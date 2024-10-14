باحثون يكشفون: كُلْ أقل.. تعيش أطول!

توصل فريق من الباحثين إلى أن تناول كميات طعام أقل قد يكون له تأثير إيجابي على متوسط العمر المتوقع. لكن السر لا يمكن في الصيام المتقطع فحسب، بل في اتباع نظام غذائي معين. فما هو؟

قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص تأثيرات التقليل من السعرات الحرارية والصيام المتقطع على الصحة ومتوسط ​​العمر المتوقع على الفئران . نتائج تلك الدراسة والتي نشرت في المجلة العلمية المتخصصة "Nature" ونقلها موقع مجلة Heilpraxis الألمانية، كانت غير متوقعة.

تقسيم فئران التجارب إلى مجموعات

الدراسة أجريت على إجمالي 960 فأراً مختلفي الجينات الوراثية، بهدف تمثيل التنوع الجيني للبشر. حصلت المجموعة الأولى من الفئران على كمية غير محددة من الطعام وفي وقت غير محدد. بينما حصلت المجموعة الثانية على 60 في المائة فقط من السعرات الحرارية، أما المجموعة الثالثة فكان نصيبها من السعرات الحرارية هو 80 في المائة. فيما لم تأكل مجموعة أخرى من الفئران أي طعام لمدة يوم واحد في الأسبوع، وظلّت أخرى بدون طعام لمدة يومين كاملين في الأسبوع. لكن سمح الباحثون للفئران في المجموعتين الأخيرتين بتناول الطعام بقدر ما تريد في الأيام الأخرى من الأسبوع.

السر يكمن في السعرات الحرارية!

ووجد الخبراء أن الفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي غير مقيد عاشت لمدة 25 شهرا في المتوسط. بينما عاشت التي تم تغذيتها بشكل متقطع 28 شهراً، في حين عاشت الفئران التي تم تغذيتها بغذاء يحتوي على 80 في المائة فقط من السعرات الحرارية الأساسية لمدة 30 شهراً في المتوسط.

وأظهرت النتائج أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية له تأثير أكبر على متوسط ​​العمر المتوقع من الصيام المنتظم وأن النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية أدى إلى إطالة متوسط ​​العمر المتوقع للفئران في المتوسط، حسبما ذكر الخبراء. فيما لم تلعب مستويات الدهون أو الجلوكوز في الجسم دورًا. والفئران التي عاشت لفترة أطول في النظام الغذائي المقيد فقدت أقل وزن، على الرغم من أنها أكلت أقل. وفي المقابل، كانت الفئران التي فقدت أكبر قدر من الوزن خلال اتباع النظام الغذائي المقيد تميل إلى انخفاض معدل الطاقة لديها، وضعف الجهاز المناعي والإنجابي، كما عاشت أيضاً حياة أقصر.

إ.م