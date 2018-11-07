 باحثون يطورون يداً آلية لعزف الموسيقى على البيانو | عالم المنوعات | DW | 23.12.2018

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منوعات

باحثون يطورون يداً آلية لعزف الموسيقى على البيانو

يواصل الباحثون تطوير ربوتات قادرة على محاكاة حركات الانسان وانجاز الكثير من المهام بدلا منه. باحثون بريطانيون يستعنون بالطباعة المجسمة لتطوير يد آلية تعزف الموسيقى على البيانو. فكيف تعمل هذه التقنية؟

YouTube - Roboterhand der Cambridge University spielt Klavier (YouTube/Cambridge University)

طور فريق من الباحثين يدا آليا عبر تقنيات الطباعة المجسمة يمكنها أن تعزف جملاً موسيقية بسيطة على البيانو عن طريق تحريك الرسغ والأصابع. وتتكون اليد التي ابتكرها باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية من مواد صلبة وأخرى لينة تم تجميعها معا لتكون بديلاً للعظام والأربطة، ولكن ليس العضلات في اليد البشرية.

ورغم أن الحركات التي تقوم بها هذه اليد تعد بسيطة للغاية مقارنة بيد الإنسان الحقيقية، يمكن لهذه اليد القيام بنطاق واسع من الحركات بفضل تصميمها الميكانيكي المتقدم. وعن طريق استخدام "الحركات السلبية"، بمعنى أن الأصابع الآلية لا تستطيع أن تتحرك بشكل مستقل عن بعضها، استطاعت هذه اليد الآلية تقليد بعض حركات عزف الموسيقى دون الحاجة إلى تغيير الطبيعة الميكانيكية لليد أو الخامات التي استخدمت في صناعتها.

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طباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية!

ومن الممكن أن تساعد نتائج هذه التجربة التي أوردتها دورية "ساينس روبوتكس" المتخصصة في هذا المجال، في ابتكار إنسان آلي (روبوت)، قادر على القيام بحركات طبيعية بشكل أكبر مع استخدام الحد الأدنى من الطاقة. وقال الباحث جوزي هيوز رئيس فريق الدراسة: "يمكننا استخدام الحركات السلبية لتمكين الروبوتات من القيام بعدد كبير من المهام مثل السير والسباحة أو حتى الطيران"، مضيفا أن "التصميمات الميكانيكية الذكية للروبوتات تتيح لنا القيام بالحد الأقصى من الحركات مع الحد الأدنى من الطاقة المستخدمة".

 وخلال السنوات الأخيرة، بدأت المكونات اللينة تدخل في تصميمات الروبوتات بفضل التقدم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو ما سمح للباحثين بإضافة بعض الحركات المعقدة للأنظمة السلبية للروبوتات.

ع.ع/ ط. أ (د ب أ) 

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


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عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

كشفت الخبيرة الأمريكية في وسائل الإعلام الرقمية أيمي ويب أن التطور في هذه الألفية يفسح المجال أمام الروبوتات للقيام بدور أكبر في حياتنا بشكل بات يهدد وظائف العاملين في بعض المجالات والاستعاضة عنهم بآلات وتقنيات جديدة. (26.03.2017)  

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طباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء البشرية!  

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