 باحثون يكتشفون أدوية تقلل خطر الإصابة بالخرف | عالم المنوعات | DW | 12.10.2018

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منوعات

باحثون يكتشفون أدوية تقلل خطر الإصابة بالخرف

توصل باحثون إلى أن الإصابة بالرجفان الأذيني تزيد خطر إصابة المريض بالخرف الوعائي والمختلط بنسبة 90 بالمائة، لكن أدوية معينة تفتح باب الأمل لديهم ويمكن أن تحد من هذا الخطر، فما هي؟.

Deutschland | Neue Therapieoption für Alzheimer-Demenz (picture-alliance/dpa)

كشف باحثون أن الإصابة بنوع من اضطراب ضربات القلب يعرف بالرجفان الأذيني قد يزيد خطر إصابة المريض بالخرف، لكن يبدو أن علاج هذه الحالة بالأدوية التي تزيد سيولة الدم كالأسبرين، يحد من هذا الخطر.

ووجد فريق الباحثين في دراسة جديدة أن الرجفان الأذيني يزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 40 في المئة ويرفع خطر الإصابة بالخرف الوعائي والخرف المختلط بنسبة تقترب من 90 في المئة.

لكن الدراسة التي نشرت في دورية طب الأعصاب أفادت بأن المرضى الذين يتناولون عقاقير مضادة للتجلط يقل لديهم احتمال الإصابة بالخرف بنسبة 60 في المئة.

مختارات

يزداد متوسط الأعمار بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء العالم. ولهذا يتساءل الكثيرون عن العمر الأقصى للإنسان. وفي إطار الجواب على هذا السؤال اكتشف باحثون في دراسة حديثة أننا لازلنا بعيدين عن الوصول إلى الحد الأقصى من الأعمار. (01.07.2018)

يبدو أن عجلة العلم ماضية بقوة في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة والمستعصية التي تعاني منها البشرية. دراسة حديثة تتوصل إلى نتائج مشجعة قد تساعد في الكشف المبكر عن بعض الأمراض لا سيما مرض الخرف ( الزهايمر). (09.08.2018)

وقالت موتسو دينغ، كبيرة الباحثين في الدراسة من معهد كارولينسكا في ستوكهولم: "وجدنا أن المصابين بالرجفان الأذيني قد يعانون تراجعاً أسرع في الأداء الإدراكي مثل التفكير والتذكر ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم".

وأضافت دينغ: "لاحظنا أن كبار السن الذين يعانون الرجفان الأذيني الذين يتناولون مسيلات للدم، والتي تمنع تكون جلطات داخل القلب وانتقالها إلى المخ، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يتناولوا هذه العقاقير".

وفي حالة الإصابة بالرجفان الأذيني، يحدث اضطراب في الإشارات الكهربائية في عضلة القلب مما يؤدي لارتجاف القلب بدلاً من انقباضه العادي. ونتيجة لذلك لا يتحرك الدم كما ينبغي داخل القلب مما قد يؤدي إلى حدوث جلطات ربما تنتقل إلى المخ وتسبب سكتة دماغية.

ع.غ/ ع.خ (آ ف ب)

  • Mike Webster Pittsburgh Steelers (picture alliance/AP Photo/G.J. Puskar)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    كان لاعب كرة القدم الأمريكية مايك ويبستر يلقب بـ"مايك الحديدي". حاز أربع مرات مع فريقه على لقب السوبر بول، وهي البطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية. لكن مايك تعرض لعدة إصابات دماغية رضية بسبب ممارسته لهذه الرياضة العنيفة وتوفي مبكراً في سنة 2002 وهو في الخمسين من عمره. اكتشف الأطباء بعد تشريح جثته وجود ارتجاجات في الدماغ، ولذلك يعد مايك أول لاعب يصاب بأمراض الدماغ الناتجة عن الرياضة.

