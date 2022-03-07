"باتمان" يكتسح شباك التذاكر في أمريكا الشمالية!

تبوأ فيلم "باتمان" صدارة شباك التذاكر في صالات أمريكا الشمالية منذ انطلاق عروض هذا الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، كما بيّنت تقديرات أولية نشرتها الأحد (السادس من آذار/مارس 2022) شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة "وورنر براذرز" ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه مداخيل بلغت 128,5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، علماً أن تكلفة إنتاجه قدّرت بنحو 200 مليون.
وبات "باتمان" بذلك الفيلم الذي حقق الإيرادات الأعلى فور انطلاقه، في ما يتعلق بالفترة الممتدة منذ مطلع 2022. أما في الفترة الممتدة منذ بداية الجائحة، فيحتل المرتبة الثانية من جهة أعلى مداخيل الانطلاق وراء "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي حصد 260 مليون دولار فور بدء عرضه على الشاشات الأمريكية الشمالية في كانون الأول/ديسمبر الفائت.
ويتناول "باتمان" تعقّب قاتل سفّاح في مدينة غوثام، في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشكّل خلفية القصة، فيما الرجل الوطواط نفسه في هذا الفيلم بطل بائس يعاني عذابات داخلية.
وتراجع فيلم المغامرات الجديد "أنتشارتِد" (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها "سوني" إلى المركز الثاني، إذ أن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع مما رفع مجمل مداخيله إلى أكثر من 100 مليون في ثلاثة أسابيع.
"سبايدر-مان" يواصل تحقيق الإيرادات
وحل في المرتبة الثالثة فيلم "دوغ" الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافقه كلبه. وحصد الفيلم ستة ملايين دولار بين الجمعة والأحد.
أما فيلم "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند أيضاً ويشكّل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات عالية للأسبوع الثاني عشر على بدء عرضه، ونال المرتبة الرابعة مع 4,4 ملايين دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية المليار دولار.
وأظهر حلول فيلم "ديث أون ذي نايل" خامساً بإيرادات بلغت 2,7 مليون دولار أن شخصية التحرّي البلجيكي إركول بوارو لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة بعد أكثر من 80 عاماً على نشر هذه الرواية الشهيرة لأغاثا كريستي.
وفيما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأمريكي الشمالي:
6- "سينغ 2" (1,5 مليون دولار)
7- "جاكاس فوريفر" (1,4 مليون دولار)
8- "سيرانو" (683 ألف دولار)
9- "سكريم" (570 ألف دولار)
10- "ماري مي" (530 ألف دولار)
م.ع.ح/أ.ح
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مقهى "بيت الفيل" في إدنبرة
رغم أن هذا المقهى اللطيف ليس من ضمن مواقع أحداث هاري بوتر، إلا انه يُعد مكان ميلاد الساحر الصغير. فهنا سطرت الكاتبة جوان ك. رولينج أول كلمات القصة التي أصبحت فيما بعد من أشهر المجموعات القصصية في العالم. يزور محبي "هاري بوتر" هذا المقهى في إدنبرة متمنين أن يأتيهم نفس الإلهام الذي وجدته رولينج هنا.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة "كينغز كروس" في لندن
محطة "كينغز كروس" في لندن من أهم محطات العالم السحري ل"هاري بوتر"، فلا تكتمل جولة معالم "هاري بوتر" السياحية دون أخذ صورة تذكارية عند الرصيف رقم 9 ¾ الأسطوري. هنا بدأت رحلة "بوتر" و أصدقاءه في طريقهم إلى مدرسة السحر "هوغوورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
مكتبة "بودلي" في أكسفورد
هذه المكتبة العريقة هي المكتبة البحثية الرئيسية في جامعة أكسفورد، وتجذب العديد من منتجي الأعمال السينمائية للتصوير فيها بسبب عمارتها الرائعة: ظهرت هذه المكتبة في أول فيلمين لسلسلة "هاري بوتر" كموقع لمستشفى مدرسة "هووغورتس".
