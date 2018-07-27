باستوري يتوقع مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

منذ انتقال نيمار دا سيلفا إلى فريق باريس سان جيرمان والأخبار، التي ترتبط بمستقبل الساحر البرازيلي لا تتوقف، خاصة بعدما فاجأ نيمار العديد من متابعي الساحرة المستديرة، وانتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية (222 مليون يورو)، قادما من العملاق الإسباني برشلونة.

وقبل أسابيع قليلة وضع نيمار (26 عاما) حداً لبعض التكهنات، التي كانت تربطه بالانتقال إلى فريق ريال مدريد، لاسيما بعد رحيل نجم "الميرنغي" الأول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، فقد أكد النجم البرازيلي رسميا استمراره مع باريس سان جيرمان.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "سبورت" أن الدولي الأرجنتيني خافيير باستوري، يعتقد أن نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا لن يُغادر النادي الباريسي، وأضاف الموقع الفرنسي أن باستوري يرى أن النجم البرازيلي لن ينتقل إلى ريال مدريد.

وقال باستوري، الذي لعب برفقة نيمار في باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، قبل أن يلتحق بفريق العاصمة الإيطالية روما "أعتقد أنه من المستحيل رحيل نيمار (إلى ريال مدريد)، فقد استثمر باريس سان جيرمان بشكل كبير في اللاعب"، وأضاف :"النادي يعتمد بشكل كبير على نيمار كلاعب وشخص كذلك".

وتابع باستوري :"الموسم الماضي تعرض إلى الإصابة في أحسن فترة كروية كان يمر بها النادي. وهذه الموسم سيكون بمثابة انتقام بالنسبة له"، وأردف: "أتمنى أن يفوز بالعديد من الألقاب المُهمة مع فريق باريس سان جيرمان".