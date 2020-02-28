باريس سان جيرمان يبحث في دورتموند عن خليفة لنيمار

تشير المعطيات الحالية أنها مسألة وقت فقط عن رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا من معقل باريس سان جيرمان، وعلى الأرجح إلى برشلونة الإسباني. ورغم أن جميع الاحتمالات وكما علمتنا تجربة الصيف الماضي، واردة، إلا أن الفريق الفرنسي بدأ وعلى مايبدو عملية البحث عن خليفة لنجمه البرازيلي. ومن سيكون سوى أحد ثنائي دورتموند الخارق، جادون سانشو أو إيرلينغ هالاند؟!

استقر اختيار حامل لقب الدوري الفرنسي على سانشو كأقوى المرشحين على خلافة نيمار في البيت الباريسي. وذلك حسب تأكيدات صحيفة "ميرور" الإنجليزية استنادا على مصادر مقربة من جيرمان. ويحاول النادي حاليا أن يكون السبّاق للحصول على خدمات اللاعب الذي لم يتجاوز بعد 19 عاما، علما أن الأخير يتواجد سلفا على رادار كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول.

ووصفت الصحيفة المذكورة أن فرص النادي الفرنسي لتحقيق الغرض مواتية جدا لكنها لم تعلل لماذا، مكتفية بالإشارة إلى أن قيمة الصفقة البالغة نحو 140 مليون يورو، كمبلغ يطالب به دورتموند لإتمامها، في متناول النادي المملوك من قطر.

أما زميله هالاند فتجزم تقارير متطابقة بأن وجهته، ستكون حتما ريال مدريد. فـ"الملكي الأبيض" لم ينجح إلى غاية اللحظة في إيجاد بديل مقنع لنجمه السابق كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس تورين. وهالاند مؤهل جدا لسد هذا الفراغ.

وفي إشارة إلى هذه الصفقة المحتملة تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن علاقات طيبة جدا بين بروسيا دورتموند وريال مدريد، قد تكون مفتاحا لانتقال اللاعب النرويجي إلى المعقل المدريدي.

و.ب