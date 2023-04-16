 بارلي - مدينة مقسمة | يوروماكس | DW | 23.04.2023

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يوروماكس

بارلي - مدينة مقسمة

لحسن الحظ لم تعد هناك نقاط حدودية بين معظم الدول الأوروبية، وإلا لتعين على سكان مدينة بارلي إبراز هوياتهم طوال الوقت، لأن جزءا منها يقع في بلجيكا والآخر في هولندا.

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