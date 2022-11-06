 باركور من أجل حماية المناخ | يوروماكس | DW | 06.11.2022

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يوروماكس

باركور من أجل حماية المناخ

الأوضاع سيئة في كوكبنا الأرض: لذ يريد رياضيو الباركور الباريسيون لفت الانتباه لهذا الوضع. رسالتهم: يمكن لكل فرد أن يكون له تأثير إيجابي على استهلاك الطاقة بسلوكه.

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