باريس 2024 : الألعاب الأولمبية بين برج أيفل وتاهيتي
في باريس التي تستضيف الألعاب الأولمبية 2024، تشكل بعض المعالم الشهيرة خلفية لأحداث رياضية هامة. لكن المنافسات لن تقتصر على عاصمة فرنسا، بل حتى في جنوب المحيط الهادئ ستُمنح ميداليات.
برج أيفل ـ كرة الطائرة الشاطئية
يجلب منظمو أولمبياد باريس الرياضة الأولمبية إلى قلب المدينة. تقام مسابقات كرة الطائرة الشاطئية مباشرة عند برج إيفل. وكمعظم الملاعب، فإن الساحة مؤقتة فقط. سيتم تفكيكها بعد الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية. بالمناسبة سيكون برج إيفل، رمز باريس، مفتوحًا خلال الألعاب - باستثناء مساء حفل الافتتاح.
ساحة شامب دي مارس ـ الجودو والمصارعة
المشهد من الأعلى مثير للإعجاب: يمكنك من خلال منظار متابعة تبادل الكرة بين لاعبي كرة الطائرة الشاطئية من المنصات العليا لبرج إيفل. في نهاية ساحة مارس، تقع ساحة شامب دي مارس. كما أن هذه القاعة المخصصة للجودو والمصارعة، والتي تُسمى أيضًا القصر الكبير المؤقت، هي مؤقتة فقط وسيتم تفكيكها بعد الألعاب.
ساحة لاكونكورد ـ سكيتبورد وكرة السلة
على الجانب الشمالي من نهر السين الذي يتدفق عبر باريس يقع المركز الأولمبي للرياضات "الشابة" التي لم تصبح جزءًا من الألعاب منذ فترة طويلة. حول المسلة الشهيرة، تُحسم هنا العديد من المنافسات والفوز بالميداليات في مساحة ضيقة جدًا. كان قصر المسافات القصيرة هو الشعار الأساسي لمنظمي الأولمبياد: في الواقع، يمكن الوصول إلى جميع أماكن المنافسات في المدينة سيرًا على الأقدام.
نهر السين ـ السباحة الحرة والترياثلون
العنصر الرابط هو نهر السين حيث تُقام حفلة الافتتاح وأيضًا المنافسات. في السباحة وفي الترياثلون يقوم الرياضيون بقطع مسار دائري في النهر عدة مرات: 500 متر مع التيار، ثم 500 متر عكس التيار. يبدأ وينتهي السباق ومنطقة التبديل للترياثلون عند جسر بونت ألكسندر الثالث، مباشرة بجوار القصر الكبير.
القصر الكبير ـ المبارزة والتكواندو
تم بناء المبنى الكبير ذو القبة الزجاجية على طراز بيل إيبوك لمعرض إكسبو العالمي لعام 1900. خلال الألعاب الأولمبية يصبح القصر الكبير الذي يعمل عادة كمكان لمعارض متاحف باريس الحكومية موطنًا لمنافسات المبارزة - كما كان الحال في بطولة العالم 2010. بالإضافة إلى ذلك تُقام هنا أيضًا منافسات التايكوندو.
إسبرلاند ليزانفاليد ـ رماة السهام
على الجانب الجنوبي من نهر السين بين ضفاف النهر وفندق ليزانفاليد مع قبة ليزانفاليد في الخلف يقع ميدان رماة السهام. إسبرلاند ليزانفاليد التي تكون عادةً مساحة خضراء بدون زخارف هي أيضًا نقطة الانطلاق لسباق الدراجات ونقطة نهاية سباقات الماراثون.
ملعب فرنسا ـ ألعاب القوى وروكبي
الملعب الأولمبي المركزي هو ملعب فرنسا (Stade de France) الذي تم بناؤه في ضاحية سان دوني لكأس العالم لكرة القدم 1998. يستوعب الملعب أكثر من 80.000 مشاهد وهو أكبر ملعب رياضي في فرنسا. يقام هنا أيضًا حفل الختام في 11 أغسطس/ آب 2024.
ملعب رولان غاروس ـ التنس والملاكمة
يستخدم منظمو الأولمبياد العديد من المرافق الرياضية الموجودة بالفعل. من المنطقي أن تُقام مسابقات التنس على ملاعب ملعب رولان غاروس حيث تُقام بطولة فرنسا المفتوحة كل عام. بالمقابل سيتم تحويل ملعب سوزان لنغلين، ثاني أكبر ساحة في المجمع، إلى قاعة ملاكمة خلال الأولمبياد.
