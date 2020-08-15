 باحثون: الأخطبوطات لها مشاعر وعواطف وذاكرة قوية | التغيرات المناخية | DW | 25.03.2022

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بيئة ومناخ

باحثون: الأخطبوطات لها مشاعر وعواطف وذاكرة قوية

خلص باحثون إلى أن الأخطبوطات تشعر بالألم وتتذكر مصدره لمدة طويلة مثلما يفعل الإنسان، كما تقوم بإصدار ردود أفعال تعبر عن عواطفها حتى تجاه البشر، لكن كيف تعبر عن ذلك؟

الأخطبوط مانفريد في حوضه في متحف الحياة البحرية في برلين (4/6/2020)

دراسات تؤكد بأن الأخطبوطات لها مشاعر وذاكرة أكثر مما نتصور

تشعر الأخطبوطات كباقي الكائنات الحية بالألم، لكنها تستطيع أيضا تخزينه في ذاكرتها كما يحدث لدى الإنسان. وتصدر الأخطبوطات ردود أفعال عاطفية تجاه محيطتها، وتعد مشاعرها العميقة لغزا يثير فضول العلماء. أحد الأمثلة على ذلك الأخطبوط أوكتافيا. كانت هذه الأخطبوط تعيش في أكواريوم في بوسطن الأمريكية، حيث كانت كبيرة في السن وتحتضر. وتم نقلها إلى مكان أكثر هدوءا ومظلمًا، وهو المكان الذي توضع فيه الحيوانات في البرية عندما تقترب من نهاية حياتها، بعيدا عن أعين الزائرين. 

تعرف عالمة الطبيعة ساي مونتغمري الأخطبوط أوكتافيا منذ سنوات، حيث كانت تطعمها الأسماك ولعبت معها عدة مرات. وخصصت الباحثة فصلا في كتابها الذي صدر عام 2015 بعنون "روح الأخطبوط" للأخطبوط وكتافيا. وسردت الكاتبة مونتغمري في كتابها ملاحظاتها حول الذكاء الخارق للأخطبوطات.

وتقول الباحثة ساي مونتغمري في حديث مع DW ؛ إنها لما زارت الأخطبوط أوكتافيا لتوديعها: "فتحت الخزان وطفت إلى الأعلى لرؤيتي. أعطيتها سمكة وأخذتها ووضعتها جانبًا. لقد بذلت جهدًا للصعود من قاع ذلك الخزان ونظرت إليّ ولمستي. لقد نظرت إلي في وجهي وأمسكتني لدقائق". وأوضحت الباحثة أن اللقاء حدث بعدما قضت الأخطبوط أوكافيا 10 أشهر لمفردها، لم تر فيها أحدا. وتضيف مونتغمري بأنه بالنسبة للحيوان الذي لا يعيش سوى من ثلاث إلى خمس سنوات، فإن "عشرة أشهر هي بمثابة عقود من الزمن". 

وخلصت الباحثة إلى أن لحظات الوداع هي من بين المؤشرات التي جعلتها تتأكد من أن الأخطبوطات لديها مشاعر. لكن مونتغمري ليست الوحيدة التي توصلت إلى هذه القناعة. وهناك بين الباحثين من يرى أن الأخطبوط كائنات واعية ويمكنها الشعور بالألم ومحاولة تجنبه بنشاط. ويرجح الباحثان كريستين أندروز وفرانس دي وال؛ أن العديد من الحيوانات  بما في ذلك رأسيات الأرجل كالأخطبوطات، تشعر بالألم. لكنها لا تتفاعل فقط مع الألم كطفل يسحب يده بعيدًا عن النار، بل إن الأخطبوطات تظهر ردود أفعال تتجاوز ذلك بكثير، يضيف الباحثان. 

مختارات

كيف يمكن أن يبتلع الحوت كل هذه الكميات الضخمة من المياه المحتوية على الأسماك والطعام المتنوع دون أن يغرق جهازه التنفسي بالماء؟ أخيراً توصل فريق من الباحثين إلى السر وتمت معرفة التقنية المسؤولة عن الأمر.

وأظهرت الأبحاث أن الأخطبوطات تتفادى الذهاب إلى الأماكن التي عانت فيها من قبل، حتى لو كانت خالية من مصدر الألم في تلك اللحظة بالذات. وبالنسبة للباحثين أندروز ودي وال فإن ذلك يعد دليلا على أن الأخطبوطات تتذكر الألم ومصدره، حيث يتم تسجيله في الذاكرة كشيء تريد تجنبه. 

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من أعماق البحر... أخطبوط فريد يُذهل العلماء

ويميز الباحثون بين العواطف والمشاعر لدى الأخطبوطات. فالعواطف حسب الباحثين أندروز ودي وال ، هي "حالات فسيولوجية و / أو عصبية قابلة للقياس تنعكس غالبًا في السلوك". ويتضمن ذلك زيادة درجة حرارة الجسم، وزيادة نشاط الناقل العصبي والهرمونات، أو تجنب الأخطبوط الذهاب إلى مكان قام فيه العلماء بوخزة بعصا. أما المشاعر فهي على مستوى أعمق من العواطف.

