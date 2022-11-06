باركور من أجل حماية المناخ

شتاينماير يحذر من التراخي في حماية المناخ واليونيسكو: أنهار جليدية ستختفي

من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.