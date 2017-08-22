 باحثون...اللياقة البدنية مهمة لممارسي ألعاب الفيديو | عالم المنوعات | DW | 05.02.2019

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منوعات

باحثون...اللياقة البدنية مهمة لممارسي ألعاب الفيديو

أظهرت نتائج مسح أجرته الجامعة الألمانية للرياضة أنه يجب على الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو، أن يحافظوا على لياقتهم البدنية لأسباب صحية. فما هو التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية على الصحة الجسدية؟

FIFA Videospiel (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

مواوبا وفلاش منهمكان للغاية، رغم أنك بالكاد ستعلم هذا بالنظر إليهما. إنهما يحدقان في شاشة خاصة بألعاب الفيديو ويكاد لا يتحركان. والاثنان اللذان تم الإشارة إليهما بأسمائهما الحركية، هما من محترفي ألعاب الفيديو. ورغم أنه لا تظهر عليهما أي مؤشرات مرضية، إلا أن الكثير يحدث داخل أجسامهما، وهذا ينطبق على ممارسي ألعاب الفيديو لغرض التسلية فحسب.

ويؤدي ممارسو ألعاب الفيديو المحترفون ما يصل إلى 400 حركة خفيفة، بحسب علماء في الجامعة الألمانية للرياضة في كولونيا. إنهم منتبهون للغاية، نظراً لأنه يتعين عليهم إبداء ردود فعل فورية إزاء المواقف المتغيرة بسرعة في اللعبة. ولكن رغم مشقة الرياضات الإلكترونية كما هو معروف عن ألعاب الفيديو التنافسية، فإن أسلوب حياة اللاعبين غالباً ما يكون غير صحي، حسبما وجد مسح غير تمثيلي أجرته الجامعة الألمانية للرياضة شمل 1200 شخص مؤخراً.

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تحدي الحوت الأزرق.. اللعبة القاتلة

ويقول العلماء إن الشخص الذي يقضي الكثير من الوقت في الألعاب الإلكترونية - سواء للتسلية أو لجني المال- يجب أن يبقى لائقاً بدنياً أيضاً. ويقول إنجو فروبوزه، رئيس معهد التمارين العلاجية التابع للجامعة إن "أقل من نصف هؤلاء الذين شملهم المسح يمارسون الحد الأدنى من الرياضة، والذي ينصح به في الأسبوع وهو ساعتان ونصف".

ونظراً لأنهم يجلسون لساعات متواصلة، غالباً ما يعاني ممارسو الألعاب الإلكترونية من آلام أسفل الظهر. والشكوى الأخرى الشائعة هي ألم المرفق، المسمى "متلازمة ذراع الفأرة" أو "مرفق الفأرة" لأنه ناتج عن الإجهاد المتكرر لاستخدام فأرة الحاسوب أو أي متحكم آخر بألعاب الفيديو لفترات طويلة.

ولتجنب المشاكل مثل هذه، ينصح العلماء بأنه يجب على اللاعبين التأكد من ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية بعد الألعاب الإلكترونية، وأضافوا أن النظام الغذائي الصحي مهم أيضاً. وهناك فائدة أخرى للياقة البدنية من المحتمل أن تروق للاعبين أكثر وهي أنها ستمكنهم من لعب ألعاب فيديو بشكل أفضل، بحسب العلماء.

 

ر.ض/ ط.أ (د ب أ)

  • Videogames: Design/Play/Disrupt Exhibition, 3rd September 2018 (Peter Kelleher)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تطور مفهوم الألعاب الرقمية

    أمست الألعاب الإلكترونية أكثر من مجرد وسيلة للترفيه. تمكنت هذه التصاميم الجذابة من من إيجاد عوالم تُمكن المصممين في جميع أنحاء العالم من التلاقي عبر شبكات الإنترنت أو عن طريق وسائل التواصل المباشر. ومع نمو أعداد هواة الألعاب الرقمية في العالم يقوم متحف فيكتوريا وألبرت بتسليط الأضواء على هذه التصاميم الرقمية ضمن معرض بعنوان "تصاميم ألعاب الفيديو".

  • Videogames: Design/Play/Disrupt Exhibition, 3rd September 2018 (Peter Kelleher)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    قوة تأثير الألعاب الرقمية

    خَصَصَ المعرض صالة كبيرة لإظهار إمكانية الأبعاد الإجتماعية والسياسية التي تنجم عن إستخدام الألعاب الرقمية، كما تستعرض أيضاً إمكانيتها على معالجة الحساسيات الإجتماعية بأساليب فريدة. كما ويمكن للألعاب الرقمية معالجة القضايا المتعلقة بالجنس والهوية الجنسية والمسائل المتعلقة باللغة والعرق كما تتمتع الألعاب بالقدرة على السماح للناس بتقليد غيرهم من الناس.

