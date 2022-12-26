 باريس: منفّذ الهجوم على مركز كردي يعاني من اضطرابات شخصية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.03.2023

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باريس: منفّذ الهجوم على مركز كردي يعاني من اضطرابات شخصية

قال طبيبان نفسيان في تقرير طبي إن منفذ الهجوم على مركز ثقافي كردي في باريس، أسفر عن مقتل ثلاثة نشطاء وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، يعاني من اضطرابات نفسية، في حين انتقدت شخصيات كردية مسار التحقيق.

جثامين قتلى الهجوم على مركز ثقافي كردي في باريس

جثامين قتلى الهجوم على مركز ثقافي كردي في باريس

خلص تقرير طبي نشر الخميس (الثاني من آذار/مارس 2023) إلى أنّ الرجل الذي نفذّ في كانون الأول/ديسمبر هجوماً مسلّحاً في باريس قتل خلاله ثلاثة أكراد، يعاني من اضطرابات في الشخصية أثّرت "إلى حدّ ما" على قدرته على التمييز لحظة تنفيذه الهجوم.

مختارات

بعد نحو 9 أشهر من القبض عليه واتهامه بالتجسس لصالح استخبارات بلاده، أقر تركي باتهامات الادعاء الألماني، وقال إنه عمل لصالح جهازي استخبارات في تركيا وجمع معلومات عن أنصار حركة غولن، لكنه قال إنه "لم ينقل هذه المعلومات".

يعد مقهى الشعب وسط محافظة السليمانية شمالي العراق، القلب النابض للحركة الثقافية والفنية في المدينة الغافية بين جبال ثلاثة، إذ يشكل هذا المقهى التراثي ومنذ أكثر من نصف قرن ملتقى للمثقفين والأدباء الأكراد.

وفي التقرير الذي نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية واطلعت عليه وكالة فرانس برس، يقول طبيبان نفسيان فحصا وليام مالي في الرابع من كانون الثاني/يناير إنّ "فحصه النفسي لا يكشف عن مرض عقلي متطوّر أو مكتمل" ولكنّه "يكشف عن اضطرابات في الشخصية تندرج في إطار مميّزات جنون الارتياب".

واعتبر الطبيبان أنّ هذه الاضطرابات في الشخصية تبرّر "إلى حدّ ما، اعتبار أنّ قدرته على التمييز تأثّرت".

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أطلق وليام مالي سائق القطار المتقاعد الذي يبلغ من العمر 69 عاماً، النار قرب مركز ثقافي كردي في باريس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. 

وقُتل في إطلاق النار رجلان وامرأة، وهي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات إنها كانت تقدمت بطلب لجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية". أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو "مواطن كردي عادي" يتردد على المركز الثقافي "يوميا"، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي "ملاحق في تركيا بسبب فنه"، حسب المصدر نفسه.

سياسية نمساوية تتهم مخابرات تركيا بمحاولة إسكاتها

وأوقف مالي ووجّهت إليه تهم القتل ومحاولة القتل بدوافع عنصرية. وخلال احتجازه، اعترف بكراهيّته "المرضية" للأجانب. وكان قد أُطلق سراحه من السجن قبل 11 يوماً من هذه الحادثة، بعدما أمضى عاماً في الحبس الاحتياطي لإصابته مهاجرين بجروح في مخيم في باريس في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفي تقريرهما يقول الطبيبان إنّه حين نفّذ هجومه على الأكراد، كان مالي في "مأزق ظرفي، وكان يعيش حالة فشل وجودي، بعد نقطة تحوّل أعقبت سرقة مكان إقامته".

ودين مالي في حزيران/يونيو 2022 بارتكابه أعمال عنف بالأسلحة، لإصابته سارقيه بجروح. واستأنف الحكم.

وكتب الطبيبان النفسيان "لشعوره بالعجز (...) تصوّر فكرة عنصرية للقتل الجماعي يتبعها انتحار كحلّ تصالحي انتقامي، يكشف للعالم عن معاناته، عبر مذبحة ضدّ هؤلاء الذين يعتقد أنّهم هدّدوه، وبرأيه يهدّدون العالم".

شخصيات كردية شككت في رواية أن يكون منفذ الهجوم يعاني من اضطرابات في الشخصية.

شخصيات كردية شككت في رواية أن يكون منفذ الهجوم يعاني من اضطرابات في الشخصية.

شخصيات كردية تشكك

وقال بيريفان فرات المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكُردي في فرنسا في مؤتمر صحافي، "لقد حاولوا تصوير شخص مكتئب لا يملك كلّ قدراته" ولكنّه "مسؤول عن أفعاله".

من جهته، طلب كريستيان شاريير بورنازيل، وهو أحد محامي المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا من قضاة التحقيق الثلاثة استعراض كل السبل "لمعرفة كيف يمكن أن يكون قد جرى تفويضه أو التأثير عليه بطريقة حاسمة للغاية من قبل عملاء الحكومة التركية الحالية التي لديها فقط هاجس واحد: تقليص (وجود) الأكراد".

وقال أجيت بولات متحدث آخر باسم المجلس الديموقراطي الكردي "لدينا شعور بأن مساراً واحداً فقط تجري دراسته حالياً"، وهو ذلك المرتبط بـ"ذئب منفرد يرتكب هجوماً منفرداً". غير أنّ بولات أشار إلى أنّ مالي "استهدف المركز الكردي على وجه التحديد"، مؤكّداً أن هذا الأمر يظهر أنّ هناك "دافعاً سياسياً" للهجوم.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    معاهدة سيفر

    بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.

  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    ثورة الشيخ سعيد بيران

    في عام 1923 أسس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة. وبعد أقل من عامين على تأسيسها، واجهت الدولة الفتية أول انتفاضة كبرى قام بها الأكراد في جنوب شرق تركيا بقيادة الشيخ سعيد بيران. الانتفاضة كانت ضد سياسة القمع التي تتبعها حكومة أتاتورك ضد الأقلية الكردية. لكن سرعان ما تم قمع التمرد، وأُعدم الشيخ بيران.

  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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