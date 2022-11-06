باركور من أجل حماية المناخ

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الأوضاع سيئة في كوكبنا الأرض: لذ يريد رياضيو الباركور الباريسيون لفت الانتباه لهذا الوضع. رسالتهم: يمكن لكل فرد أن يكون له تأثير إيجابي على استهلاك الطاقة بسلوكه.
من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.
تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.
دقت دراسة مناخية جديدة ناقوس الخطر فيما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة في منطقة الشرق الأوسط محذرة من أن معدل الحرارة سيرتفع بخمس درجات مئوية مع نهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات فورية.
في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة وحماية المناخ في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني إنه "سيظل هناك احتباس حراري بشكل دائم".
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