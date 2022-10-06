 باريس: ″اعترافات″ الفرنسيين الموقوفين في إيران ″مسرحية مثيرة للاشمئزاز″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2022

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باريس: "اعترافات" الفرنسيين الموقوفين في إيران "مسرحية مثيرة للاشمئزاز"

وجهت فرنسا اتهامات لإيران بازدراء الكرامة الإنسانية وتنفيذ "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز" بعدما ظهر فرنسيان في تسجيل فيديو "يعترفان" فيه بالتجسس لصالح باريس، التي طالبت بـ"الإفراج الفوري" عنهما.

صورة رمزية

وزارة الخارجية الفرنسية وصفت إيران بـ "النظام الدكتاتوري"

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس (6/10/2022) أن بث  إيران ما وصفته بأنه "اعترافات" بالتجسس أدلى بها فرنسيان اعتقلا في أيار/مايو، هو "مسرحية غير لائقة ومثيرة للاشمئزاز وغير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

مختارات

وأضافت الوزارة في بيان أن "هذه المهزلة تكشف عن ازدراء السلطات الإيرانية بالكرامة الإنسانية" مطالبة بـ"الإفراج الفوري" عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري.

واتهمت الخارجية الفرنسية إيران بالتصرف على شاكلة "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر في بيان إن "ترتيب هذه الاعترافات المزعومة أمر شائن ومروع وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي. هذه التمثيلية تكشف عما تتصف به السلطات الإيرانية من ازدراء للكرامة الإنسانية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

وأضافت "هذه الاعترافات المزعومة المنتزعة بالإكراه لا أساس لها شأنها شأن أسباب اعتقالهما التعسفي"، واصفة إياهما بأنهما "رهائن لدولة".

وتابعت الوزارة أن الفرنسيين الذين عرّفتهما بأنهما نقابيان في مجال التعليم "معتقلان بشكل تسعفي في ايران منذ أيار/مايو 2022 ويعتبران بهذه الصفة رهينتي دولة".

وقالت إن "اعترافاتهما المزعومة المنتزعة بالإكراه لا أساس لها ولا الأسباب التي استدعت توقيفهما تعسفياً"، وأضافت: "نحمل السلطات الإيرانية المسؤولية عن مصيرهما ومعاملتهما، كما هو الحال مع كل الرعايا الفرنسيين المعتقلين تعسفياً في إيران حالياً".

وبث موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية، الخميس ما وصفها بأنها "اعترافات" بالتجسس أدلى بها على حد قوله الفرنسيان.

وفي الشريط، تقول سيدة تتكلم بالفرنسية في الفيديو إنها ضابطة استخبارات في عمليات "الإدارة العامة للأمن الخارجي" (دي جي اس أو)، جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، الأمر الذي نفته فرنسا بشكل قاطع.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

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  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

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  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

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  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

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    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

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  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


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