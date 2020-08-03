 باحث ألماني-أمريكي يعرض ″بخاخ″ أنف مضاد لفيروس كورونا | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 14.08.2020

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علوم وتكنولوجيا

باحث ألماني-أمريكي يعرض "بخاخ" أنف مضاد لفيروس كورونا

طور فريق بحثي أمريكي بخاخ أنف وقدموه على موقع علمي على أنه يستطيع إبطال مفعول فيروس كورونا في الأنف قبل تمكن الأخير من الدخول إلى الرئتين. ما هي آلية عمل البخاخ؟ وكم يستمر مفعوله؟

صورة رمزية

الباحث الأمريكي الألماني بيتر فالتر: "إذا استطعنا إيقاف الفيروس في الأنف، يكون البخاخ قد أثبت فعاليته". (صورة رمزية)

نشر باحثون أمريكيون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على منصة bioRxiv العلمية بحثاً قدموا فيه بخاخ أنف على أنهيقي من الإصابة بفيروس كورونا. "أطلقنا على الدواء اسم AeroNabs" يقول بيتر فالتر الذي تم تطوير البخاخ في مختبره. وفي مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الألماني ARD أوضح الباحث الذي ينحدر من برلين أن "البخاخ يهاجم الفيروس في الأنف قبل أن يدخل إلى الجسم".

وتابع الباحث الألماني-الأمريكي الذي تكثر إطلالته الإعلامية للتعليق على جائزة نوبل للطب أن البخاخ يقي من العدوى لمدى 24 ساعة.

ابتكر فريق فالتر العلمي جزئيات بروتينية تشبه ما يطلق عليه أجسام النانو. وتقوم فكرة البخاخ على أن يستقر الجزئي البروتيني على سطح الفيروس ويبطل مفعوله: "بمجرد حلول الجزئي على الفيروس لن يتركه حتى ينهيه".

وعن آلية عمل الفيروس ودخوله الجسم البشري  يقول فالتر: "يدخل الفيروس الجسم عن طريق الأنف حيث يهاجم الخلايا هناك. ومنها إلى الرئتين حيث يتكاثر". ويتابع بيتر فالتر: "إذا استطعنا إيقاف الفيروس في الأنف، يكون البخاخ قد أثبت فعاليته".

ويأمل البرفسور بيتر فالتر في أن يطرح البخاخ في السوق بعد أشهر، بعد أن يكون قد اجتاز الاختبارات الطبية اللازمة وأثبت عدم وجود أعراض جانبية له.

خ.س/ع.ج.م

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


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