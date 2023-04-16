بارلي - مدينة مقسمة

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لحسن الحظ لم تعد هناك نقاط حدودية بين معظم الدول الأوروبية، وإلا لتعين على سكان مدينة بارلي إبراز هوياتهم طوال الوقت، لأن جزءا منها يقع في بلجيكا والآخر في هولندا.
تريد هولندا فسح المجال للقتل الرحيم للأطفال دون سن 12 عاما، وأوضحت أن الإجراء يتعلق بـ"مجموعة صغيرة" يعجز عن التخفيف من معاناتهم". وأصبحت هولندا أول دولة في العالم تسمح بالقتل الرحيم، وسرعان ما حذت بلجيكا حذوها.
كشفت وزيرة الدولة للهجرة واللجوء عن أرقام الهجرة للعام الماضي، متحدثة عن عام قياسي وصل خلاله أكثر من 100 ألف مهاجر إلى الأراضي البلجيكية. وفيما تندد الجمعيات بظروف الاستقبال لطالبي اللجوء، دعت الوزيرة إلى إجراء إصلاحات.
بعد 150 عاما على إلغاء هولندا العبودية وتحديدا في عام 1863، اعتذرت الحكومة رسميا عن دور الدولة الهولندية في العبودية، واعتبرتها جريمة ضد الإنسانية. لكن لماذا يقول أحفاد الأفارقة الذين تم استعبادهم إن الاعتذار ليس كافيا؟
صدامات بين الشرطة وجماهير في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي. المشجعون استخدموا مفرقعات وألقوا مقذوفات، وأضرم البعض حريقا في الطريق العام، بحسب شرطة بروكسل. وفي هولندا تم تفريق مشجعين للمنتخب المغربي.
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