائم بشكل واضح هذا العام، وفق ما نشرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية. في المقابل انخفض عدد المشتبه بهم بأكثر من 7 في المائة إلى 26770 شخصًا. 28 في المائة من المشتبه بهم من غير الألمان.

مختارات

بعدما تناولت وسائل إعلام أمريكية ودولية قصة "متشرد" ساعد امرأة بمنحها آخر فلس في جيبه، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن القصة ملفقة ومن نسج الخيال من أجل كسب المال، الذي وصل مبلغا كبيرا بعد حملة تبرع واسعة لصالح المتشرد.

أوروبيات أحببن شبابا مغاربة وارتبطن بهم، فتحولت بعضهن إلى ضحايا نصب واحتيال، ويعيش البعض الآخر حياة السعادة والاحترام. DW عربية التقت عدداً من النساء الأوروبيات، اللاتي تزوجن في المغرب، وتحدثن عن تفاصيل حياتهن هناك.

أرادت أن تقوم بفعل خير وتتبرع من أجل كابول، لكنها وجدت نفسها ضحية عملية احتيال. ومع ذلك لم تستلم الفتاة الألمانية وطاردت الجناة في عقر دارهم، حتى وإن كلف الأمر السفر إلى نيجيريا.

بالنسبة للعام الماضي، كشفت إحصائيات الشرطة التي قدمتها وزارة الداخلية الاتحادية، عن ما مجموعه 73114 حالة من هذا النوع من الجرائم. وهو رقم أقل بنسبة 42 في المائة مقارنة بالعام الحالي. في المقابل، انخفضت الخسائر الاقتصادية السنوية الناجمة عن جرائم النصب والاحتيال بنسبة 14.6 في المائة إلى ما يقرب من 2.1 مليار يورو، بينما كانت قيمتها في العام السابق تصل 2.4 مليار يورو.

هذه الأرقام تأتي من مكاتب التحقيقات الجنائية بالولايات ويتم جمعها من قبل المكاتب الاتحادي للشرطة الجنائية. معظم هذه الجرائم هي عبارة عن عمليات احتيال ونصب. ومن أشهر الأمثلة على هذه العمليات: خدعة استثمار رأس المال، والذي من خلاله يغري الجناة ضحاياهم المستثمرين بمشاريع مربحة مزعومة، لكنهم في الأخير يحولون الأموال المستثمرة لأنفسهم أو لأقاربهم.

رحلة البحث عن الحب تنتهي بالنصب

وفق تقرير الجريمة الحالي، فإن الزيادة المرتفعة في جرائم النصب في عام 2022 ترجع بشكل خاص إلى عمليات النصب والاحتيال المالي. وكشف التقرير أن الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى إحدى القضايا الضخمة مع أكثر من 33700 ضحية وخسارة أكثر من 17.7 مليون يورو. كما كشفت التحقيقات المكثفة التي أجرتها الشرطة في ولاية شليسفيغ هولشتاين في عام 2022، أن المحتالين قاموا بإنشاء منصة مواعدة عبر الإنترنت مزعومة وجمعوا الأموال من العديد من المستخدمين الحقيقيين.

تبادل الموظفون لدى المنصة المزعومة رسائل الدردشةمع الضحايا ووعدوهم بمقابلة شركاء جذابين خارج المنصة مقابل عملة رقمية تعرف بـ"فلورتكوينز" (Flirtcoins)، كما ذكرت صحيفة "هامبورغر أبندبلات" في منتصف مارس/ آذار الماضي. كان على النساء والرجال الذين يبحثون عن شريك شراء "فلورتكوينز" (Flirtcoins) مقابل يورو واحد، حتى يتمكنوا من استخدام منصة المواعدة.

مع هذا الاحتيال ذو المظهر الحديث، زاد المحتالون من دخلهم بشكل كبير. كما تبين أن عدداً أقل من الجناة قد تسبب في إيذاء عدد كبير من الضحايا. ويرجع ذلك إلى أن الجناة أصبحوا أكثر فاعلية بفضل الأدوات الرقمية، كما هو الحال في منصة المواعدة.

غالباً ما تستغرق التحقيقيات في جرائم النصب هذه، عدة سنوات وتتطلب إجراءات معقدة. لذلك قد تتغير الإحصائيات بشكل كبير.

إ.م

  • Painting in Hotel Sacher in Vienna (picture-alliance/dpa/R. Hackenberg)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    تعد سرقة التحف الفنية من أكبر المشاكل التي تواجه الفنادق الفخمة. فوفقاً لاستطلاع أجراه موقع السفر (ولينيس هيفن)، هناك 34 في المائة من استطلاعات الرأي التي شملت فنادق من درجة (خمس نجوم) اشتكت من سرقة اللوحات الفنية منها. وكلما كان الفندق رخيصاً، انخفضت نسبة السرقات فيه كما يبدو. فلوحة فنية زيتية في جناح فاخر أكثر أهمية من صورة ورقية في غرفة بفندق نجمتين.

  • Hotel bed with blanket (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    هل حقيبتك كبيرة بما يكفي لتهريب أغطية سرير؟ أظهرت نتيجة 50 في المائة من ضمن ألف فندق شملته الدراسة اختفاء الأغطية من الغرف، في حين أن لصوص الوسائد بلغوا 13 في المائة. ومن المثير للانتباه أن هذه الأشياء تُسرق من الفنادق الفخمة أكثر من الفنادق المعتدلة أو الرخيصة.

  • A hand on a TV remote, screen in the background (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    جميع غرف الفنادق تقريباً مجهزة بتلفزيونات – إلى أن يتسلل بها الضيوف بهدوء من الباب. سرقة التلفزيونات من المشكلات المنتشرة في الفنادق الكبيرة. أفادت خمسة في المائة من الفنادق التي شملتها الدراسة عن اختفاء أجهزة التلفزيون، على الرغم من أن إزالتها ليست بالأمر السهل، وغالباً ما تعني خوض كومة من الكابلات وفصلها عن الجدار، ما يؤكد أن اللصوص قد أحضروا معهم المعدات اللازمة لذلك.

  • Hotel bed (picture-alliance/Arcaid/J. Balston)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    إذا كنت تعتقد أن من الصعب الخروج من الفندق مع الأغطية أو التلفزيون، ماذا عن الفراش؟ المثير للدهشة أن بعض أصحاب الفنادق أفادوا بأن اللصوص نقلوها ببساطة عن طريق المصعد إلى مرآب السيارات في منتصف الليل. وقد فقدت خمسة في المائة من فنادق الخمس نجوم مراتب الأسرّة. وقد تكون بعض المراتب في الفنادق الفخمة باهظة الثمن.

  • Piano in a hotel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    من أكثر السرقات الصادمة التي أبلغ عنها حدثت في فندق إيطالي. حيث اختفى البيانو في صالة فندق فخم فجأة. وكان ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية قد أخرجوها ببساطة من الفندق ومن ثم إلى الشارع - ولم يشاهدوا أبداً بعد ذلك. لحسن الحظ، كانت تلك الحادثة الوحيدة التي سجلت لسرقة بيانو. أنتيه بيندر/ ريم ضوا