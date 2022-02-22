باريس والجزائر تدفعان بـ"ديناميكية جديدة" في تعاونهما الاقتصادي

نصف الحكومة الفرنسية في الجزائر لـ"تأكيد المصالحة" وتعميق التعاون

في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.