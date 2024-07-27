باريس 2024 : أطفال يتنافسون على الميداليات!

أطفال بعمر 11 عاما يشاركون في الألعاب الأولمبية، ما تأثير المنافسات على نموهم الجسدي وعلى حالاتهم النفسية، أين تبدأ حدود المنافسة الرياضية وأين تنتهي وما قيمة الميداليات إن تركت أثرا في نفوس وأجساد الرياضيين؟

يثير الرياضيون الصغار في الألعاب الأولمبية في باريس الحماس حول مستقبل بعض الرياضات، ويطرحون كذلك تساؤلات حول تأثير هذا المستوى من المنافسة النخبوية على الأطفال. من بين هؤلاء الرياضيين الصغار، المتزلجة على اللوح زينغ هاوهاو من الصين (11 عامًا)، والسباحة الهندية دينيذي ديسينغو (14 عامًا)، والأمريكيين هيزلي ريفيرا (16 عامًا) وكوينسي ويلسون (16 عامًا).

يتساءل مايكل بيرغيرون، الذي أجرى أبحاثًا واسعة حول الرياضيين الشباب ويعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية على تطوير أدائهم: "فترة المراهقة هي فترة شديدة التقلب، جسديًا، وفسيولوجيًا، وإدراكيًا، ونفسيًا - اجتماعيًا. وهنا كيف يمكن السيطرة بنجاح على ذلك؟". ويجيب بالقول: "لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث، ولا يحدث الأمر بنفس الطريقة، أو في نفس الوقت، أو بنفس الوتيرة، أو بنفس الدرجة لكل طفل".

قاد بيرغيرون مؤخرًا مراجعة حول تطوير الشباب ومشاركتهم في الرياضة النخبوية، والتي ستُنشر في وقت لاحق من هذا العام. تهدف المراجعة إلى الاعتراف بالعناصر المتأصلة في تطوير الشباب مع محاولة التأثير الإيجابي على العناصر القابلة للتعديل، مثل شدة التدريب وأنظمة الدعم الفعالة.

مع ازدهار صناعة الرياضة للشباب على مستوى العالم، يرغب بيرغيرون وفريقه في أن يكون هذا الإطار الشامل هو المعيار لجميع المشاركين في الرياضة النخبوية للشباب. "هذا الاتفاق ليس وصفة للحصول على ميداليات أولمبية. إنه إطار يوفر لكل شاب مشترك أفضل فرصة للنجاح كطفل، وكشخص، وكرياضي"، يقول بيرغيرون لـ DW.

المخاوف البدنية في سن مبكرة

على عكس ألعاب الشباب التي تحدد المشاركة للفئة العمرية بين 15 و18 عامًا، لا يوجد حد عمري محدد لجميع الرياضات الـ 32 في الألعاب الأولمبية. بدلاً من ذلك، تقرر الجهة المسؤولة عن كل رياضة فردية إذا كان يجب أن يكون هناك حد عمري، كما هو الحال في الجمباز (16 عامًا) والغطس (14 عامًا).

بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين يهدفون إلى أو يصلون إلى المسرح الكبير، هناك مجموعة متنوعة من التأثيرات التي يجب مراعاتها. جسديًا، تحدث طفرات النمو لدى المراهقين في أوقات مختلفة. بعض الأطفال يتوقفون عن النمو عند عمر 16 عامًا، وآخرون عند عمر 21 عامًا، لكن البنية المكتملة لا تعني نفس الشيء بالنسبة لنمو الهيكل العظمي.

كاث بيشوب (على اليسار) حائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد 2004 في اليونان، لكنها تشعر أن التركيز المفرط على الميداليات قاد قيادة الرياضة إلى الطريق الخطأ. صورة من: Mary Evans/IMAGO

يقول شون كامينغ، الباحث في النمو والنضج في الرياضة بجامعة باث لـ DW : "لدينا هذه الأشياء التي تسمى المواقع الأبوفيزلية (النتوئية)". والأبوفيزلية هي الأماكن التي تلتصق فيها الأوتار بالعظم، وعندما ينمو الطفل، تكون هذه المواقع أكثر هشاشة. إذا تم وضع ضغط مفرط على هذا الموقع، فإن الوتر لن يتأذى، بل العظم هو الذي سيعاني من التلف، ويمكن أن يسبب ذلك الألم والمشاكل. هذه الأنواع من المواقع لن تكون ملتحمة بالكامل، حتى في حالة النمو المبكر، إلا في سن 21 أو 22 عامًا. لذا، إذا كنت تعمل مع رياضيين شباب، فإنك تحتاج حقًا إلى أن تكون حذرًا في إدارة الحمل الملقى عليهم".