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قصر "ألنويك"
قد يبدو لك هذا القصر الواقع في شمال إنجلترا معروفاً، فهذا هو الموقع الخارجي لمدرسة السحر الشهيرة "هووغورتس" التي يتعلم فيها "هاري بوتر" و أصدقاءه التعويذات اللازمة لمواجهة قوى الشر. لكن لم تبدأ شهرة هذا القصر العريق مع العالم السحري، فقبل ذلك كان يُستخدم كموقع تصوير أفلام "روبين هوود" الشهيرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
قطار "هووغورتس" السريع على جسر "غلينفينن"
قد يكون هذا الموقع من أشهر أماكن سلسلة "هاري بوتر" على الإطلاق. فمن لا يعرف قطار "هووغورتس إكسبريس" الذي يوصل الطلبة إلى مدرسة السحر حيث تبدأ المغامرة؟ هذا القطار موجود في قرية "غلينفينن" الاسكتلندية التي يسكنها مئة نسمة فقط. يبلغ طول جسر "غلينفينن" 380 متراً، ويتكون من 21 عموداً خرسانياً. تستطيع في الفترة من شهر مايو/أيار حتى أكتوبر/تشرين أول ركوب قطار البخار "ياكوبين" في طريقك إلى أول درس.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
استوديو "وارنر بروزرز" في واتفورد
يبعد الاستوديو الخاص بسلسلة الأفلام الشهيرة 32 كيلومتراً عن شمال غرب مركز مدينة لندن. تجد هنا العديد من أماكن التصوير التي تم تصميمها خصيصاً لسلسلة "هاري بوتر"، مثل زقاق السحرة وقاعة درس الوصفات السحرية المبينة في الصورة. كما يستطيع الزوار ارتداء أزياء الشخصيات واستعمال الأدوات الاصلية الخاصة بهم، بالإضافة إلى مشاهدة الشخصيات المتحركة والمؤثرات التي تم استخدامها في الأفلام.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
البنك السحري في بيت أستراليا في لندن
تستطيع فتح حساب في بنك "غرينغوتس" فقط إذا كان لديك قدرات سحرية. هذا البنك الفاخر الذي تديره كائنات "الغوبلين" الخيالية لن يستطيع كل محبي "هاري بوتر" زيارته، فهو في الحقيقة مقر المفوضية العليا الأسترالية في لندن.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
محطة جوثلاند في يوركشاير
في قرية جوثلاند تقع هذه المحطة العتيقة المحاطة بالمستنقعات و الطبيعة. من كان يتوقع أن تكون هذه إحدى محطات "قطار هووغورتس" السحري؟ السياحة في هذه المنطقة ليست بالجديدة، إذ يتوافد السائحون و محبي الطبيعة منذ عقود على المحمية الطبيعية الموجودة هناك. ويمكن لعشاق أفلام "هاري بوتر" الأن الانضمام اليهم في استكشاف هذه المنطقة الساحرة.
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
بيت الزواحف في لندن
هل تتذكرون المشهد الذي يكتشف فيه "هاري بوتر" قدرته على مخاطبة الثعابين؟ كان بيت الزواحف في لندن هو موقع تصوير هذا المشهد المهم في أول فيلم بالسلسة. يضم هذا المكان حوالي 650 نوعاً من الزواحف. فهل لديك أنت ايضاً موهبة التحدث اليها؟
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عوالم سحرية: جولة في أهم مواقع تصوير "هاري بوتر"
فندق بالمورال في إدنبرة
إذا تبقت معك بعض النقود بعد رحلتك حول مواقع تصوير "هاري بوتر"، تستطيع ان تنهي مغامرتك في فندق بالمورال الواقع في قلب إدنبرة. في هذا الفندق ذو الخمس نجوم يُمكنك الإقامة بجناح "جي كيه رولينج" رقم 552 الذي ختمت فيه الكاتبة أخر سطور العالم السحري. تركت الكاتبة المشهورة توقيعها على تمثال في الغرفة التي تتمتع بالطابع الكلاسيكي للتذكير بهذه اللحظة المهمة في حياتها و حياة جميع محبي "هاري بوتر".