باحث ألماني: من يصاب بكورونا لن يصاب بها مرة أخرى

أكد عالم فيروسات ألماني أن الأشخاص الذين تغلبوا على الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اكتسبوا وقاية من الإصابة به مرة أخرى، ووصف أية حالات مغايرة لذلك بأنها "حالات نادرة". وقال كريستيان دروستن، الباحث بمستشفى شاريتيه الشهيرة بالعاصمة برلين، لإذاعة شمال ألمانيا (إن دي أر) إن المناعة التي اكتسبها المتعافون من الممكن أن تستمر على الأقل للفترة الزمنية للمرحلة الحالية من تفشي الوباء، وأكد قائلاًَ: "أنا واثق للغاية في هذا الشأن".
وأشار إلى أنه في حالات استثنائية يمكن أن تحدث إصابة سطحية جديدة للمتعافين من المرض، حال حدوث اتصال جديد مع الفيروس، ولكنه أكد أنه لا يمكن أن يسفر ذلك عن التهاب رئوي شديد. ووصف عالم الفيروسات الألماني حالات تجدد العدوى التي تواترت أنباء عنها خلال الأيام الماضية بأنها "نوادر"، وأشار إلى أنها ليست ذات أهمية من ناحية علم الأوبئة وكذلك بالنسبة لرصد الانتشار والخطورة.
وأضاف أنه يمكن لعلماء ذكر مثل هذه الحالات في تقارير ويمكن أن تتطرق إليها وسائل الإعلام وأن تخرج منها أسئلة متنوعة فيما يتعلق بالمناعة مثلاً أو فعالية اللقاحات، وتابع قائلا: "ولكن ذلك لا يصف الواقع الطبي والحالة العادية".
"انتعاش اقتصادي" قد يحول دون إغلاق ثان
وفي التداعيات الاقتصادية للجائحة، اعتبر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير أن بلاده قد تتمكن من تجنب مرحلة جديدة من الإغلاق العام رغم ارتفاع الإصابات بوباء كوفيد-19، مع توقع ركود اقتصادي أقل مما تم تقديره في أيار/مايو 2020. وقال ألتماير للصحافيين "أنا مقتنع بأن بوسعنا تفادي إغلاق عام جديد" فيما من المنتظر ان يكون الركود في عام 2020 أقل مما تم توقعه.
وعدلت الحكومة الألمانية تقديراتها الظرفية لعام 2020 وباتت تتوقع انخفاضاً قدره 5.8 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 ، أي أقل من 6.3 بالمئة الذي توقعته في البداية.
وأوضح ألتماير أن "الركود في النصف الأول كان أقل مما كنا نخشاه والانتعاش (...) كان أكثر سرعة ونشاطاً مما كنا نأمله". وبالتالي، فإن الانتعاش في عام 2021 سيكون أقل بشكل طفيف، مع نمو بنسبة 4,4 بالمئة، وفق ما أضاف.
وتجاوز سوق العمل في ألمانيا، من جهته، منعطفاً إيجابياً، حيث استقرت نسبة البطالة في البلاد عند 6,4 بالمئة في آب/أغسطس، وفقًا للبيانات المعدلة للتغيرات الموسمية والتي نشرت الثلاثاء، كما انخفضت البطالة الجزئية في حزيران/يونيو.
وتثير التدابير التقييدية التوتر في ألمانيا، حيث تظاهر نحو 40 ألف شخص السبت داعين إلى "إنهاء جميع القيود السارية" للحد من انتشار كوفيد-19. كما أثارت محاولة اقتحام البرلمان الوطني، على هامش هذه المظاهرة، أصداء واسعة في البلاد.
خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
إعادة النظر في مزارع الدواجن والخنازير
ما برح العلماء يجهلون كيف نما فيروس كورونا، لكنّ تهديداته الوبائية التي أسفرت عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور قد أثرت بشكل واضح على مزارع الخنازير والدجاج. وفي ظل التأكد من وجود ارتباط بين الزراعة الصناعية الحيوانية المركزة وبين تنامي مخاطر الجائحة، يبدو أنه قد آن الأوان لإعادة النظر في هذا القطاع بشكله الراهن.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
صناعات اللحوم على شفير الخطر
سلطت الجائحة الضوء على الحالة المزرية التي تسود قطاع صناعات اللحوم، وشهدت ألمانيا بؤراً لكورونا في أوساط العاملين في صناعات اللحوم، بل أنها وضعت منطقتين بغرب المانيا في الحجر الصحي بعد إصابة 1550 عاملاً في مسلخ تونيس بالفيروس، ما جعل الأصوات تتعالى مطالبة بشروط عمل أفضل في قطاع انتاج اللحوم.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
التخلي عن تربية الحيوانات البرية
يرجّح الخبراء أن فيروس كورونا قد انتقل من منتجات برية بيعت في سوق ووهان بالصين. ومع تفشي الجائحة شددت الصين إجراءاتها بحق المنتجات البرية، ما أدى إلى أغلاق 20 ألف مزرعة منتجات برية. بعض الأقاليم الصينية تعرض الآن دعماً حكومياً لتساعد مزارعي المنتجات البرية في الانتقال إلى نمط حياتي آخر، بزراعة منتجات المحاصيل وتربية الخنازير او الدجاج.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
قطاعات أكثر مرونة
أثرت الجائحة على حلقات الإنتاج التي تمدنا بالغذاء، وهي صناعة تمد العالم في عصر العولمة بالغذاء بما يزيد غالباً عن مستويات الإنتاج المحلي في كثير من البلدان. المزارعون يواجهون اليوم تحديات تناقص أعلاف الحيوانات الصناعية، وتقلص اليد العاملة ما يجبرهم على التكيف مع مستقبل جديد أقل أمناً.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
تنامي الزراعة الحضرية
مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت، تتزايد اعداد الناس الذين يتوجهون إلى انتاج بعض من اطعمتهم في حدائق بيوتهم. قد يكون هذا تطوراً إيجابياً على المدى البعيد لاسيما أن من المتوقع أن يسكن ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050. وهكذا قد تصبح الزراعة الحضرية أكثر حيوية، وسوف تستهلك قدراً أقل من الوقود الأحفوري لأغراض النقل، ومساحات أصغر من الأرض مقارنة بالزراعة التقليدية.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
انتاج ذاتي للغذاء
في ظل توقعات ببلوغ عدد سكان الأرض 10 مليار نسمة بحلول عام 2050، لا مفر من مواجهة حقيقة ضرورة زيادة الغذاء على مستوى الكوكب. وكان تمهيد وتنظيف مزيد من الأراضي من الأشجار والأعشاب لغرض زراعتها يعد حلاً لهذه المشكلة، أما الآن، فتتجه الأنظار إلى زراعة المراكز الحضرية، ويتعزز هذا التوجه في ضوء المخاطر التي فرضها فيروس كورونا.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
التحول إلى المنتجات النباتية
في ضوء المخاوف من تعرض قطاع انتاج اللحوم إلى تحديدات تفرضها جائحة كورونا، تشهد الصين توجهاً ملفتاً للنظر إلى المنتجات النباتية. وكان الغرب سباقاَ بهذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المنصرمة، ويتوقع أن يستمر ذلك ويتصاعد بتزايد مخاوف المستهلكين من مصادر انتاج اللحوم.
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هكذا قد تغير جائحة كورونا أساليب الزراعة وعادات الغذاء
تشديد معايير الأمن الغذائي في البلدان النامية
يُتوقع أن تؤثر جائحة كورونا بشدة على البلدان النامية، وتحديداً في مجال الأمن الغذائي. الأمم المتحدة حذرت من مجاعة "بمعايير ملحمية". إلى جانب ذلك، فأنّ التعاون الدولي للتخفيف من مجاعة متوقعة سيفرض حماية أفضل للأرض، وأنواعاً أفضل من المحاصيل، ومزيداً من الدعم لصغار المزارعين. انيكا مولس / م. م