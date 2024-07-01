على النقيض من ذلك فإن القاعة التي يتنافس فيها، من بين آخرين، أبطال كرة السلة الألمان على الميداليات الأولمبية، تُعد قديمة إلى حد ما. تم افتتاحها في عام 1984 باسم باليه أومنيسبورت، وتمت إعادة تأهيلها بشكل جذري في عام 2015. خلال الأربعين عامًا من وجودها، استضافت القاعة متعددة الأغراض على ضفاف نهر السين العديد من الفعاليات الرياضية.