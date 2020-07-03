باحثون يستخدمون أوراق الأناناس في صناعة طائرات مسيرة

طور باحثون ماليزيون طريقة لتحويل الألياف الموجودة في أوراق الأناناس، التي ليس لها استخدام في العادة، إلى مادة قوية يمكن استخدامها في بناء هياكل الطائرات المُسيّرة.

وكان المشروع، الذي يرأسه البروفيسور محمد طارق حميد سلطان بجامعة بوترا الماليزية، يحاول إيجاد استخدامات مُستدامة لمخلفات الأناناس من مزارع في هولو لانجات وهي منطقة تبعد 65 كيلومتراً عن كوالالمبور.

وقال حميد سلطان لرويترز في ورشة عمل: "نحول أوراق الأناناس إلى ألياف يمكن استخدامها في تطبيقات في مجال الطيران وبخاصة في صناعة طائرة مُسيّرة".

وأضاف أن الطائرات المُسيّرة المصنعة من المواد المركبة الحيوية تكون نسبة قوتها إلى وزنها أعلى من تلك المصنعة من الألياف الصناعية كما أنها أرخص وأخف ومن السهل التخلص منها. وأردف أنه إذا دُمرت الطائرة يمكن دفن هيكلها في التربة ليتحلل خلال أسبوعين.

ومضى يقول إن النموذج الأولي من هذه الطائرات المُسيّرة يمكنه التحليق على ارتفاع نحو ألف متر والبقاء في الجو نحو 20 دقيقة.

وفي نهاية الأمر يأمل الباحثون في تصميم طائرة مُسيّرة أكبرحجماً تسع حمولات أكبر منها مجسات تصوير للأغراض الزراعية ولأغراض المراقبة الجوية.

م.ع.ح/م.س (رويترز)