وعلى العكس من البشر الذين يستطيعون التعبير عن مشاعرهم لفظيًا (سواء كانوا سعداِء أو غاضبين)،  فإن الحيوانات لا تستطيع الوصول إلى هذا المستوى من التعبير. لذلك من المستحيل بالنسبة للبشر أن يعرفوا بالضبط ما تشعر به الحيوانات. لكن هذا لا يعني أنها لا تشعر بأي شيء. وفي حديث لـ DW قال الباحث أندروز في جامعة يورك في تورنتو الكندية: "يجب على العلماء أن يتقبلوا جانب المشاعر لدى الحيوانات تمامًا كما نفعل مع البشر"، مضيفا بأنه: "لا يمكننا قياس ذلك في الحيوانات، وأيضا لدى البشر أيضا".

وبدورها ترى مونتغومري أنه من المؤكد أنها لا تعرف نوع المشاعر التي تتملك الأخطبوط لما تطفو إلى سطح الماء. وتوضح ذلك بالقول: "لا أعرف ما يشعر به الأخطبوط، لكنني أيضًا لا أعرف ما يشعر به زوجي، أو ما إذا كان شعور السعادة بالنسبة له هي نفس الشعور بالسعادة بالنسبة لي".

وقامت المملكة المتحدة بخطوة نحو الاعتراف بالأخطبوطات وأقاربها على أنها كائنات واعية بمشاعرها وذكرياتها فيما يخص الألم. وتم إدراج رخويات رأسيات الأرجل كالأخطبوطات والقشريات العشارية الأرجل كسرطان البحر وجراد البحر ضمن قانون رعاية الحيوان الجديد، الذي يناقشه البرلمان البريطاني حاليا. وقاد الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد جوناثان بيرش، فريقًا  فحص أكثر من 300 دراسة قبل تقديم المشورة للحكومة البريطانية بشأن القانون. وفي هذا الصدد قال بيرش: "لقد أوصينا بإدراج كل هذه الحيوانات في نطاق قانون الرفق بالحيوان. لكن الأدلة كانت قوية بشكل خاص بالنسبة للأخطبوطات".

وأوضح بيرش إنه من الصعب على الإنسان التعاطف مع حيوانات مثل جراد البحر أو الأخطبوط، "لأنها تبدو مختلفة جدًا عنا وتبدو غريبة جدًا." وأضاف بأن هذا "لا يعني أنه لا يوجد شيء هناك للتعاطف معه، فهذا لا يعني أنه ليس لديها مشاعر". 

 كلارا بلايكر ع.ع (DW)

  • Ein zwei Meter großer scheibenförmiger Mola tecta, ein seltenes Mitglied der Familie der Mondfische, liegt an einem Strand in Kalifornien.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    سمكة شمس المحيط

    أثار شكل إحدى الأسماك دهشة أحد المتنزهين على شواطئ كاليفورنيا بعد أن جرفتها الأمواج، فقد كانت على شكل قرص يبلغ قطره نحو مترين. وتعد أسماك "شمس المحيط" من الكائنات النادرة، إذ لم يتمكن العلماء من وصفها بشكل رسمي إلا في عام 2017، بعد أن تم رصدها لمرات قليلة في نصف الكرة الجنوبي بالقرب من أستراليا ونيوزلندا.

  • Eine rote Seegurke, die aussieht wie ein gerupftes, kopfloses Huhn schwimmt im blauen Meer vor der Küste der Antarktis

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    وحش الدجاج مقطوعة الرأس

    قد يبدو الإسم غريباً من خلال الربط بين الوحوش والدجاج، لكن هذا الكائن الغريب من فصيلة خيار البحر تم تصويره في أعماق البحر قبالة الساحل الشرقي للقارة القطبية الجنوبية. في السابق، لم يتم رصد هذا الكائن إلا في خليج المكسيك. تعيش معظم خياريات البحر في قاع البحر، لكن بعض الأنواع تبحث عن طعامها هناك وتسبح معظمها في المياه المفتوحة.

  • Megachile pluto Biene (Clay Bolt )

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    نحلة "والاس" العملاقة

    هذه ليست نحلة عسل عادية. بعد مرور 38 عاماً على مشاهدتها للمرة الأخيرة أعاد الباحثون اكتشاف هذه النحلة العملاقة التي يبلغ طولها 3.8 سم في أحراش إندونيسيا. كانت الحشرة على قائمة الأنواع الـ 25 "الأكثر طلبًا" للمحمية العالمية للحياة البرية. على الرغم من فكها الذي يبدو مخيفاً، إلا أن هذه الحشرة تفضل الرحيق وحبوب اللقاح - وكذلك أقاربه الأصغر حجماً.

