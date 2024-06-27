باحثة مصرية في الذكاء الاصطناعي تفوز بجائزة خاصة في برلين

الباحثة المصرية مروة سعودي تخلق الحدث في برلين وتتوجه بجائزة خاصة، تسلمتها من بريتا إرنست، قرينة المستشار الألماني أولاف شولتس.

فازت الباحثة والرائدة المصرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم ورائدة الأعمال مروة سعودي بجائزة الابتكار في الأعمال للنساء لعام 2024 بالعاصمة الألمانية برلين.

وتسلمت سعودي الجائزة في برلين من السيدة الأولى لألمانيا بريتا إرنست، قرينة المستشار الألماني أولاف شولتس ، بمبادرة من شبكة النساء الأعمال (WiB).

وقالت مروة سعودي، في تصريح لوكالة الأنباء الالمانية اليوم الخميس (27 يونيو/حزيران 2024)، إن شبكة سيدات الأعمال (WiB) تضم سيدات أعمال من ألمانيا ومصر وتونس والسنغال وكوت ديفوار ولبنان والجزائر، مشيرة إلى أن الجائزة تمنح لسيدات الأعمال اللائي يستخدمن ويطورن التكنولوجيا.

وأضافت أنها عضو في جمعية سيدات أعمال الإسكندرية، التي هي جزء من شبكة سيدات الأعمال، وتم ترشيحها للجائزة كمهندسة وخبيرة رائدة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم في أفريقيا.

وأوضحت سعودي أنها أسست منصة IdeasGym، وهي منصة تعليم إلكتروني تستخدم طرقا مبتكرة لبناء قدرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال ، لافتة إلى أن المنصة تختص بتعليم مواد العلوم والتكنولوجيا

-في التغريدة صورة مروة سعودي-

والهندسة والرياضيات وتشمل أيضا الروبوتات، والبرمجة، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والإلكترونيات، أردوينو، وإنترنت الأشياء.

وأوضحت أن المنصة تدمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات التعلم القائم على الألعاب عبر الإنترنت، والتحفيز بالألعاب، والتواصل الهجين (الهايبريد) وتطبيق الرعاية التربوية لدعم الطلاب خلال رحلتهم التعليمية ، وفق سعودي.

وكشفت عن أن المنصة حققت نجاحا ملحوظا، حيث فازت دورة تدريب "الروبوتات ليجو" عبر الإنترنت باستخدام الواقع الافتراضي" بالمركز الثاني في تحدي معامل الابتكار التابعة للأمم المتحدة في إسبو، بفنلندا.

وفازت سعودي بالمركز الأول في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مشاركتها في جوائز المرأة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي استضافها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم إدراج إحدى دورات الباحثة المصرية في تدريس الذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل اليونسكو في عام 2020 كواحدة من الدورات المبتكرة في تدريس الذكاء الاصطناعي.

وتقوم الباحثة مروة سعودي حاليا بإعداد دراسة الدكتوراه في جامعة تالين في إستونيا والتي تركز خلالها على الذكاء الاصطناعي الأخضر المسؤول، وبناء نظام بيئي موثوق للذكاء الاصطناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ع.ا (د ب أ)