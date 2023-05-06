باراغواي: آلات موسيقية من النفايات

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يقع أكبر مكب نفايات في البلاد في منطقة كاتيورا بضواحي عاصمة باراغواي أسونسيون. غالبية السكان هناك تعيش من إعادة تدوير القمامة. المهندس البيئي وعازف القيثارة فافيو شافيز بدأ مشروعًا فريدًا هناك.
سلطت حادثة وفاة الطفل أسامة في مكب للنفايات بقطاع غزة الضوء على المخاطر التي يواجهها العاملون في جمع القمامة وكثير منهم من الأطفال. إذ دفعهم الوضع الاقتصادي الصعب للبحث عن قوتهم في "مصائد الموت" هذه.
موسم الأعياد موسم البهجة والأطعمة المميزة والهدايا. ويترافق ذلك بالطبع بالكثير من الهدر. ومن الممكن أن يكون لخياراتنا كمستهلكين تأثير كبير على الكوكب، لهذا السبب يجب التخطيط بشكل جيد ليكون عيد الميلاد صديقا للبيئة.
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