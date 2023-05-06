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باراغواي: آلات موسيقية من النفايات

يقع أكبر مكب نفايات في البلاد في منطقة كاتيورا بضواحي عاصمة باراغواي أسونسيون. غالبية السكان هناك تعيش من إعادة تدوير القمامة. المهندس البيئي وعازف القيثارة فافيو شافيز بدأ مشروعًا فريدًا هناك.