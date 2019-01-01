باريس سان جيرمان يتحرك لإفساد خطة برشلونة

ذكر موقع "سبورت" الفرنسي أن فريق باريس سان جيرمان، بدأ التحرك من أجل الحصول على خدمات نجم فريق أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح الموقع الفرنسي أن باريس سان جيرمان، أرسل أمس الخميس ( الثالث من يناير/كانون الثاني 2019) مديره الرياضي أنتيرو هنريكي إلى العاصمة الهولندية أمستردام، بهدف التفاوض مع إدارة أمستردام على انتقال لاعب الفريق فرينكي دي يونغ إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس.

وتابع المصدر أن باريس سان جيرمان، يريد قطع الطريق على فريق برشلونة الراغب بدوره في التعاقد مع فرينكي دي يونغ، الذي أصبح هذا الموسم محط أنظار عدة أندية اوروبية كبيرة من بينها أيضاً فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأشار المصدر إلى أن باريس سان جيرمان، يريد التعاقد أيضاً مع زميل دي يونغ في أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت، وهو ما يُعد ضربة ثنائية إلى فريق برشلونة، الراغب في الحصول على هذا الثنائي الموهوب.

هذا، ويحاول باريس سان جيرمان تعزيز كتيبته الكروية بعدة لاعبين، خاصة وأن الفريق الباريسي على وشك خسارة خدمات نجمه أدريان رابيو، الذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ويرغب في الانتقال إلى برشلونة.

يشار إلى أن فرانكي دي يونغ (21 عاماً)، يرتبط بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2022، وتبلغ القيمة المالية للموهوب الهولندي حالياً 60 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت".