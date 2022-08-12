باخموت الأوكرانية تقاوم محاولات روسيا لاحتلالها وسط عمليات إجلاء منها

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مدينة باخموت الأوكرانية تعاني كثيرا بسبب الحرب حولها. القوات الروسية تسعى للسيطرة عليها للتعويض عن خسائرها في الأساابيع الماضية. توقعات بحدوث هجوم عليها وقوات أوكرانية مستعدة للدفاع عنها.
يبحث وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بوخارست موقف الحلف تجاه الصين التي يتم توصيفها كتحد للأمن القومي وقيم الدول الأعضاء في الحلف. ويبحث الاجتماع كذلك تداعيات حرب أوكرانيا على الدول المجاورة لروسيا.
تأكيد أمريكي على أن الحلفاء الغربيين يكيفون دعمهم لاستعادة البنى التحتية لأوكرانيا. وفيما أعلنت روسيا سيطرتها على قرى بالقرب من مدينة باخموت الأوكرانية، حذر وزير خارجيتها من مواجهة عسكرية بين القوى النووية.
اتهمت واشنطن موسكو بارتكاب "جرائم حرب ممنهجة" في أوكرانيا، في وقت تعددت فيه المسارات القضائية لملاحقة روسيا على جرائم محتملة، بما في ذلك اتهامات منظمة الصحة العالمية لموسكو بتدمير البنبة الصحية في أوكرانيا.
فيما دعا حلفاء لبوتين إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، كثفت روسيا هجماتها الصاروخية على أرجاء أوكرانيا، فدمّرت شبكة الكهرباء وخلّفت قتلى، كما انقطع التيار الكهربائي عن الملايين في أوكرانيا، وانقطعت الكهرباء عن مولدافيا.
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