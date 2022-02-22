باريس والجزائر تدفعان بـ"ديناميكية جديدة" في تعاونهما الاقتصادي

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منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري ينطلق بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والتعاون في مجالات عدة.
في أول زيارة لها خارج فرنسا، تبدأ رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن زيارة للجزائر، بعد أسابيع على زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.
في زيارته إلى الجزائر، دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، معلنًا تشكيل لجنة مؤرخين مشتركة حول الاستعمار "بدون محظورات". من جهته أشاد الرئيس الجزائري تبون بالنقاشات "الصريحة" مع ماكرون.
سحبت صحيفة لوموند الفرنسية مقال رأي من موقعها الإلكتروني عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر مبررة بأنه تضمن خطأ أدى لتفسير سيء، إلا أن الخطوة قوبلت بانتقادات شديدة واتهمت الصحفية بممارسة الرقابة.
أنهى الرئيس الفرنسي ماكرون زيارته للجزائر بالتوقيع على إعلان من "أجل شراكة متجددة" بين البلدين بعد 60 عاما من استقلال الجزائر. كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة مؤرخين مشتركة من أجل تسوية الخلافات ومواجهة الماضي.
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