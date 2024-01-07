باحثون: الديك يتبع ساعته البيولوجية وليس ضوء النهار!

يرتبط صياح الديك في أذهاننا بشروق الشمس وإعلان بداية يوم جديد. لكن باحثين من اليابان اكتشفوا أن الديك يتبع ساعته البيولوجية وليس ضوء النهار. فكيف يحدث ذلك؟ وما الذي لا نعرفه بعد عن صباح الديك؟

لا يصيح الديك عند شروق الشمس فحسب، بل بشكل متكرر طوال اليوم. يأخذ استراحة من الصياح في الليل فقط، ويباشر الصياح من جديد عند شروق الشمس. ولهذا السبب ارتبط صياح الديك بشروق الشمس وبداية يوم جديد. لكن هل يصيح الديك بسبب ملاحظته شروق الشمس فحسب؟ دراسة سابقة نشر نتائجها موقع تلفزيون SWR الألماني كشفت عن نتائج مفاجئة.

الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة هو أن الديك يبدأ بالصياح عندما يلاحظ ضوء أشعة الشمس الأولى. لكن يبدو أن الديك لا يحتاج إلى الشمس على الإطلاق. فهو غالباً ما يبدأ بالصياح قبل الغسق، أي قبل ظهور أشعة الشمس الأولى. كما سبق أن كشفت دراسة أجراها علماء يابانيون في عام 2013. وقد لاحظوا سلوك عدد من الديوك. تم تعريض بعض هذه الديوك لضوء خافت مستمر بحيث لم تعد قادرة على تحديد الوقت من اليوم بشكل موضوعي. ومع ذلك فقد صاحوا بشكل عادي في الصباح الباكر واستمروا على ذلك على مدار أسابيع. ويشير هذا إلى أن الديك يتبع ساعته البيولوجية بشكل أساسي.

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صياح أكثر خلال النهار!

كما البشر تربط الساعة البيولوجية الديك بأنظمة الطبيعة المتكررة ومنها ضوء النهار، لكنه لا يحتاج للضوء كإشارة لبدء الصياح كل صباح. غير أن الضوء بشكل عام له تأثير معين عليه. إذ لاحظ الباحثون أنه عند تغيير ظروف الإضاءة، وجعلها أكثر سطوعاً في بعض الأحيان، وأحياناً أخرى أكثر قتامة. فإن الديك كرر الصياح في كثير من الأحيان خلال الضوء الساطع.

كما توصل الباحثون إلى أن ما يشجع الديك على الصياح أكثر، هو سماع صياح ديك آخر. وهو ما يلاحظ في الصباح الباكر وبشكل واضح في الريف، فعندما يبدأ ديك بالصياح، سرعان ما يتبعه ديك آخر وهكذا. ويبدو أن كل هذا يعمل عبر الساعة البيولوجية للديك.

إ.م/ ع.ج