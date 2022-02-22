 باريس والجزائر تدفعان بـ″ديناميكية جديدة″ في تعاونهما الاقتصادي | DW الأخبار | DW | 10.10.2022

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باريس والجزائر تدفعان بـ"ديناميكية جديدة" في تعاونهما الاقتصادي

منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري ينطلق بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات عدة.

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French President Emmanuel Macron, left, shakes hands with Algerian President Abdelmajid Tebboune before their talks, Thursday, Aug. 25, 2022 in Algiers. French President Emmanuel Macron is in Algeria for a three-day official visit aimed at addressing two major challenges: boosting future economic relations while seeking to heal wounds inherited from the colonial era, 60 years after the North African country won its independence from France. (AP Photo/Anis Belghoul)

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French President Emmanuel Macron (L) talks with Algeria's President Abdelmadjid Tebboune (R) at Algiers airport, in Algiers, on August 27, 2022. - Emmanuel Macron is on a three-day visit to Algeria aimed at mending ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

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French President Emmanuel Macron (L) and Algeria's President Abdelmadjid Tebboune (R) attend a signing ceremony in the pavilion of honour at Algiers airport, in Algiers, on August 27, 2022. - Emmanuel Macron is on a three-day visit to Algeria aimed at mending ties with the former French colony, which this year marks its 60th anniversary of independence. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

بعد خلافات.. الجزائر وفرنسا تتفقان على "شراكة متجددة" 27.08.2022

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