  • Screenshot of Mafia 3

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ألعاب الفيديو تتناول قضايا المجتمع

    تتناول بعض ألعاب الفيديو قضايا المجتمع الطارئة كمثل لعبة الفيديو "المافيا 3" التي تتناول قصة بطل أسود يواجه تحديات المجتمع العنصرية المتمثلة بجماعة الكوكلوس كلان العنصرية الأمريكية. بعض المشاهد في لعبة الفيديو هذه قد تبدو مزعجة، توفر ألعاب الفيديو للاعبين فرصة التفاعل مع المشكلات التي لاتزال تعصف بعالمنا الحقيقي.

  • Jenny Jiao Hsia

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    قوة السلطة الذكورية

    هناك عدد من المشكلات الإجتماعية التي يجب على صناعة ألعاب الفيديو معالجتها وهي أن أكثر من ثلثي المدراء الذين يتولون إدارة شركات صناعة ألعاب الفيديو هم من الذكور. وقِلة هم الإناث أمثال مصممة ألعاب الفيديو "جيني جياو هسيا".

  • Screenshot of Kentucky Route Zero

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    إحتفال بتصاميم الماضي

    تأخذ بعض الألعاب موضوع التصميم بشكل أكثر جدية من غيرها. تبرز لعبة كنتاكي المسماة رووت زيرو 2013 " فيها نُشاهد الهندسة المعمارية في منتصف القرن الماضي والتصميم الوحشي الذي يُعتبر جزءاً من المشهد الكلي. تتميز اللعبة الشهيرة بإعتمادها على الأوهام البصرية، والتعامل بشكل مبتكر مع الرسومات الثلاثية الأبعاد.

  • No Man's Sky screenshot

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لكل رجل أو إمراة الكوكب الخاص به أو بها

    تجنح بعض الألعاب إلى الخيال في عملية تصميم المجرات والكواكب التي يُمكن لمستخدمي ألعاب الفيديو إكتشافها. لعبة الفيديو المسماة سماء ليست مُلكاً لأحد، وصدرت في عام 2016 وهي إحدى الألعاب التي تسمح لهواة إسكتشاف قصص الخيال العلمي. لكل كوكب نظامه البيئي الخاص به إضافة إلى أشكال فريدة من النباتات والحيوانات ، الإحتمالات المتوخاة من هذه اللعبة لاحصر لها.

  • Wall of screenshots from No Man's Sky

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    كون من بين الأكوان

    يتم فحص ألعاب الفيديو فحصاً شاملاً بغرض معرفة الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها هذه الألعاب، كما ويتم إختبار الألوان المستخدمة في لعبة نو مان سكاي. هناك أكثر من 18 كوينتيليون كوكب بإنتظار زيارة اللاعبين.

  • Video game merchandise

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    تخطي مفهوم الثقافة الشعبية

    توفر صناعة ألعاب الفيديو أسباب العيش لمجموعة كبيرة من الناس، سواء أكان ذلك فيما يتعلق بعملية التصميم أو التسويق. أصبحت ألعاب الفيديو هي المنفذ لعرض الثقافات الشعبية المشابهة لأفلام هوليود أو المسابقات الموسيقية إضافة لتسهيل الوصول إلى الألعاب. من المتوقع أن يزداد أعداد المطورين لألعاب الفيديو كما يتوقع أيضاً إزدياد أعداد جمهور ألعاب الفيديو في العالم.

  • Marie Foulston speaks at the Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    لغة خاصة بألعاب الفيديو

    تقول السيدة ماري فولستون أمينة شؤون المعرض: "إن معرض ألعاب الفيديو ليس الأول من نوعه، وإن عملية تصميم ألعاب الفيديو هي اللغة الإحترافية، ونامل أن نتحدى تصورات الناس لأن ألعاب الفيديو هي على هذه الشاكلة".

  • 2017 World Championship Finals Stage (Riot Games, Inc.)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    ولادة رياضة تنافسية من نوع خاص

    لطالما تضمنت ألعاب الفيديو عناصر تنافسية، غير أن هذا النوع من الفعاليات الرياضية بات يجتذب في أيامنا هذه مايكفي من المشجعين لملء إستاد أولمبي بأكمله. تُظهر الصورة المرحلة النهائية من بطولة العالم لألعاب الفيديو لعام 2017 التي أقيمت في إستاد بكين الوطني. يحتفل المتنافسون على أعلى المستويات تماماً مثلهم كمثل النجوم البارزين في بقية الميادين.

  • London Video Games im Victoria & Albert Museum (DW/Sertan Sanderson)

    ألعاب الفيديو..تتعدى الترفيه وتقتحم عالم الفن!

    أسلوب جديد يهدف إلى أرشفة التاريخ

    يقام المعرض ضمن المباني الفيكتورية المزخرفة لمتحف فيكتوريا وألبرت في جنوب كنسينغتون، غير أن ذلك يعتبر إمتداداً للجهود القائمة في قسم التصميم والهندسة المعمارية والقسم الرقمي لأرشفة الأحداث والفعاليات. تمتد عروض متحف فيكتوريا وألبرت حتى 24 فبراير/ شباط 2019. سيرتن ساندرسن/ غالية داغستاني


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