  • Nahaufnahme eines Riesenkalmars in seinem natürlichen Lebensraum. Niemand weiß, wie große die Tiere werden können. Bisher liegt der Rekord bei 13 Metern Armlänge.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    الحبار العملاق

    كائن الأعماق الضخم هذا أقرب ما يكون إلى الأخطبوط الأسطوري العملاق الذي أثار مخاوف البحارة في الكثير من الحكايات القديمة. وقد فشل العلماء طوال عقود طويلة من الزمن في تصويره. ولم يتمكنوا في تصوير حبار عملاق حي إلا في 2004. للمرة الأولى تظهر الصورة هذا الكائن في بيئته الطبيعية. حتى اليوم لا يعرف العلماء على وجه الدقة الحجم الذي يمكن أن يصل إليه، إلا أن الرقم القياسي المسجل حتى الآن يصل إلى 13 متراً.

  • Hyorhinomys stuempkei, ein Nagetier von der indonesischen Insel Sulawesi, das erst 2015 entdeckt wurde.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    الفأر ذو الأنف الكبير

    في عام 2015 اكتشف الباحثون على جزيرة سولاوسي الإندونيسية هذا الفأر الصغير الذي يبدو بأسنانه البارزة من مصاصي الدماء وأطلقوا عليه "Hyorhinomys stuempkei". لكن مهلاً! فهذا الفأر في حقيقته ليس من مصاصي الدماء، إذ يعتاش في المقام الأول على ديدان الأرض ويرقات الخنافس. ولم يتوصل العلماء إلى سبب امتلاك الحيوان إلى هذا الأنف الضخم.

  • Der 'Wuschelkopf der hier gezeigten Motte hat ihr den Namen Neopalpa donaldtrumpi eingebracht - in Anlehnung an den Haarstil von US Präsident Donald Trump.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    فراشة ترامب

    تم اكتشاف فراشة "Neopalpa donaldtrumpi" الصغيرة لأول مرة في جنوب كاليفورنيا عام 2017. لكنها سرعان ما تلقت المزيد من الاهتمام بسبب رأسها المائل إلى اللون البرتقالي، إذ يذكر بتصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تدين له هذه العثة الفراشية باسمها. ما قد لا يعجب ترامب نفسه ربما أن موطن هذه الحشرة يمتد إلى ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية.

  • Eine pinke Seekröte, ein Tiefseefisch liegt flach auf dem Meeresgrund.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    ضفدع البحر

    لا يوجد أي مكان آخر على وجه الأرض يخفي العديد من الكائنات الغريبة مثل أعماق البحار. تم اكتشاف هذا الضفدع البحري النادر في عام 2009 خلال رحلة استكشافية في أعماق البحار إلى الحاجز المرجاني العظيم قبالة أستراليا. تنتمي أسماك القاع هذه المسماة كذلك بـ"أسماك النعش" إلى عائلة أسماك الضفدع التي تعيش في أعماق البحار. وهي معروفة بعضو يبعث الضوء. ويتلوى هذا العضو أمام فمها ليكون طعماً يجذب فرائسها.

  • Eine Nahaufnahme der leuchtend pinkfarbenen Blüte von Sciaphila sugimotoi, einer der wenigen Pflanzen, die keine Photosynthese betreibt.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    نبتة تخلت عن التمثيل الضوئي

    وفي مملكة النبات أثار اكتشاف العلماء لهذه النبتة غير العادية في اليابان عام 2017 ضجة كبيرة في العالم. تعد هذه النبتة واحدة من عدد قليل جداً من الأنواع النباتية التي تخلت عن عملية التمثيل الضوئي. بدلاً من ذلك، تتغذى على جذور الفطر التي تنمو عليها. وأطلق العلماء على هذه النبتة المنتشرة في اليابان تسمية لاتينية هي " Sciaphila sugimotoi".

  • Ein dünner Käfer ohne Augen krabbelt an der Wand einer Höhle entlang.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    خنفسة الكهوف العمياء

    اكتشف هذا النوع الجديد من الخنافس في عام 2018 في أحد الكهوف بمقاطعة قوانغشي الصينية. ويبدو شكلها غريباً للغاية بجسمها الطويل المضغوط وأرجلها الرفيعة. وحقيقة إنه ليس لدى هذا النوع من الخنافس عيون أو أجنحة تجعلها ملائمة جداً للعيش في ظلام دامس. وأطلق عليها العلماء تسمية " Xuedytes bellus".

  • Foto eines mikroskopisch kleinen Bärtierchen oder Wasserbären. Die Tiere können extreme Bedingungen, sogar das Vakuum des Weltraums überleben.

    في صور.. كائنات غريبة غيّرت فهمنا لمملكة الحيوان

    دب الماء - التارديغرادا

    منذ عام 1777يعرف العلم هذه الكائنات المجهرية التي تختلف تسمياتها بين "بطيء الخطو" و"بطيء المشية" و"دب الماء"، رغم أن اسمها العلمي هو " التارديغرادا". ولكن لم يكتشف هذا النوع الجديد منها إلا عام 2018 في أحد متنزهات اليابان، حين انتزع باحث قطعة من طحلب الخرسانة وأخذها للتحليل في المختبر. يُذكر أنه من المستحيل تقريباً القضاء على هذه الكائنات الدقيقة.


 

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