التحديات النفسية للمراهقين في الأولمبياد

تعتقد روزماري بيرسيل، الأستاذة في مركز الصحة النفسية للشباب في جامعة ملبورن بأستراليا والمتخصصة في الصحة النفسية في الرياضات النخبوية، أن الصورة النفسية ليست بسيطة على الإطلاق. تقول بيرسيل لـ DW : "اعتقد أن هناك فروقًا واضحة بين ما نراه في المجتمع وما نراه في هؤلاء الرياضيين الشباب النخبويين". "بعض الرياضات تشهد معدلات أعلى من اضطرابات الأكل واضطرابات صورة الجسد لدى الرياضيين الشباب، ولكن في المقابل، قد تكون لديهم معدلات أقل من الاكتئاب والقلق مما نراه في المجتمع".

كانت بيرسيل جزءًا من المراجعة الأخيرة للجنة الأولمبية الدولية حول تطوير الشباب، إلى جانب كامينغ وبيرغيرون، حيث تتعامل مع مفهوم تنافس الأطفال الصغار على المسرح الأولمبي. لكنها تساءلت أيضًا عن تأثر الصحة النفسية عندما يتم إخبار الشباب بعدم قدرتهم على المنافسة بسبب عمر معين. يعتمد الكثير على بيئة داعمة والنظر إلى كل شخص بصورة شاملة.

للقيام بذلك، يتطلب الأمر تغييرًا في العقلية من إدارة الأزمات إلى الحماية والوقاية. "هذا يعني فهم ما تبدو عليه البيئات الصحية نفسيًا. ما هي السلوكيات هناك؟ كيف يبدو تأثير التدريب والأبوين؟ يجب أن ننتقل بوضوح إلى هذا المنظور الوقائي والترويجي"، تقول بيرسيل. ثم تضيف: "الشيء الجيد هو أن الكثير من ذلك، في رأيي، سيأتي من الأسفل إلى الأعلى لأن الشباب الآن على دراية كبيرة، وأحيانًا أكثر من اللازم، بقضايا الصحة النفسية. سيتغير الحوار لأنهم يريدون أن يتم رؤيتهم أيضًا من هذه الناحية الأكثر شمولية".

الرسائل والمقاييس الخاطئة؟

لكن التغيير يجب أن يأتي من الأعلى أيضًا، كما تشير كاث بيشوب، الحائزة على الميدالية الفضية الأولمبية السابقة، والكاتبة، والمستشارة. تقول بيشوب لـ DW: "يعود الأمر إلى قضية الثقافة والقيادة، وكلها ضعيفة إلى حد كبير وغالبًا ليست جوهر سبب توظيفك في منصبك كمدرب أو مدير أداء، أو حتى كمدير تنفيذي". "لقد كافأنا المدربين أو أقلناهم بناءً على ما إذا كانوا قد حصلوا على ميداليات، وليس بناءً على كيفية معاملتهم للأطفال. لذلك، مقاييسك تحرف السلوك. نعلم أن هذا ما يحدث كلما حولنا مقياسًا إلى مقياس أداء، يتغير السلوك من أجل تحقيقه."

ربما تكون القضية الأساسية هنا هي الغرض الأساسي من الألعاب الأولمبية . لا يمكن إنكار أن جزءًا من قرار اللجنة الأولمبية الدولية إدخال رياضات جديدة هو إقناع جيل أصغر بأن الألعاب الأولمبية تستحق وقتهم، ولكن مع التطور تأتي فرصة متزايدة للأضرار الجانبية. يأمل الإطار المذكور أعلاه في المساعدة على التخفيف من مثل هذه الأضرار.

وترى بيشوب: "لذا، نحن نفوز بميدالية، ونضر بشخص. نضر بالكثير من الأشخاص الآخرين على طول الطريق. ما هي القيمة الاجتماعية لذلك؟ إنها سلبية جدًا". "أعتقد أنه مع مرور الوقت، هناك مجال لبدء فك ارتباط الميدالية. حسنًا، لقد اشتريناها. دفعنا أساسًا ملايين الجنيهات وأضررنا بالناس على طول الطريق. هل يجعلنا ذلك أفضل؟".

إذا كان إعلان نايكي الأخير شيء يمكن الاستناد إليه، فإن الإجابة هي بالتأكيد نعم، إنها تجعلنا أفضل. تتحدى العلامة التجارية العالمية الرياضية المشاهد بدمج لقطات لرياضيين شباب وراشدين يتنافسون مع السؤال الضمني حول ما إذا كان الفوز بأي ثمن يجعله شخصًا سيئًا.

لا توجد إجابة بسيطة لهذه المشكلة المعقدة، ولكن عندما نشاهد الأطفال يتنافسون في الألعاب في باريس هذا الصيف، فإن بيئة آمنة وداعمة تعطيهم أفضل فرصة للازدهار في جميع المجالات تبدو كأقل ما يمكن أن نتوقعه من الألعاب الأولمبية.

أعده للعربية: عباس الخشالي