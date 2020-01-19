باحثون يطورون مواد بناء من خلايا حية قادرة على التكاثر!

ابتكر باحثون في مجال علوم البناء في جامعة كولورادو الأمريكية تقنية جديدة تسمح بتصنيع مواد بناء أكثر استدامة تتكون جزئيا من خلايا حية.
وبالفعل يتم استخدام مواد بيولوجية في البناء مثل الأخشاب، إلا أن هذه المواد لا تكون على قيد الحياة. ولهذا طرح الباحثون سؤالا حول ما إن كان من الممكن "الحفاظ على هذه المواد في صورتها الحية مع الاستفادة من خصائصها"، على حد وصف أحد الباحثين بقسم الهندسة المدنية في جامعة كولورادو.
ويرى الباحثون أن التقدم الذي قطعه العلم من أجل الحفاظ على حياة الخلايا البكتيرية في ظل ظروف بيئية مختلفة يجعل إمكانية بناء منشآت من مواد حية حلما ليس بعيد المنال في المستقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" عن أعضاء في فريق الدراسة قولهم إن "مثل هذه المباني قد يمكنها يوما ما إصلاح الشروخ التي تتعرض لها أو امتصاص المواد الضارة من الهواء، ويمكنها حتى أن تضيء أو تتوهج بناء على طلب الساكن".
وتستخدم التجربة خلايا بكتيرية نباتية تحمل اسم ساينكوكس يمكنها امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون والتوهج، كما تصنع تلك البكتريا مادة كربونات الكالسيوم، والتي تعد المكون الرئيسي للحجر الجيري، ثم تحويلها بعد ذلك إلى مادة خرسانية.
وتعتمد التقنية الجديدة على تحويل الخلايا البكتيرية إلى مادة سائلة ثم خلطها بالرمل والجيلاتين بنسب معينة. وعندما تتولد مادة كربونات الكالسيوم، فإنها تمتزج بالجيلاتين والرمال وتتحول إلى قالب طوب صالح للاستخدام في أعمال البناء.
كما أظهرت التجربة أن مواد البناء الجديدة يمكنها أن تتكاثر، إذ أنهم قاموا بكسر أحد هذه القوالب إلى نصفين ليجدوا أن كلا النصفين قادر على النمو ليصبح قالب طوب كاملا مرة أخرى.
وتشير حسابات فريق الدراسة إلى أنه بعد مرور نحو ثلاثين يوما على تصنيع قالب الطوب، فإن نسبة تتراوح ما بين 9 إلى 14 في المئة من مستعمرة البكتيريا تظل على قيد الحياة بعد أن تتكاثر إلى ثلاثة أجيال متتالية من الخلايا.
د.ب/ هـ.د (د ب أ)
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