باحثون: عنصر نباتي يخفض ضغط الدم لدى مرضى السكري

كشف أحدث بحث علمي عن عنصر نباتي نشط موجود في الحمضيات قد يساهم في خفض ضغط الدم لدى مرضى السكري. لكن هل لهذا العنصر نفس التأثير على الأشخاص غير المصابين بهذا المرض أيضاً؟

يرتبط ارتفاع ضغط الدم غالباً بمرض السكري، مما يزيد بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات خطيرة لدى هذه الفئة من المرضى. ووفق معهد روبرت كوخ الألماني (RKI) يعاني أكثر من 70 في المائة من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، من ارتفاع ضغط الدم أيضاً.

لكن في أحدث بحث علمي تم الكشف عن عنصر نباتي نشط موجود في الحمضيات قد يساهم في خفض ضغط الدم لدى مرضى السكري. لكن هل لهذا العنصر نفس التأثير على الأشخاص غير المصابين بهذا المرض أيضاً؟

في دراسة حديثة، قام فريق بحث صيني من جامعة "لياوتشنغ" الصينية بفحص تأثير المادة النباتية المعروفة بـ "هيسبيريدين" على ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وغير المصابين به. ونشر الفريق نتائج الدراسة في المجلة العلمية المتخصصة "Phytotherapy Research"، كما أعاد نشر نتائجها موقع مجلة "Heilpraxis" الطبية الألمانية.

هل يؤثر "الهسبيريدين" على ضغط الدم؟

وذكر الباحثون أن مادة "الهيسبيريدين" موجودة في قشور البرتقال والليمون، على سبيل المثال. وقد أشارت العديد من الدراساتالسابقة إلى تأثير محتمل لهذه المادة على خفض ضغط الدم. بيد أنّ نتائج الدراسات كانت متناقضة بشكل جزئي، ولهذا السبب أجرى فريق الباحثين الآن تقييماً شاملاً للأبحاث العلمية المنشورة في السابق حول مادة "الهيسبيريدين" وتأثيراتها على ضغط الدم.

فعال ضد مرض السكري فقط!

أفاد الباحثون أن نتائج البحث تظهر أن "الهسبيريدين" ليس له تأثير كبير في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص الأصحاء. غير أن النتائج كانت مختلفة لدى الأشخاص المصابين بالسكري. فقد قام "هيسبيريدين" بخفض ضغط الدم الانقباضي بشكل ملحوظ لدى المشاركين المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ووفق فريق البحث، يميل ضغط الدم الانبساطي أيضاً إلى الانخفاض لدى هؤلاء المشاركين.على الرغم من أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى التحقق منها من خلال مزيد من الدراسات، إلا أن هناك بالفعل بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري يمكنهم خفض ضغط الدم بشكل فعال عن طريق "الهيسبيريدين".

إ.م