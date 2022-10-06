باريس: "اعترافات" الفرنسيين الموقوفين في إيران "مسرحية مثيرة للاشمئزاز"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس (6/10/2022) أن بث إيران ما وصفته بأنه "اعترافات" بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في أيار/مايو، هو "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

وأضافت الوزارة في بيان أن "هذه المهزلة تكشف عن ازدراء السلطات الإيرانية بالكرامة الإنسانية" مطالبة بـ"الإفراج الفوري" عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري.

واتهمت الخارجية الفرنسية إيران بالتصرف على شاكلة "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان إن "ترتيب هذه الاعترافات المزعومة أمر شائن ومروع وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي. هذه التمثيلية تكشف عما تتصف به السلطات الإيرانية من ازدراء للكرامة الإنسانية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

وأضافت "هذه الاعترافات المزعومة المنتزعة بالإكراه لا أساس لها شأنها شأن أسباب اعتقالهما التعسفي"، واصفة إياهما بأنهما "رهائن لدولة".

وتابعت الوزارة أن الفرنسيين الذين عرّفتهما بأنهما نقابيان في مجال التعليم "معتقلان بشكل تسعفي في ايران منذ أيار/مايو 2022 ويعتبران بهذه الصفة رهينتي دولة".

وقالت إن "اعترافاتهما المزعومة المنتزعة بالإكراه لا أساس لها ولا الأسباب التي استدعت توقيفهما تعسفياً"، وأضافت: "نحمل السلطات الإيرانية المسؤولية عن مصيرهما ومعاملتهما، كما هو الحال مع كل الرعايا الفرنسيين المعتقلين تعسفياً في إيران حالياً".

وبث موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية، الخميس ما وصفها بأنها "اعترافات" بالتجسس أدلى بها على حد قوله الفرنسيان.

وفي الشريط، تقول سيدة تتكلم بالفرنسية في الفيديو إنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي اس أو)، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، الأمر الذي نفته فرنسا بشكل قاطع.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)