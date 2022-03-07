"باتمان" يكتسح شباك التذاكر في أمريكا الشمالية!

تبوأ فيلم "باتمان" صدارة شباك التذاكر في صالات أمريكا الشمالية منذ انطلاق عروض هذا الجزء الجديد من سلسلة مغامرات الرجل الوطواط، كما بيّنت تقديرات أولية نشرتها الأحد (السادس من آذار/مارس 2022) شركة "إكزيبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة "وورنر براذرز" ويؤدي الممثل البريطاني روبرت باتينسون دور الرجل الوطواط فيه مداخيل بلغت 128,5 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، علماً أن تكلفة إنتاجه قدّرت بنحو 200 مليون.

وبات "باتمان" بذلك الفيلم الذي حقق الإيرادات الأعلى فور انطلاقه، في ما يتعلق بالفترة الممتدة منذ مطلع 2022. أما في الفترة الممتدة منذ بداية الجائحة، فيحتل المرتبة الثانية من جهة أعلى مداخيل الانطلاق وراء "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي حصد 260 مليون دولار فور بدء عرضه على الشاشات الأمريكية الشمالية في كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ويتناول "باتمان" تعقّب قاتل سفّاح في مدينة غوثام، في أجواء فساد وإساءة استخدام السلطة تشكّل خلفية القصة، فيما الرجل الوطواط نفسه في هذا الفيلم بطل بائس يعاني عذابات داخلية.

وتراجع فيلم المغامرات الجديد "أنتشارتِد" (Uncharted) المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها "سوني" إلى المركز الثاني، إذ أن الشريط الذي يؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز جمع 11 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع مما رفع مجمل مداخيله إلى أكثر من 100 مليون في ثلاثة أسابيع.

مشاهدة الفيديو 04:08 العيش بلباس باتمان





"سبايدر-مان" يواصل تحقيق الإيرادات

وحل في المرتبة الثالثة فيلم "دوغ" الذي يروي رحلة على الطريق لمحارب قديم في الجيش (يتولى دوره تشانينغ تايتم)، يرافقه كلبه. وحصد الفيلم ستة ملايين دولار بين الجمعة والأحد.

أما فيلم "سبايدر-مان: نو واي هوم" الذي يؤدي دور البطولة فيه توم هولاند أيضاً ويشكّل الجزء الأحدث من مغامرات الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات عالية للأسبوع الثاني عشر على بدء عرضه، ونال المرتبة الرابعة مع 4,4 ملايين دولار، فيما تجاوزت مداخيله العالمية المليار دولار.

وأظهر حلول فيلم "ديث أون ذي نايل" خامساً بإيرادات بلغت 2,7 مليون دولار أن شخصية التحرّي البلجيكي إركول بوارو لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة بعد أكثر من 80 عاماً على نشر هذه الرواية الشهيرة لأغاثا كريستي.

وفيما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأمريكي الشمالي:

6- "سينغ 2" (1,5 مليون دولار)

7- "جاكاس فوريفر" (1,4 مليون دولار)

8- "سيرانو" (683 ألف دولار)

9- "سكريم" (570 ألف دولار)

10- "ماري مي" (530 ألف دولار)

م.ع.ح/أ.ح