ملعب بارك دي برينس ـ كرة القدم
في الجوار المباشر لمجمع التنس يقع ملعب بارك دي برينس، موطن بطل فرنسا في كرة القدم باريس سان جيرمان. هنا ستقام المباراة النهائية لدورتي السيدات والرجال. بخلاف ذلك، سيتم توزيع بطولة كرة القدم الأولمبية على (تقريباً) كافة أنحاء فرنسا لتشمل مباريات في بوردو، وليون، ومارسيليا، ونانت، ونيس وسانت إتيان.
حوض السباحة ـ الكرة المائية، والقفز المائي والسباحة الإيقاعية
حوض السباحة هو أحد المباني الجديدة القليلة الخاصة بالأولمبياد - ولكن مع فكرة موجهة: يقع المركز المائي في سان دوني، بجانب ملعب فرنسا مباشرة. تتمتع ضاحية باريس بارتفاع نسبة الأطفال والشباب الذين لا يجيدون السباحة، وستحصل بعد الألعاب على حوض سباحة حديث للغاية مع مركز رياضي متكامل يشمل كرة القدم، والتسلق، وكرة السلة واللياقة البدنية.
قاعة بيرسي ـ كرة السلة وترامبولين
على النقيض من ذلك فإن القاعة التي يتنافس فيها، من بين آخرين، أبطال كرة السلة الألمان على الميداليات الأولمبية، تُعد قديمة إلى حد ما. تم افتتاحها في عام 1984 باسم باليه أومنيسبورت، وتمت إعادة تأهيلها بشكل جذري في عام 2015. خلال الأربعين عامًا من وجودها، استضافت القاعة متعددة الأغراض على ضفاف نهر السين العديد من الفعاليات الرياضية.
لوبورجي ـ التسلق الرياضي
المنافسات في باريس لا تقتصر على وسط المدينة فقط، بل تُقام أيضًا في الضواحي ومدن أخرى في فرنسا. لوبورجي وهي بلدية تقع في منطقة الضواحي حول باريس، تستضيف منافسات التسلق. تُقام مسابقات الرماية في بلدة ديو التي تبعد 250 كيلومترًا جنوب باريس، بينما تُقام منافسات الغولف وركوب الدراجات الجبلية وسباق الدراجات على المضمار في فرساي.
منتزه فيرساي ـ السباق الحديث الخماسي والقفز على الحواجز
على مرمى البصر من قصر فرساي، يتنافس الفرسان والفارسات في قفز الحواجز والترويض من أجل الميداليات الأولمبية. تم بناء هذا المبنى الباروكي كقصر صيد للملك لويس الرابع عشر ويعتبر جزءًا من التراث العالمي لليونسكو. كما يُقام في فرساي أيضًا السباق الحديث الخماسي الذي كان قفز الحواجز جزءًا من مسابقاته في باريس للمرة الأخيرة.
بحيرة مارسيليا ـ التجديف وكرة قدم
يتمتع البحارة بالحظ: بدلاً من التنافس على القناة الإنجليزية غير المريحة أحيانًا في الشمال أو المحيط الأطلسي في غرب فرنسا، سيتمكنون من إقامة مسابقاتهم على البحر الأبيض المتوسط قبالة مرسيليا. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مدينة مرسيليا مع ملعب فيلودروم، أيضًا مكانًا لمباريات كرة القدم. هناك ستخوض لاعبات المنتخب الألماني أولى مبارياتهن الجماعية ضد أستراليا والولايات المتحدة.
تاهيتي ـ ركوب الأمواج
تبتعد لاعبات ولاعبو ركوب الأمواج عن باريس بمسافة تصل إلى حوالي 15.700 كيلومترا. يندفعون إلى الأمواج قبالة سواحل تاهيتي في موقع التزلج الشهير تيهوبو. تاهيتي هي أكبر جزيرة في أرخبيل بولينيزيا الفرنسية الذي ينتمي إلى فرنسا. وكان نشطاء حماية البيئة قد احتجوا، لأن أعمال البناء لبرج الحكام الجديد تسببت في تدمير الشعاب المرجانية.