  • NFL Concussion Film Crew Dr. Bennet Omalu Will Smith Peter Landesman (picture alliance/AP Photo/M.S. Gordon)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الطبيب الشرعي بينيت أومالو (وسط الصورة) هو أول طبيب يختص بعلاج وتشخيص أضرار الدماغ المزمنة الناتجة عن ممارسة الرياضة. تعرض أومالو للكثير من الضغوطات والتهديدات للتوقف عن البحث عن أسباب هذه الأمراض، لكنه أستمر في عمله ما جعله نجماً عالمياً، وهو ما حفز المخرج بيتر لانديسمان (يمين) لعمل فيلم يروي قصة حياته من بطولة ويل سميث (يسار). الفيلم يحمل عنوان "كونكشن" (وتعني ارتجاج الدماغ).

  • Menschliiches Gehirn (picture-alliance/dpaW. Grubitzsch)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    الصدمات التي تصيب الرأس تسبب تغيرات سلوكية وإدراكية للشخص، ويسمى هذا المرض "سي تي إي" أو "خرف ارتجاج الدماغ". ويحدث لدى الملاكمين مثلاً فقدان القدرة على الكلام والكآبة والخرف. وتسبب الصدمات المتكررة أضراراً في الخلايا العصبية بالدماغ وإطلاق البروتينات التي تتجمع في الجسم، مسببة التغيرات السلوكية وزيادة الميل إلى العنف وارتفاع الرغبة في الانتحار.

  • USA | EX-NFL-Profi Dave Duerson (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    انتحر الكثير من لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين عامي 2008 و2015، مثل تيري لونغ وتوم ماكهيل ويوفان بيلشر وأدريان روبنسن وديف ديورسون (في الصورة)، الذي انتحر في سنة 2011 وتبرع بدماغه للطب. وبعد الكشف على الدماغ وجد الأطباء إشارات على وجود مرض خرف ارتجاج الدماغ.

  • Christoph Kramer Verletzung 2014 (picture alliance/dpa/T.Eisenhuth)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    حتى في عالم الكرة القدم يعاني بعض اللاعبين من إصابات الدماغ، إذ تعرض لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم كريستوف كريمر في المباراة النهائية لمونديال 2014 لصدمة في الدماغ، لكنه استمر في اللعب لدقائق بعد ذلك، ما كاد يعرضه لخطر الإصابة بـ"الصدمة الثانية"، التي قد تؤدي إلى خرف ارتجاج الدماغ. المشكلة التي يعاني منها الرياضيون والأطباء هي افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة طبياً للتعرف على المرض.

  • Kopfball Fußball (picture alliance/dpa/N.Schmidt)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    يمكن للاعبي كرة القدم التعرض لإصابات الدماغ عبر الاحتكاك بالرأس مثلاً مع لاعب آخر. وذكرت دراسة حديثة صادرة عن المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية أن مخاطر التعرض لإصابات الدماغ تصل إلى نحو 38 في المائة عند لاعبي الدفاع وإلى 28 في المائة عند لاعبي خط الوسط والهجوم وإلى سبعة في المائة عند حراس المرمى.

  • Rio Momente 11 08 Rugby Fidschi vs. Großbritannien (Getty Images/D. Rogers)

    أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

    تعد الرغبي أكثر الرياضات التي تحدث فيها حالات خرف ارتجاج الدماغ، بالإضافة إلى ارتجاج الدماغ والإصابة الدماغية الرضية، حسب المؤسسة الاتحادية الألمانية للعلوم الرياضية، ومن ثم تتبعها كرة القدم الأمريكية وهوكي الجليد وكرة السلة. وتعد الإصابات في الدماغ بسبب ممارسة كرة القدم قليلة مقارنة بالرياضات الأخرى، ولكن وبسبب انتشار اللعبة جماهيرياً تنتشر هذه الحالات بين ممارسيها. الكاتب: زمن البدري/ DW


مختارات

أمراض الدماغ الناتجة عن ممارسة الرياضة

الصدمات التي تصيب الرأس أثناء ممارسة بعض الرياضات قد تؤدي إلى أضرار كبيرة في الدماغ، وتسبب تغيرات سلوكية وإدراكية و"خرف ارتجاج الدماغ". تكمن المشكلة في افتقار العلم لعملية تشخيص معتمدة للتعرف على هذه الأمراض. (02.01.2017)  

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