باحث ألماني يطلب المساعدة في العثور على بق الفراش!

توجه أحد الباحثين الألمان من متحف "إل في إل" للتاريخ الطبيعي في مدينة مونستر الألمانية بطلب غريب إلى كل من يعثر على حشرة بق الفراش في منزله.وبحسب من نقلت مجلة" شتيرن" الألمانية، يتلخص هذا الطلب في إلتقاط صورة فوتوغرافية للحشرة وإرسالها للمتحف أوإرسالها مجمدة عبر البريد إلى المتحف.

من جانبها أعلنت رابطة ويستفاليا-ليب الإقليمية في بيان صحفي أن هذا الإجراء لا يساعد الشخص الذي عثر على الحشرة في معرفة ما إذا كان منزله موبوءاً فحسب، بل يساهم أيضاً في تطوير العلم. ويقول فيكتور هارتونغ، الباحث من متحف "إل في إل" للتاريخ الطبيعي في مدينة مونست: "لا يعرف الخبراء سوى القليل جداً عن الانتشار الحالي للحشرة "بق الفراش" وطرق انتشارها".

ما السبب خلف هذا الطلب؟

يتغذى بق الفراش على دم الإنسان. ويوضح هارتونغ: "على الرغم من أن حشرة بق الفراش لا تنقل الأمراض، إلا أنها يمكن أن تجعل حياة الشخص بائسة. لذلك يبدو السبب واضحاً لما يخشى الكثيرون في ألمانيا من الإصابة بلدغة بق الفراش".

يعد هارتونغ بالرد السريع على جميع من يراسلون المتحف ويكون لديهم شك في وجود بق الفراش في منزلهم. ويمكن للباحثن استخدام هذه البيانات المتوفرة للبحث في طرق انتشار الحشرة ومن ثم تطوير استراتيجيات تمنع انشار المزيد منها.

عند إرسال حشرة بق الفراش عبر البريد، يكون لدى هارتونغ طلب واحد، ويوضح ذلك قائلاً: "يجب تجميد الحشرة في الثلاجة طوال الليل، ومن ثم يمكن شحنها مجمدة وفي درجة حرارة الغرفة في علبة بلاستيكية صغيرة".

في فرنسا، قام الناس مؤخراً بنشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو للحشرة على سبيل المثال من السينما أو القطار. وحتى الحكومة الفرنسية شعرت بأنها مضطرة للرد، فقد دعت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، إلى اجتماع وزاري لمناقشة الأزمة.

في المقابل لا يرى القائمون على مكافحة الآفات في ألمانيا أي سبب للذعر من انتشار حشرة بق الفراش. إذ لا يوجد المزيد من الشكاوى من الناس في هذا الصدد، لكن الأمور قد تبدو مختلفة في أماكن الإقامة المشتركة.

إ.م