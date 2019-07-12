 باريس تكرم قبطانتي سفينة الإنقاذ الألمانية سي ووتش 3 | أخبار | DW | 12.07.2019

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أخبار

باريس تكرم قبطانتي سفينة الإنقاذ الألمانية سي ووتش 3

منحت باريس أرفع ميدالية لكارولا راكيته، وبيا كليمب، قبطانتي سفينة إنقاذ بعد قيد التحقيق في إيطاليا لإنقاذهما لاجئين في المتوسط. الميدالية منحت لهما لتعهدهما واحترامهما لحقوق الإنسان. ووزير الداخلية الإيطالي سالفيني يعلق.

Seenotrettung im Mittelmeer - Carola Rackete (picture-alliance/ZUMA Press/LaPresse/C. Cozzoli)

تكرم باريس القبطانتين الألمانيتين، كارولينا راكيته، وبيا كليمب بأعلى ميدالية تمنحها المدينة لشخصية بارزة.  وقالت المدينة إنها ستمنح أيضا 100 ألف يورو في صورة "مساعدات عاجلة" لإنقاذ جمعية" إس أو إس" ميديترانه الخيرية.

راكيت، قبطانة السفينة سي ووتش 3 ، كانت قد شقت طريقها بسفينتها إلى ميناء جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في حزيران/ يونيو الماضي، لتقل 40 مهاجراً عالقين على متن سفينة لأكثر من أسبوعين وتساعدهم على الهبوط على اليابسة بعد إنقاذهم من مياه البحر المتوسط.

وزير الداخلية الإيطالية اليميني الشعبوي ماتيو سالفيني تذمر من قيام باريس بتكريم راكيته، معلقا بالقول" ليس لدى باريس ما تفعله سوى تكريم هذا النوع من الناس"، حسبما نقل موقع "فيلت" الألماني.

وكان ماتيو سالفيني قد أمر سفن الإنقاذ بعدم الرسو في الموانئ الإيطالية. فيما تخضع راكيته وكليمب للتحقيق بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية.

هذه الميدالية التي تمنحها بلدية باريس منذ عام 1911، هي الأعلى مقاما بين باقي الجوائز. ومن بين من أحرزوا الجائزة، لاعب كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيش، الممثلة الأمريكية الشهيرة جين فوندا، والصحفي التركي المعارض السجين كان دوندار.

م.م/ ع.خ (د ب أ)

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

مدن ألمانية ترغب باستقبال اللاجئين العالقين على متن "سي ووتش3"

أبدت عدة مدن ألمانية استعدادها لاستقبال اللاجئين العالقين منذ نحو أسبوعين على سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" أمام جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. ومن بين هذه المدن كولونيا ودوسلدورف ومونستر. (28.06.2019)  

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