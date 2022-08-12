 باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها | DW الأخبار | DW | 03.12.2022

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DW الأخبار

باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها

مدينة باخموت الأوكرانية تعاني كثيرا بسبب الحرب حولها. القوات الروسية تسعى للسيطرة عليها للتعويض عن خسائرها في الأساابيع الماضية. توقعات بحدوث هجوم عليها وقوات أوكرانية مستعدة للدفاع عنها.

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